https://ria.ru/20220906/yakutiya-1814709530.html

Якутия на ВЭФ заключила три соглашения для развития строительной отрасли

Якутия на ВЭФ заключила три соглашения для развития строительной отрасли - РИА Новости, 06.09.2022

Якутия на ВЭФ заключила три соглашения для развития строительной отрасли

Якутия на полях Восточного экономического форума заключила соглашения о сотрудничестве по строительству жилого комплекса бизнес-класса на берегу реки Лены, а... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T05:12

2022-09-06T05:12

2022-09-06T05:12

экономика

республика саха (якутия)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ЯКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Якутия на полях Восточного экономического форума заключила соглашения о сотрудничестве по строительству жилого комплекса бизнес-класса на берегу реки Лены, а также застройке квартала "Звездный" и строительству в республике завода крупнопанельного домостроения, сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.Первое соглашение, заключенное на площадке ВЭФ-2022, касается современного жилого комплекса "Lena Pillars".Также правительством в рамках реализации проекта "Комплексная застройка квартала "Воинская часть" подписано соглашение по застройке квартала "Звездный". Этот проект уже находится в стадии реализации, инвестиционные вложения в него превысят 33 миллиарда рублей.Третье соглашение предполагает строительство завода. "Следующее соглашение предусматривает строительство в республике завода крупнопанельного домостроения. Мощности завода позволят ежегодно строить от 50 тысяч до 70 тысяч квадратных метров жилья. Строительство завода позволит привлечь порядка 860 миллионов рублей инвестиций, на объекте будет создано 80 рабочих мест", - добавили в пресс-центре.Ранее сообщалось о том, что более двух тысяч жителей Якутска до конца 2022 года получат квартиры в микрорайоне "Звездный".Банк "Дом.РФ" предоставил компании "РИА Вега" - структуре "Республиканского ипотечного агентства" (РИА) - кредит в 20,3 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Звездный" в Якутске. В рамках комплексной застройки на территории площадью 68,5 гектара построят 30 многоквартирных домов. Сдать первые объекты планируется в четвертом квартале 2022 года, а полностью работы завершат в 2028 году. В настоящее время в микрорайоне начинается строительство основного квартала, где будет более 264 тысяч "квадратов" жилья.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/yakutiya-1814542324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, республика саха (якутия), восточный экономический форум — 2022 (вэф)