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Япония выразила России протест из-за выхода из соглашения по Курилам - РИА Новости, 06.09.2022
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Япония выразила России протест из-за выхода из соглашения по Курилам
Япония выразила России протест из-за выхода из соглашения по Курилам - РИА Новости, 06.09.2022
Япония выразила России протест из-за выхода из соглашения по Курилам
Правительство Японии направило "решительный протест" России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:58
2022-09-06T05:26
япония
россия
в мире
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ТОКИО, 6 сен - РИА Новости. Правительство Японии направило "решительный протест" России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно."Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением", - отметил генсек японского правительства.В свою очередь, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси назвал решение Москвы "абсолютно необоснованным и недопустимым". Он заявил, что введение антироссийских санкций связано с ситуацией на Украине, а Москва, принимая решения относительно двустороннего взаимодействия, якобы "пытается переложить ответственность на Японию".Накануне на официальном интернет-портале правовой информации было обнародовано распоряжение премьера России Михаила Мишустина о прекращении действия соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. Согласно последнему, право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.МИД России ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров по мирному договору, а также выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.В июне премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал детально рассмотреть альтернативные проекты при отсутствии безвизовых обменов с Россией. В частности, губернатор Хоккайдо Наомити Судзуки рассказал о просьбах проведения мемориальных церемоний с борта судов из-за отсутствия у японцев возможности посетить могилы родных на Курилах.
https://ria.ru/20220901/kurily-1813611691.html
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япония, россия, в мире
Япония, Россия, В мире
04:58 06.09.2022 (обновлено: 05:26 06.09.2022)
 
Япония выразила России протест из-за выхода из соглашения по Курилам

Япония направила России протест из-за отмены безвизового режима посещения Курил

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкВид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир. Архивное фото
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ТОКИО, 6 сен - РИА Новости. Правительство Японии направило "решительный протест" России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
"Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением", - отметил генсек японского правительства.
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В свою очередь, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси назвал решение Москвы "абсолютно необоснованным и недопустимым". Он заявил, что введение антироссийских санкций связано с ситуацией на Украине, а Москва, принимая решения относительно двустороннего взаимодействия, якобы "пытается переложить ответственность на Японию".

"По состоянию на сейчас, мы не получали никаких предварительных оповещений от России относительно данного вопроса", - добавил он.

Накануне на официальном интернет-портале правовой информации было обнародовано распоряжение премьера России Михаила Мишустина о прекращении действия соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.
Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. Согласно последнему, право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.
МИД России ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров по мирному договору, а также выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.
В июне премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал детально рассмотреть альтернативные проекты при отсутствии безвизовых обменов с Россией. В частности, губернатор Хоккайдо Наомити Судзуки рассказал о просьбах проведения мемориальных церемоний с борта судов из-за отсутствия у японцев возможности посетить могилы родных на Курилах.
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