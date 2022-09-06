11:00 06.09.2022 (обновлено: 11:01 06.09.2022)
Выставка модернистских журналов Серебряного века открылась в ГМИРЛИ
Выставка журналов Серебряного века пройдет в ГМИРЛИ с 6 сентября по 4 декабря
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературыКустодиев. Групповой портрет художников Мира искусства
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля открылась выставка "От "Мира искусства" к "Аполлону": журналы "личной свободы".
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
Плакат Ре-Ми-Аполлон, 1911 год
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Плакат Ре-Ми-Аполлон, 1911 год
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературыАфиша "Салон Золотого руна", 1908 год
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Афиша "Салон Золотого руна", 1908 год
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
Гончарова "Цирк", около 1907 года
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Гончарова "Цирк", около 1907 года
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
Феофилактов, рекламный плакат Золотого руна, 1906 год
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Феофилактов, рекламный плакат Золотого руна, 1906 год
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
1 из 4
Плакат Ре-Ми-Аполлон, 1911 год
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
2 из 4
Афиша "Салон Золотого руна", 1908 год
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
3 из 4
Гончарова "Цирк", около 1907 года
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
4 из 4
Феофилактов, рекламный плакат Золотого руна, 1906 год
© Фото : Предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы
Она посвящена трем крупнейшим модернистским изданиям Серебряного века: "Миру искусства", "Золотому руну" и "Аполлону". Современные исследователи изучают эту эпоху в том числе по ним. На экспозиции можно увидеть сами журналы, узнать о судьбах авторов и издателей и посмотреть на произведения искусства, созданные художниками рубежа XIX-XX веков.
На их страницах находили отражение новые веяния в живописи, поэзии, философии. Оформлением занимались лучшие мастера книжной графики того времени: Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, М.В. Добужинский.
"Мы хотим сделать нашу выставочную площадку в Трубниковском переулке местом "встречи искусств", – говорит Ольга Залиева, куратор выставки. – Отличительной особенностью журналов "Мир искусства", "Золотое руно" и "Аполлон" была именно синтетичность. Они одновременно являлись художественными и литературными. Также в них большое внимание уделялось музыке и театру. Кроме того, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения С.П. Дягилева, создателя и редактора журнала "Мир искусства". Наша выставка – дань памяти и благодарности этому незаурядному человеку".
Структура выставки отражает историю возникновения "толстых" художественных альманахов и преемственность между ними. Она разделена на три крупных блока, посвященных "Миру искусства", "Золотому руну" и "Аполлону" соответственно. Каждый раздел дополнен живописью и графикой ведущих художников Серебряного века, в частности, Н. Альтмана, Л. Бакста, М. Врубеля, Н. Гончаровой, Б. Кустодиева, Р. Фалька. Архивные материалы расскажут посетителям о создателях, меценатах, авторах и сотрудниках редакций.
"Кроме того, на выставке использованы анимированные видеопроекции живописных работ, которые дополняют экспонаты, – добавляет Ольга Залиева. – Не буду раскрывать подробностей, скажу только, что одна из них связана с известным портретом Дягилева, а другая задумана как символический образ всего этого периода в русском искусстве".
По словам куратора, экспозиция будет интересна и знатокам, и начинающим ценителям искусства. Также предусмотрены регулярные экскурсии, лекторий, музыкальные, театральные и литературные вечера.
Выставка "От "Мира искусства" к "Аполлону": журналы "личной свободы" продлится в ГМИРЛИ до 4 декабря.