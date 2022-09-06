Рейтинг@Mail.ru
Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Восточного экономического форума на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920
Восточный экономический форум
https://ria.ru/20220906/vladivostok-1814751329.html
Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро
Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро - РИА Новости, 06.09.2022
Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро
Власти Владивостока рассматривают проект создания легкого метро, которое бы решило проблемы пробок, он заложен в мастер-план развития города, сообщил в интервью РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:15
2022-09-06T10:15
восточный экономический форум
общество
владивосток
константин шестаков
ржд
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751025068_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_8de5ac67c42b10f9691ec3b66f3ed22c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Власти Владивостока рассматривают проект создания легкого метро, которое бы решило проблемы пробок, он заложен в мастер-план развития города, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме мэр Константин Шестаков."Я вижу много вещей, которые изменили бы ощущение в городе мгновенно. Я убежден, что все очень благостно бы отнеслись к созданию легкого метро. Это бы изменило подход к использованию общественного транспорта в городе кардинально. И вопрос выбора между личным авто и общественным транспортом, баланс, который сейчас перевешивает в пользу личного транспорта, был бы скорректирован: добраться на метро можно за гарантированный срок в комфортных условиях по доступной цене", - отметил Шестаков.Он рассказал, что легкое метро будет проходить над землей. По сути это городская электричка с малыми интервалами движения поездов. Проект заложен в мастер-план развития Владивостока, сказал Шестаков."Проект рассматривается всерьез, потому что это та инфраструктура, которой частично обладает Владивосток. Легкое метро – это проект, который задействует ту инфраструктуру, которая имеется. Конечно, нужно добавлять дополнительные пути, станции. Мы обсуждали, что в рамках развития мощностей Владивостокского морского торгового порта за короткий период времени туда планируется к трудоустройству порядка 800 человек, все они вольются в дорожно-уличную сеть района. Соответственно, нам нужно протянуть (линию – ред.) как можно дальше, за железнодорожный вокзал, как можно ближе к порту", - рассказал мэр.Он отметил, что создание такого метро возможно только за государственные средства, это полномочия РЖД. Власти Владивостока уже провели с компанией обсуждение по созданию дополнительных станций."Сейчас после защиты или одобрения (мастер-плана – ред.) в будущем пойдём за деталями… Мы понимаем, что это реально, что такую осязаемую мечту нужно осуществлять", - добавил Шестаков.
https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html
https://ria.ru/20220619/metro-1796511356.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751025068_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2247a225dcb3ef9aeaddf7ac9aa7e0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, константин шестаков, ржд, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Восточный экономический форум, Общество, Владивосток, Константин Шестаков, РЖД, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:15 06.09.2022
 
Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро

Мэр Владивостока Шестаков рассказал о заложенном в плане развития города легком метро

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Власти Владивостока рассматривают проект создания легкого метро, которое бы решило проблемы пробок, он заложен в мастер-план развития города, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме мэр Константин Шестаков.
"Я вижу много вещей, которые изменили бы ощущение в городе мгновенно. Я убежден, что все очень благостно бы отнеслись к созданию легкого метро. Это бы изменило подход к использованию общественного транспорта в городе кардинально. И вопрос выбора между личным авто и общественным транспортом, баланс, который сейчас перевешивает в пользу личного транспорта, был бы скорректирован: добраться на метро можно за гарантированный срок в комфортных условиях по доступной цене", - отметил Шестаков.
Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:00Туризм
Полный Влади-восторг: что посмотреть в столице Приморского края
Он рассказал, что легкое метро будет проходить над землей. По сути это городская электричка с малыми интервалами движения поездов. Проект заложен в мастер-план развития Владивостока, сказал Шестаков.
"Проект рассматривается всерьез, потому что это та инфраструктура, которой частично обладает Владивосток. Легкое метро – это проект, который задействует ту инфраструктуру, которая имеется. Конечно, нужно добавлять дополнительные пути, станции. Мы обсуждали, что в рамках развития мощностей Владивостокского морского торгового порта за короткий период времени туда планируется к трудоустройству порядка 800 человек, все они вольются в дорожно-уличную сеть района. Соответственно, нам нужно протянуть (линию – ред.) как можно дальше, за железнодорожный вокзал, как можно ближе к порту", - рассказал мэр.
Он отметил, что создание такого метро возможно только за государственные средства, это полномочия РЖД. Власти Владивостока уже провели с компанией обсуждение по созданию дополнительных станций.
"Сейчас после защиты или одобрения (мастер-плана – ред.) в будущем пойдём за деталями… Мы понимаем, что это реально, что такую осязаемую мечту нужно осуществлять", - добавил Шестаков.
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 03:41Петербургский международный экономический форум — 2022
Дегтярев рассказал, появится ли в Хабаровске метро
 
Восточный экономический форумОбществоВладивостокКонстантин ШестаковРЖДВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала