https://ria.ru/20220906/yaponiya-1814939366.html

National Interest: Япония встревожена военным сближением России и Китая

National Interest: Япония встревожена военным сближением России и Китая - РИА Новости, 06.09.2022

National Interest: Япония встревожена военным сближением России и Китая

Японию беспокоит усиление военно-политического сотрудничества между Россией и Китаем, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:57

2022-09-06T18:57

2022-09-06T20:23

политика

япония

россия

f-35

китай

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Японию беспокоит усиление военно-политического сотрудничества между Россией и Китаем, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.По словам автора, Токио недоволен стратегической координацией двух великих держав. При этом особенное волнение у властей островного государства вызывают совместные полеты российских и китайских бомбардировщиков, а также маневры военно-морских флотов, отметил колумнист.Осборн уточнил, что из-за изменившейся геополитической обстановки Япония разработала новую оборонную концепцию, предполагающую комплексную модернизацию армии, включая покупку крупной партии американских истребителей F-35. Токио продолжит сотрудничать с США и по ключевым вооружениям, среди которых корабельная боевая платформа "Иджис" и зенитная управляемая ракета SM-3 IIA, подытожил журналист.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году была подписана Совместная декларация, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что этот документ поставит точку в споре, Япония же считала соглашение лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Отношения двух государств стали более напряженными из-за недружественных шагов, предпринятых Токио после начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов. В ответ на введенные японскими властями санкции МИД России отказался от переговоров по мирному соглашению, а также прекратил безвизовые поездки граждан соседнего государства на южные Курильские острова.

https://ria.ru/20220905/rossiya-1814528030.html

https://ria.ru/20220905/ucheniya-1814432808.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, япония, россия, f-35, китай