https://ria.ru/20220906/vrachi-1814854527.html

Врачи Сушкевич и Белая получили реальные сроки по делу об убийстве младенца

Врачи Сушкевич и Белая получили реальные сроки по делу об убийстве младенца - РИА Новости, 06.09.2022

Врачи Сушкевич и Белая получили реальные сроки по делу об убийстве младенца

Московский областной суд во вторник приговорил к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:54

2022-09-06T14:54

2022-09-06T16:19

калининградская область

происшествия

россия

калининград

здоровье - общество

калининградский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОГОРСК, 6 сен — РИА Новости. Московский областной суд во вторник приговорил к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по делу об убийстве недоношенного младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Сушкевич наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. <…> Назначить Белой наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев в колонии общего режима", — огласил решение судья. Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения.Ранее присяжные решили признать врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита уже заявила, что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что судья, по ее оценке, фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей. Обвинение попросило назначить каждой подсудимой по 13 лет лишения свободы и трехлетнему запрету работать по профессии после освобождения.За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос — виновны ли и. о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, защита — что злого умысла у них не было. По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет России установил, что и. о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным факт того, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома № 4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.

https://ria.ru/20220129/fsin-1770153294.html

https://ria.ru/20211029/sushkevich-1756837633.html

https://ria.ru/20220905/anesteziolog-1814619894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калининградская область, происшествия, россия, калининград, здоровье - общество, калининградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)