https://ria.ru/20220906/vopros-1814820713.html

Лавров: у России возникнут вопросы к ЕС, если слова Борреля подтвердятся

Лавров: у России возникнут вопросы к ЕС, если слова Борреля подтвердятся - РИА Новости, 06.09.2022

Лавров: у России возникнут вопросы к ЕС, если слова Борреля подтвердятся

Если подтвердится, что глава евродипломатии Жозеп Боррель допустил выражения о "фашистской России", то возникнет вопрос, как вести дела с ним и с представителем РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:34

2022-09-06T13:34

2022-09-06T13:35

в мире

жозеп боррель

сергей лавров

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Если подтвердится, что глава евродипломатии Жозеп Боррель допустил выражения о "фашистской России", то возникнет вопрос, как вести дела с ним и с представителем ЕС в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля."Господин Боррель, как я сказал, все-таки является человеком, который назначает представителей ЕС за рубежом. В том числе буквально неделю назад у нас появился назначенный им новый глава представительства ЕС в РФ. Если господин Боррель так инстинктивно считает само собой разумеющимся борьбу, как он выразился, с "фашистским режимом", то я очень хотел бы знать, какие поручения, какие директивы он выдал своему представителю в Москве и какую линию этот представитель будет проводить", - заявил Лавров на брифинге.По его словам, "если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то, конечно же, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми".

https://ria.ru/20220906/borrel-1814751532.html

https://ria.ru/20220906/istoschenie-1814702265.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, жозеп боррель, сергей лавров, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)