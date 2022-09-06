Рейтинг@Mail.ru
Выставка модернистских журналов Серебряного века открылась в ГМИРЛИ - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220906/vystavka-1814531070.html
Выставка модернистских журналов Серебряного века открылась в ГМИРЛИ
Выставка модернистских журналов Серебряного века открылась в ГМИРЛИ - РИА Новости, 06.09.2022
Выставка модернистских журналов Серебряного века открылась в ГМИРЛИ
В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля открылась выставка "От "Мира искусства" к "Аполлону": журналы "личной свободы". РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:00
2022-09-06T11:01
культура
новости культуры
куда сходить
выставки
искусство
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814538478_206:429:2907:1948_1920x0_80_0_0_c7753b699f03798b68eb57cd7d515bee.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля открылась выставка "От "Мира искусства" к "Аполлону": журналы "личной свободы".Она посвящена трем крупнейшим модернистским изданиям Серебряного века: "Миру искусства", "Золотому руну" и "Аполлону". Современные исследователи изучают эту эпоху в том числе по ним. На экспозиции можно увидеть сами журналы, узнать о судьбах авторов и издателей и посмотреть на произведения искусства, созданные художниками рубежа XIX-XX веков.На их страницах находили отражение новые веяния в живописи, поэзии, философии. Оформлением занимались лучшие мастера книжной графики того времени: Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, М.В. Добужинский.Структура выставки отражает историю возникновения "толстых" художественных альманахов и преемственность между ними. Она разделена на три крупных блока, посвященных "Миру искусства", "Золотому руну" и "Аполлону" соответственно. Каждый раздел дополнен живописью и графикой ведущих художников Серебряного века, в частности, Н. Альтмана, Л. Бакста, М. Врубеля, Н. Гончаровой, Б. Кустодиева, Р. Фалька. Архивные материалы расскажут посетителям о создателях, меценатах, авторах и сотрудниках редакций."Кроме того, на выставке использованы анимированные видеопроекции живописных работ, которые дополняют экспонаты, – добавляет Ольга Залиева. – Не буду раскрывать подробностей, скажу только, что одна из них связана с известным портретом Дягилева, а другая задумана как символический образ всего этого периода в русском искусстве".По словам куратора, экспозиция будет интересна и знатокам, и начинающим ценителям искусства. Также предусмотрены регулярные экскурсии, лекторий, музыкальные, театральные и литературные вечера.Выставка "От "Мира искусства" к "Аполлону": журналы "личной свободы" продлится в ГМИРЛИ до 4 декабря.
https://ria.ru/20220830/zrenie-1813073623.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814538478_447:361:2599:1975_1920x0_80_0_0_d19e9ff625a4dc1da59915735610d64e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, куда сходить , выставки, искусство, литература
Культура, Новости культуры, куда сходить , Выставки, Искусство, Литература
11:00 06.09.2022 (обновлено: 11:01 06.09.2022)
 
Выставка модернистских журналов Серебряного века открылась в ГМИРЛИ

Выставка журналов Серебряного века пройдет в ГМИРЛИ с 6 сентября по 4 декабря

© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературыКустодиев. Групповой портрет художников Мира искусства
Кустодиев. Групповой портрет художников Мира искусства - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля открылась выставка "От "Мира искусства" к "Аполлону": журналы "личной свободы".
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы

Плакат Ре-Ми-Аполлон, 1911 год

Плакат Ре-Ми-Аполлон. 1911 год
1 из 4

Плакат Ре-Ми-Аполлон, 1911 год

© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературыАфиша "Салон Золотого руна", 1908 год
Афиша Салон Золотого руна, 1908 год
2 из 4
Афиша "Салон Золотого руна", 1908 год
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы

Гончарова "Цирк", около 1907 года

Гончарова Цирк. Около 1907 года
3 из 4

Гончарова "Цирк", около 1907 года

© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы

Феофилактов, рекламный плакат Золотого руна, 1906 год

Рекламный плакат Золотого руна, 1906 год
4 из 4

Феофилактов, рекламный плакат Золотого руна, 1906 год

© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
1 из 4

Плакат Ре-Ми-Аполлон, 1911 год

© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
2 из 4
Афиша "Салон Золотого руна", 1908 год
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
3 из 4

Гончарова "Цирк", около 1907 года

© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
4 из 4

Феофилактов, рекламный плакат Золотого руна, 1906 год

© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
Она посвящена трем крупнейшим модернистским изданиям Серебряного века: "Миру искусства", "Золотому руну" и "Аполлону". Современные исследователи изучают эту эпоху в том числе по ним. На экспозиции можно увидеть сами журналы, узнать о судьбах авторов и издателей и посмотреть на произведения искусства, созданные художниками рубежа XIX-XX веков.
На их страницах находили отражение новые веяния в живописи, поэзии, философии. Оформлением занимались лучшие мастера книжной графики того времени: Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, М.В. Добужинский.
"Мы хотим сделать нашу выставочную площадку в Трубниковском переулке местом "встречи искусств", – говорит Ольга Залиева, куратор выставки. – Отличительной особенностью журналов "Мир искусства", "Золотое руно" и "Аполлон" была именно синтетичность. Они одновременно являлись художественными и литературными. Также в них большое внимание уделялось музыке и театру. Кроме того, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения С.П. Дягилева, создателя и редактора журнала "Мир искусства". Наша выставка – дань памяти и благодарности этому незаурядному человеку".
Структура выставки отражает историю возникновения "толстых" художественных альманахов и преемственность между ними. Она разделена на три крупных блока, посвященных "Миру искусства", "Золотому руну" и "Аполлону" соответственно. Каждый раздел дополнен живописью и графикой ведущих художников Серебряного века, в частности, Н. Альтмана, Л. Бакста, М. Врубеля, Н. Гончаровой, Б. Кустодиева, Р. Фалька. Архивные материалы расскажут посетителям о создателях, меценатах, авторах и сотрудниках редакций.
"Кроме того, на выставке использованы анимированные видеопроекции живописных работ, которые дополняют экспонаты, – добавляет Ольга Залиева. – Не буду раскрывать подробностей, скажу только, что одна из них связана с известным портретом Дягилева, а другая задумана как символический образ всего этого периода в русском искусстве".
По словам куратора, экспозиция будет интересна и знатокам, и начинающим ценителям искусства. Также предусмотрены регулярные экскурсии, лекторий, музыкальные, театральные и литературные вечера.
Выставка "От "Мира искусства" к "Аполлону": журналы "личной свободы" продлится в ГМИРЛИ до 4 декабря.
Российский журналист, телеведущий Владислав Флярковский на выставке Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 11:15Культура
В Пушкинском музее открылась выставка о слепоте и зрении в искусстве
 
КультураНовости культурыкуда сходитьВыставкиИскусствоЛитература
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала