https://ria.ru/20220906/yaponiya-1814844408.html
Япония откроет границы для индивидуальных туристов
Япония откроет границы для индивидуальных туристов - РИА Новости, 06.09.2022
Япония откроет границы для индивидуальных туристов
Япония с 7 сентября разрешит въезд индивидуальным туристам, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:59
2022-09-06T14:59
2022-09-06T14:59
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Япония с 7 сентября разрешит въезд индивидуальным туристам, сообщает АТОР.При этом речь не идет о самостоятельных путешественниках. Иностранцы смогут прибыть в Японию вне рамок групповой поездки, но при условии, что они забронируют авиабилеты и проживание через турагентство, сообщают японские СМИ со ссылкой на представителя правительства.Предполагается, что в этом случае турфирмы будут знать "местонахождение путешественника в определенный день". В обязанности компаний входит также предоставление информации о правилах социального дистанцирования. Они же будут контактным лицом, если гости заболеют.Туристам, которые захотят остановиться в жилье, не предлагаемом турагентствами, например, в частных апартаментах и небольших гостиницах, во въезде откажут.Кроме того, с 7 сентября страна будет принимать не 20, а 50 тысяч визитеров ежедневно. Ограничение позволит сотрудникам аэропортов справиться с более сложным иммиграционным процессом, который действует из-за коронавируса.С 10 июня въезд в Японию для россиян возможен только в составе тургруппы при наличии подтвержденного бронирования программы с гидом от аккредитованного туроператора. ПЦР-тест необходимо представить по прилету.В конце октября и в ноябре девятидневный тур в Страну восходящего солнца можно купить за 230 тысяч рублей на двоих, сообщает ассоциация. Авиабилеты придется приобрести отдельно.
https://ria.ru/20220831/yaponiya-1813402789.html
https://ria.ru/20191112/1560790807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, фумио кисида, япония, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Фумио Кисида, Япония, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, Коронавирус COVID-19
Япония откроет границы для индивидуальных туристов
АТОР: Япония с 7 сентября планирует открыть границы для индивидуальных туристов
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Япония с 7 сентября разрешит въезд индивидуальным туристам, сообщает
АТОР.
При этом речь не идет о самостоятельных путешественниках. Иностранцы смогут прибыть в Японию вне рамок групповой поездки, но при условии, что они забронируют авиабилеты и проживание через турагентство, сообщают японские СМИ со ссылкой на представителя правительства.
Предполагается, что в этом случае турфирмы будут знать "местонахождение путешественника в определенный день". В обязанности компаний входит также предоставление информации о правилах социального дистанцирования. Они же будут контактным лицом, если гости заболеют.
Туристам, которые захотят остановиться в жилье, не предлагаемом турагентствами, например, в частных апартаментах и небольших гостиницах, во въезде откажут.
Кроме того, с 7 сентября страна будет принимать не 20, а 50 тысяч визитеров ежедневно. Ограничение позволит сотрудникам аэропортов справиться с более сложным иммиграционным процессом, который действует из-за коронавируса.
С 10 июня въезд в Японию для россиян возможен только в составе тургруппы при наличии подтвержденного бронирования программы с гидом от аккредитованного туроператора. ПЦР-тест необходимо представить по прилету.
В конце октября и в ноябре девятидневный тур в Страну восходящего солнца можно купить за 230 тысяч рублей на двоих, сообщает ассоциация. Авиабилеты придется приобрести отдельно.