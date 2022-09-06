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Лавров: у России возникнут вопросы к ЕС, если слова Борреля подтвердятся - РИА Новости, 06.09.2022
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Лавров: у России возникнут вопросы к ЕС, если слова Борреля подтвердятся
Лавров: у России возникнут вопросы к ЕС, если слова Борреля подтвердятся - РИА Новости, 06.09.2022
Лавров: у России возникнут вопросы к ЕС, если слова Борреля подтвердятся
Если подтвердится, что глава евродипломатии Жозеп Боррель допустил выражения о "фашистской России", то возникнет вопрос, как вести дела с ним и с представителем РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:34
2022-09-06T13:35
в мире
жозеп боррель
сергей лавров
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Если подтвердится, что глава евродипломатии Жозеп Боррель допустил выражения о "фашистской России", то возникнет вопрос, как вести дела с ним и с представителем ЕС в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля."Господин Боррель, как я сказал, все-таки является человеком, который назначает представителей ЕС за рубежом. В том числе буквально неделю назад у нас появился назначенный им новый глава представительства ЕС в РФ. Если господин Боррель так инстинктивно считает само собой разумеющимся борьбу, как он выразился, с "фашистским режимом", то я очень хотел бы знать, какие поручения, какие директивы он выдал своему представителю в Москве и какую линию этот представитель будет проводить", - заявил Лавров на брифинге.По его словам, "если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то, конечно же, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми".
https://ria.ru/20220906/borrel-1814751532.html
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в мире, жозеп боррель, сергей лавров, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:34 06.09.2022 (обновлено: 13:35 06.09.2022)
 
Лавров: у России возникнут вопросы к ЕС, если слова Борреля подтвердятся

Лавров: если слова Борреля о России подтвердятся, возникнет вопрос, как вести дела с ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Если подтвердится, что глава евродипломатии Жозеп Боррель допустил выражения о "фашистской России", то возникнет вопрос, как вести дела с ним и с представителем ЕС в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Песков прокомментировал заявление Борреля об "ошибке перевода"
"Господин Боррель, как я сказал, все-таки является человеком, который назначает представителей ЕС за рубежом. В том числе буквально неделю назад у нас появился назначенный им новый глава представительства ЕС в РФ. Если господин Боррель так инстинктивно считает само собой разумеющимся борьбу, как он выразился, с "фашистским режимом", то я очень хотел бы знать, какие поручения, какие директивы он выдал своему представителю в Москве и какую линию этот представитель будет проводить", - заявил Лавров на брифинге.
По его словам, "если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то, конечно же, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 02:18
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В миреЖозеп БоррельСергей ЛавровРоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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