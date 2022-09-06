https://ria.ru/20220906/vladivostok-1814751329.html
Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро
Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро - РИА Новости, 06.09.2022
Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро
Власти Владивостока рассматривают проект создания легкого метро, которое бы решило проблемы пробок, он заложен в мастер-план развития города, сообщил в интервью РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:15
2022-09-06T10:15
2022-09-06T10:15
восточный экономический форум
общество
владивосток
константин шестаков
ржд
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Власти Владивостока рассматривают проект создания легкого метро, которое бы решило проблемы пробок, он заложен в мастер-план развития города, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме мэр Константин Шестаков."Я вижу много вещей, которые изменили бы ощущение в городе мгновенно. Я убежден, что все очень благостно бы отнеслись к созданию легкого метро. Это бы изменило подход к использованию общественного транспорта в городе кардинально. И вопрос выбора между личным авто и общественным транспортом, баланс, который сейчас перевешивает в пользу личного транспорта, был бы скорректирован: добраться на метро можно за гарантированный срок в комфортных условиях по доступной цене", - отметил Шестаков.Он рассказал, что легкое метро будет проходить над землей. По сути это городская электричка с малыми интервалами движения поездов. Проект заложен в мастер-план развития Владивостока, сказал Шестаков."Проект рассматривается всерьез, потому что это та инфраструктура, которой частично обладает Владивосток. Легкое метро – это проект, который задействует ту инфраструктуру, которая имеется. Конечно, нужно добавлять дополнительные пути, станции. Мы обсуждали, что в рамках развития мощностей Владивостокского морского торгового порта за короткий период времени туда планируется к трудоустройству порядка 800 человек, все они вольются в дорожно-уличную сеть района. Соответственно, нам нужно протянуть (линию – ред.) как можно дальше, за железнодорожный вокзал, как можно ближе к порту", - рассказал мэр.Он отметил, что создание такого метро возможно только за государственные средства, это полномочия РЖД. Власти Владивостока уже провели с компанией обсуждение по созданию дополнительных станций."Сейчас после защиты или одобрения (мастер-плана – ред.) в будущем пойдём за деталями… Мы понимаем, что это реально, что такую осязаемую мечту нужно осуществлять", - добавил Шестаков.
https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html
https://ria.ru/20220619/metro-1796511356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, константин шестаков, ржд, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Восточный экономический форум, Общество, Владивосток, Константин Шестаков, РЖД, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Мэр Владивостока рассказал о планах построить в городе легкое метро
Мэр Владивостока Шестаков рассказал о заложенном в плане развития города легком метро
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Власти Владивостока рассматривают проект создания легкого метро, которое бы решило проблемы пробок, он заложен в мастер-план развития города, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме мэр Константин Шестаков.
"Я вижу много вещей, которые изменили бы ощущение в городе мгновенно. Я убежден, что все очень благостно бы отнеслись к созданию легкого метро. Это бы изменило подход к использованию общественного транспорта в городе кардинально. И вопрос выбора между личным авто и общественным транспортом, баланс, который сейчас перевешивает в пользу личного транспорта, был бы скорректирован: добраться на метро можно за гарантированный срок в комфортных условиях по доступной цене", - отметил Шестаков.
Он рассказал, что легкое метро будет проходить над землей. По сути это городская электричка с малыми интервалами движения поездов. Проект заложен в мастер-план развития Владивостока, сказал Шестаков.
"Проект рассматривается всерьез, потому что это та инфраструктура, которой частично обладает Владивосток. Легкое метро – это проект, который задействует ту инфраструктуру, которая имеется. Конечно, нужно добавлять дополнительные пути, станции. Мы обсуждали, что в рамках развития мощностей Владивостокского морского торгового порта
за короткий период времени туда планируется к трудоустройству порядка 800 человек, все они вольются в дорожно-уличную сеть района. Соответственно, нам нужно протянуть (линию – ред.) как можно дальше, за железнодорожный вокзал, как можно ближе к порту", - рассказал мэр.
Он отметил, что создание такого метро возможно только за государственные средства, это полномочия РЖД
. Власти Владивостока уже провели с компанией обсуждение по созданию дополнительных станций.
"Сейчас после защиты или одобрения (мастер-плана – ред.) в будущем пойдём за деталями… Мы понимаем, что это реально, что такую осязаемую мечту нужно осуществлять", - добавил Шестаков.