https://ria.ru/20220906/yaponiya-1814844408.html

Япония откроет границы для индивидуальных туристов

Япония откроет границы для индивидуальных туристов - РИА Новости, 06.09.2022

Япония откроет границы для индивидуальных туристов

Япония с 7 сентября разрешит въезд индивидуальным туристам, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:59

2022-09-06T14:59

2022-09-06T14:59

туризм

туризм

новости - туризм

фумио кисида

япония

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153192/85/1531928599_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_90496987fa3ab95dfd78926b0cff579e.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Япония с 7 сентября разрешит въезд индивидуальным туристам, сообщает АТОР.При этом речь не идет о самостоятельных путешественниках. Иностранцы смогут прибыть в Японию вне рамок групповой поездки, но при условии, что они забронируют авиабилеты и проживание через турагентство, сообщают японские СМИ со ссылкой на представителя правительства.Предполагается, что в этом случае турфирмы будут знать "местонахождение путешественника в определенный день". В обязанности компаний входит также предоставление информации о правилах социального дистанцирования. Они же будут контактным лицом, если гости заболеют.Туристам, которые захотят остановиться в жилье, не предлагаемом турагентствами, например, в частных апартаментах и небольших гостиницах, во въезде откажут.Кроме того, с 7 сентября страна будет принимать не 20, а 50 тысяч визитеров ежедневно. Ограничение позволит сотрудникам аэропортов справиться с более сложным иммиграционным процессом, который действует из-за коронавируса.С 10 июня въезд в Японию для россиян возможен только в составе тургруппы при наличии подтвержденного бронирования программы с гидом от аккредитованного туроператора. ПЦР-тест необходимо представить по прилету.В конце октября и в ноябре девятидневный тур в Страну восходящего солнца можно купить за 230 тысяч рублей на двоих, сообщает ассоциация. Авиабилеты придется приобрести отдельно.

https://ria.ru/20220831/yaponiya-1813402789.html

https://ria.ru/20191112/1560790807.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, фумио кисида, япония, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19