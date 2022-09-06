https://ria.ru/20220906/vystavka-1814531070.html

Выставка модернистских журналов Серебряного века открылась в ГМИРЛИ

Выставка модернистских журналов Серебряного века открылась в ГМИРЛИ - РИА Новости, 06.09.2022

Выставка модернистских журналов Серебряного века открылась в ГМИРЛИ

В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля открылась выставка "От "Мира искусства" к "Аполлону": журналы "личной свободы". РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:00

2022-09-06T11:00

2022-09-06T11:01

культура

новости культуры

куда сходить

выставки

искусство

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814538478_206:429:2907:1948_1920x0_80_0_0_c7753b699f03798b68eb57cd7d515bee.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля открылась выставка "От "Мира искусства" к "Аполлону": журналы "личной свободы".Она посвящена трем крупнейшим модернистским изданиям Серебряного века: "Миру искусства", "Золотому руну" и "Аполлону". Современные исследователи изучают эту эпоху в том числе по ним. На экспозиции можно увидеть сами журналы, узнать о судьбах авторов и издателей и посмотреть на произведения искусства, созданные художниками рубежа XIX-XX веков.На их страницах находили отражение новые веяния в живописи, поэзии, философии. Оформлением занимались лучшие мастера книжной графики того времени: Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, М.В. Добужинский.Структура выставки отражает историю возникновения "толстых" художественных альманахов и преемственность между ними. Она разделена на три крупных блока, посвященных "Миру искусства", "Золотому руну" и "Аполлону" соответственно. Каждый раздел дополнен живописью и графикой ведущих художников Серебряного века, в частности, Н. Альтмана, Л. Бакста, М. Врубеля, Н. Гончаровой, Б. Кустодиева, Р. Фалька. Архивные материалы расскажут посетителям о создателях, меценатах, авторах и сотрудниках редакций."Кроме того, на выставке использованы анимированные видеопроекции живописных работ, которые дополняют экспонаты, – добавляет Ольга Залиева. – Не буду раскрывать подробностей, скажу только, что одна из них связана с известным портретом Дягилева, а другая задумана как символический образ всего этого периода в русском искусстве".По словам куратора, экспозиция будет интересна и знатокам, и начинающим ценителям искусства. Также предусмотрены регулярные экскурсии, лекторий, музыкальные, театральные и литературные вечера.Выставка "От "Мира искусства" к "Аполлону": журналы "личной свободы" продлится в ГМИРЛИ до 4 декабря.

https://ria.ru/20220830/zrenie-1813073623.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, куда сходить , выставки, искусство, литература