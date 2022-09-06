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Якутия на ВЭФ заключила три соглашения для развития строительной отрасли - РИА Новости, 06.09.2022
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Якутия на ВЭФ заключила три соглашения для развития строительной отрасли
Якутия на ВЭФ заключила три соглашения для развития строительной отрасли - РИА Новости, 06.09.2022
Якутия на ВЭФ заключила три соглашения для развития строительной отрасли
Якутия на полях Восточного экономического форума заключила соглашения о сотрудничестве по строительству жилого комплекса бизнес-класса на берегу реки Лены, а... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:12
2022-09-06T05:12
экономика
республика саха (якутия)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ЯКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Якутия на полях Восточного экономического форума заключила соглашения о сотрудничестве по строительству жилого комплекса бизнес-класса на берегу реки Лены, а также застройке квартала "Звездный" и строительству в республике завода крупнопанельного домостроения, сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.Первое соглашение, заключенное на площадке ВЭФ-2022, касается современного жилого комплекса "Lena Pillars".Также правительством в рамках реализации проекта "Комплексная застройка квартала "Воинская часть" подписано соглашение по застройке квартала "Звездный". Этот проект уже находится в стадии реализации, инвестиционные вложения в него превысят 33 миллиарда рублей.Третье соглашение предполагает строительство завода. "Следующее соглашение предусматривает строительство в республике завода крупнопанельного домостроения. Мощности завода позволят ежегодно строить от 50 тысяч до 70 тысяч квадратных метров жилья. Строительство завода позволит привлечь порядка 860 миллионов рублей инвестиций, на объекте будет создано 80 рабочих мест", - добавили в пресс-центре.Ранее сообщалось о том, что более двух тысяч жителей Якутска до конца 2022 года получат квартиры в микрорайоне "Звездный".Банк "Дом.РФ" предоставил компании "РИА Вега" - структуре "Республиканского ипотечного агентства" (РИА) - кредит в 20,3 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Звездный" в Якутске. В рамках комплексной застройки на территории площадью 68,5 гектара построят 30 многоквартирных домов. Сдать первые объекты планируется в четвертом квартале 2022 года, а полностью работы завершат в 2028 году. В настоящее время в микрорайоне начинается строительство основного квартала, где будет более 264 тысяч "квадратов" жилья.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, республика саха (якутия), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Республика Саха (Якутия), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
05:12 06.09.2022
 
Якутия на ВЭФ заключила три соглашения для развития строительной отрасли

Якутия на ВЭФ заключила три соглашения для развития строительной отрасли республики

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Якутия на полях Восточного экономического форума заключила соглашения о сотрудничестве по строительству жилого комплекса бизнес-класса на берегу реки Лены, а также застройке квартала "Звездный" и строительству в республике завода крупнопанельного домостроения, сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.
Первое соглашение, заключенное на площадке ВЭФ-2022, касается современного жилого комплекса "Lena Pillars".
"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Правительство Республики Саха (Якутия) и компания "Старвей Логистика" заключили соглашение о партнёрстве, согласно которому в Якутске планируется построить новый микрорайон на берегу Лены. В архитектурной концепции заложены отсылки к легендарной достопримечательности Якутии – Ленским столбам. По соглашению о сотрудничестве, сумма инвестиций в проект комплексной застройки составит порядка 53 миллиардов рублей. В рамках проекта будет построено более 360 тысяч квадратных метров жилья и создано прямо и косвенно до 2000 новых рабочих мест", - рассказали в пресс-центре.
Также правительством в рамках реализации проекта "Комплексная застройка квартала "Воинская часть" подписано соглашение по застройке квартала "Звездный". Этот проект уже находится в стадии реализации, инвестиционные вложения в него превысят 33 миллиарда рублей.
Третье соглашение предполагает строительство завода. "Следующее соглашение предусматривает строительство в республике завода крупнопанельного домостроения. Мощности завода позволят ежегодно строить от 50 тысяч до 70 тысяч квадратных метров жилья. Строительство завода позволит привлечь порядка 860 миллионов рублей инвестиций, на объекте будет создано 80 рабочих мест", - добавили в пресс-центре.
Ранее сообщалось о том, что более двух тысяч жителей Якутска до конца 2022 года получат квартиры в микрорайоне "Звездный".
Банк "Дом.РФ" предоставил компании "РИА Вега" - структуре "Республиканского ипотечного агентства" (РИА) - кредит в 20,3 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Звездный" в Якутске. В рамках комплексной застройки на территории площадью 68,5 гектара построят 30 многоквартирных домов. Сдать первые объекты планируется в четвертом квартале 2022 года, а полностью работы завершат в 2028 году. В настоящее время в микрорайоне начинается строительство основного квартала, где будет более 264 тысяч "квадратов" жилья.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 14:02Республика Саха (Якутия)
Якутия на ВЭФ заключила концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт"
 
ЭкономикаРеспублика Саха (Якутия)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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