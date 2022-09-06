18:57 06.09.2022 (обновлено: 20:23 06.09.2022)
National Interest: Япония встревожена военным сближением России и Китая
NI: Япония встревожена военным сближением России и Китая
Совместные российско-китайские военные учения. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Японию беспокоит усиление военно-политического сотрудничества между Россией и Китаем, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.
"Растущее российско-китайское военное сотрудничество и учения вызывают особую озабоченность у Японии", — говорится в публикации.
По словам автора, Токио недоволен стратегической координацией двух великих держав. При этом особенное волнение у властей островного государства вызывают совместные полеты российских и китайских бомбардировщиков, а также маневры военно-морских флотов, отметил колумнист.
Осборн уточнил, что из-за изменившейся геополитической обстановки Япония разработала новую оборонную концепцию, предполагающую комплексную модернизацию армии, включая покупку крупной партии американских истребителей F-35. Токио продолжит сотрудничать с США и по ключевым вооружениям, среди которых корабельная боевая платформа "Иджис" и зенитная управляемая ракета SM-3 IIA, подытожил журналист.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году была подписана Совместная декларация, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что этот документ поставит точку в споре, Япония же считала соглашение лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Отношения двух государств стали более напряженными из-за недружественных шагов, предпринятых Токио после начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов. В ответ на введенные японскими властями санкции МИД России отказался от переговоров по мирному соглашению, а также прекратил безвизовые поездки граждан соседнего государства на южные Курильские острова.
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