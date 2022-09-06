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Япония откроет границы для индивидуальных туристов - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
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Япония откроет границы для индивидуальных туристов
Япония откроет границы для индивидуальных туристов - РИА Новости, 06.09.2022
Япония откроет границы для индивидуальных туристов
Япония с 7 сентября разрешит въезд индивидуальным туристам, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:59
2022-09-06T14:59
туризм
туризм
новости - туризм
фумио кисида
япония
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Япония с 7 сентября разрешит въезд индивидуальным туристам, сообщает АТОР.При этом речь не идет о самостоятельных путешественниках. Иностранцы смогут прибыть в Японию вне рамок групповой поездки, но при условии, что они забронируют авиабилеты и проживание через турагентство, сообщают японские СМИ со ссылкой на представителя правительства.Предполагается, что в этом случае турфирмы будут знать "местонахождение путешественника в определенный день". В обязанности компаний входит также предоставление информации о правилах социального дистанцирования. Они же будут контактным лицом, если гости заболеют.Туристам, которые захотят остановиться в жилье, не предлагаемом турагентствами, например, в частных апартаментах и небольших гостиницах, во въезде откажут.Кроме того, с 7 сентября страна будет принимать не 20, а 50 тысяч визитеров ежедневно. Ограничение позволит сотрудникам аэропортов справиться с более сложным иммиграционным процессом, который действует из-за коронавируса.С 10 июня въезд в Японию для россиян возможен только в составе тургруппы при наличии подтвержденного бронирования программы с гидом от аккредитованного туроператора. ПЦР-тест необходимо представить по прилету.В конце октября и в ноябре девятидневный тур в Страну восходящего солнца можно купить за 230 тысяч рублей на двоих, сообщает ассоциация. Авиабилеты придется приобрести отдельно.
https://ria.ru/20220831/yaponiya-1813402789.html
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туризм, новости - туризм, фумио кисида, япония, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Фумио Кисида, Япония, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, Коронавирус COVID-19
14:59 06.09.2022
 
Япония откроет границы для индивидуальных туристов

АТОР: Япония с 7 сентября планирует открыть границы для индивидуальных туристов

CC BY-SA 4.0 / AllisonMiller / Autumn leaves in Shinjuku Park in the rain / Cropped imageПарк Синдзюку-гёэн в Токио
Парк Синдзюку-гёэн в Токио - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
CC BY-SA 4.0 / AllisonMiller / Autumn leaves in Shinjuku Park in the rain / Cropped image
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Япония с 7 сентября разрешит въезд индивидуальным туристам, сообщает АТОР.
При этом речь не идет о самостоятельных путешественниках. Иностранцы смогут прибыть в Японию вне рамок групповой поездки, но при условии, что они забронируют авиабилеты и проживание через турагентство, сообщают японские СМИ со ссылкой на представителя правительства.
Предполагается, что в этом случае турфирмы будут знать "местонахождение путешественника в определенный день". В обязанности компаний входит также предоставление информации о правилах социального дистанцирования. Они же будут контактным лицом, если гости заболеют.
Туристам, которые захотят остановиться в жилье, не предлагаемом турагентствами, например, в частных апартаментах и небольших гостиницах, во въезде откажут.
Кроме того, с 7 сентября страна будет принимать не 20, а 50 тысяч визитеров ежедневно. Ограничение позволит сотрудникам аэропортов справиться с более сложным иммиграционным процессом, который действует из-за коронавируса.
Огни ночного Токио - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Япония смягчила правила въезда для туристов
С 10 июня въезд в Японию для россиян возможен только в составе тургруппы при наличии подтвержденного бронирования программы с гидом от аккредитованного туроператора. ПЦР-тест необходимо представить по прилету.
В конце октября и в ноябре девятидневный тур в Страну восходящего солнца можно купить за 230 тысяч рублей на двоих, сообщает ассоциация. Авиабилеты придется приобрести отдельно.
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