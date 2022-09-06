https://ria.ru/20220906/vladivostok-1814751329.html

Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро

Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро - РИА Новости, 06.09.2022

Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро

Власти Владивостока рассматривают проект создания легкого метро, которое бы решило проблемы пробок, он заложен в мастер-план развития города, сообщил в интервью РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:15

2022-09-06T10:15

2022-09-06T10:15

восточный экономический форум

общество

владивосток

константин шестаков

ржд

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Власти Владивостока рассматривают проект создания легкого метро, которое бы решило проблемы пробок, он заложен в мастер-план развития города, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме мэр Константин Шестаков."Я вижу много вещей, которые изменили бы ощущение в городе мгновенно. Я убежден, что все очень благостно бы отнеслись к созданию легкого метро. Это бы изменило подход к использованию общественного транспорта в городе кардинально. И вопрос выбора между личным авто и общественным транспортом, баланс, который сейчас перевешивает в пользу личного транспорта, был бы скорректирован: добраться на метро можно за гарантированный срок в комфортных условиях по доступной цене", - отметил Шестаков.Он рассказал, что легкое метро будет проходить над землей. По сути это городская электричка с малыми интервалами движения поездов. Проект заложен в мастер-план развития Владивостока, сказал Шестаков."Проект рассматривается всерьез, потому что это та инфраструктура, которой частично обладает Владивосток. Легкое метро – это проект, который задействует ту инфраструктуру, которая имеется. Конечно, нужно добавлять дополнительные пути, станции. Мы обсуждали, что в рамках развития мощностей Владивостокского морского торгового порта за короткий период времени туда планируется к трудоустройству порядка 800 человек, все они вольются в дорожно-уличную сеть района. Соответственно, нам нужно протянуть (линию – ред.) как можно дальше, за железнодорожный вокзал, как можно ближе к порту", - рассказал мэр.Он отметил, что создание такого метро возможно только за государственные средства, это полномочия РЖД. Власти Владивостока уже провели с компанией обсуждение по созданию дополнительных станций."Сейчас после защиты или одобрения (мастер-плана – ред.) в будущем пойдём за деталями… Мы понимаем, что это реально, что такую осязаемую мечту нужно осуществлять", - добавил Шестаков.

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

https://ria.ru/20220619/metro-1796511356.html

владивосток

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владивосток, константин шестаков, ржд, восточный экономический форум — 2022 (вэф)