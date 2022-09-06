https://ria.ru/20220906/yakutiya-1815011033.html
В Якутии запустили четыре новых гибридных электростанции
В Якутии запустили четыре новых гибридных электростанции - РИА Новости, 07.09.2022
В Якутии запустили четыре новых гибридных электростанции
Четыре новых гибридных электростанций открыли в Якутии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, проводимой в рамках ВЭФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-06T06:11
2022-09-06T06:11
2022-09-07T08:26
россия
экономика
республика саха (якутия)
дальневосточный федеральный университет
владивосток
русский (остров)
русгидро
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Четыре новых гибридных электростанций открыли в Якутии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, проводимой в рамках ВЭФ.Компания "Арктик Пауэр Кэпитал" закончила строительство четырех гибридных электростанций в Момском улусе Якутии. Станции были построены в поселках Мома (Хонуу), Сасыр, Кулун-Елбют, Тебюлях (Чумпу-Кытыл), при этом СЭС в населенном пункте Мома (Хонуу) является самой крупной солнечной электростанцией в мире, расположенной за полярным кругом.Энергокомплексы состоят из солнечных электростанций суммарной мощностью 1944 кВт, дизельных электростанций суммарной мощностью 4400 кВт и систем накопления энергии суммарной энергоёмкостью 784,2 кВт.ч. Отмечается, что энергокомплексы будут обеспечивать надежное энергоснабжение четырех заполярных населенных пунктов населением более 4 тысяч человек.Электростанции построены на основе энергосервисных договоров с "Сахаэнерго" (входит в "Русгидро")."Четыре современных мобильных автоматизированных энергетических комплекса в Момском улусе Республики Саха (Якутия) позволят снизить от 31% до 48% потребления дизельного топлива за счёт генерации солнечных модулей и накопителей электроэнергии. Эти объекты построены с существенным запасом по мощности, и мы готовы обеспечивать увеличение потребления электроэнергии", - заявил в ходе церемонии гендиректор "Арктик Пауэр Кэпитал" Владимир Тощенко.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220711/elektrostantsii-1801670592.html
https://ria.ru/20210825/elektrostantsiya-1747144187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, республика саха (якутия), дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров), русгидро, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Россия, Экономика, Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Русский (остров), РусГидро, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
06:11 06.09.2022 (обновлено: 08:26 07.09.2022)
В Якутии запустили четыре новых гибридных электростанции
В Момском улусе Якутии запустили четыре новых гибридных электростанции
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Четыре новых гибридных электростанций открыли в Якутии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, проводимой в рамках ВЭФ.
Компания "Арктик Пауэр Кэпитал" закончила строительство четырех гибридных электростанций в Момском улусе Якутии. Станции были построены в поселках Мома (Хонуу), Сасыр, Кулун-Елбют, Тебюлях (Чумпу-Кытыл), при этом СЭС в населенном пункте Мома (Хонуу) является самой крупной солнечной электростанцией в мире, расположенной за полярным кругом.
Энергокомплексы состоят из солнечных электростанций суммарной мощностью 1944 кВт, дизельных электростанций суммарной мощностью 4400 кВт и систем накопления энергии суммарной энергоёмкостью 784,2 кВт.ч. Отмечается, что энергокомплексы будут обеспечивать надежное энергоснабжение четырех заполярных населенных пунктов населением более 4 тысяч человек.
Электростанции построены на основе энергосервисных договоров с "Сахаэнерго" (входит в "Русгидро
").
"Четыре современных мобильных автоматизированных энергетических комплекса в Момском улусе Республики Саха (Якутия) позволят снизить от 31% до 48% потребления дизельного топлива за счёт генерации солнечных модулей и накопителей электроэнергии. Эти объекты построены с существенным запасом по мощности, и мы готовы обеспечивать увеличение потребления электроэнергии", - заявил в ходе церемонии гендиректор "Арктик Пауэр Кэпитал" Владимир Тощенко.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.