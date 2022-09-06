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National Interest: Япония встревожена военным сближением России и Китая - РИА Новости, 06.09.2022
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National Interest: Япония встревожена военным сближением России и Китая
National Interest: Япония встревожена военным сближением России и Китая - РИА Новости, 06.09.2022
National Interest: Япония встревожена военным сближением России и Китая
Японию беспокоит усиление военно-политического сотрудничества между Россией и Китаем, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:57
2022-09-06T20:23
политика
япония
россия
f-35
китай
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Японию беспокоит усиление военно-политического сотрудничества между Россией и Китаем, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.По словам автора, Токио недоволен стратегической координацией двух великих держав. При этом особенное волнение у властей островного государства вызывают совместные полеты российских и китайских бомбардировщиков, а также маневры военно-морских флотов, отметил колумнист.Осборн уточнил, что из-за изменившейся геополитической обстановки Япония разработала новую оборонную концепцию, предполагающую комплексную модернизацию армии, включая покупку крупной партии американских истребителей F-35. Токио продолжит сотрудничать с США и по ключевым вооружениям, среди которых корабельная боевая платформа "Иджис" и зенитная управляемая ракета SM-3 IIA, подытожил журналист.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году была подписана Совместная декларация, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что этот документ поставит точку в споре, Япония же считала соглашение лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Отношения двух государств стали более напряженными из-за недружественных шагов, предпринятых Токио после начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов. В ответ на введенные японскими властями санкции МИД России отказался от переговоров по мирному соглашению, а также прекратил безвизовые поездки граждан соседнего государства на южные Курильские острова.
https://ria.ru/20220905/rossiya-1814528030.html
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политика, япония, россия, f-35, китай
Политика, Япония, Россия, F-35, Китай
18:57 06.09.2022 (обновлено: 20:23 06.09.2022)
 
National Interest: Япония встревожена военным сближением России и Китая

NI: Япония встревожена военным сближением России и Китая

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФСовместные российско-китайские военные учения
Совместные российско-китайские военные учения - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Совместные российско-китайские военные учения. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Японию беспокоит усиление военно-политического сотрудничества между Россией и Китаем, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.
"Растущее российско-китайское военное сотрудничество и учения вызывают особую озабоченность у Японии", — говорится в публикации.
По словам автора, Токио недоволен стратегической координацией двух великих держав. При этом особенное волнение у властей островного государства вызывают совместные полеты российских и китайских бомбардировщиков, а также маневры военно-морских флотов, отметил колумнист.
Осборн уточнил, что из-за изменившейся геополитической обстановки Япония разработала новую оборонную концепцию, предполагающую комплексную модернизацию армии, включая покупку крупной партии американских истребителей F-35. Токио продолжит сотрудничать с США и по ключевым вооружениям, среди которых корабельная боевая платформа "Иджис" и зенитная управляемая ракета SM-3 IIA, подытожил журналист.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году была подписана Совместная декларация, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что этот документ поставит точку в споре, Япония же считала соглашение лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Отношения двух государств стали более напряженными из-за недружественных шагов, предпринятых Токио после начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов. В ответ на введенные японскими властями санкции МИД России отказался от переговоров по мирному соглашению, а также прекратил безвизовые поездки граждан соседнего государства на южные Курильские острова.
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