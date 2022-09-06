https://ria.ru/20220906/yaponiya-1814708821.html

Япония выразила России протест из-за выхода из соглашения по Курилам

Япония выразила России протест из-за выхода из соглашения по Курилам - РИА Новости, 06.09.2022

Япония выразила России протест из-за выхода из соглашения по Курилам

Правительство Японии направило "решительный протест" России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T04:58

2022-09-06T04:58

2022-09-06T05:26

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ТОКИО, 6 сен - РИА Новости. Правительство Японии направило "решительный протест" России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно."Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением", - отметил генсек японского правительства.В свою очередь, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси назвал решение Москвы "абсолютно необоснованным и недопустимым". Он заявил, что введение антироссийских санкций связано с ситуацией на Украине, а Москва, принимая решения относительно двустороннего взаимодействия, якобы "пытается переложить ответственность на Японию".Накануне на официальном интернет-портале правовой информации было обнародовано распоряжение премьера России Михаила Мишустина о прекращении действия соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. Согласно последнему, право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.МИД России ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров по мирному договору, а также выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.В июне премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал детально рассмотреть альтернативные проекты при отсутствии безвизовых обменов с Россией. В частности, губернатор Хоккайдо Наомити Судзуки рассказал о просьбах проведения мемориальных церемоний с борта судов из-за отсутствия у японцев возможности посетить могилы родных на Курилах.

https://ria.ru/20220901/kurily-1813611691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

япония, россия, в мире