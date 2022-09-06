https://ria.ru/20220906/vladivostok-1814747908.html

Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником

Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником - РИА Новости, 06.09.2022

Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником

Владивосток, который является воротами России на Дальнем Востоке, должен стать городом-миллионником, чтобы ускорить развитие всей российской экономики, заявил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:04

2022-09-06T10:04

2022-09-06T10:05

восточный экономический форум

экономика

игорь шувалов

владивосток

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Владивосток, который является воротами России на Дальнем Востоке, должен стать городом-миллионником, чтобы ускорить развитие всей российской экономики, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на сессии ВЭФ "Новая жизнь дальневосточных городов: стратегии развития"."Владивосток нужен как большая экономика. При моей любви к Чукотке я должен сказать, что если Владивосток не будет городом с населением больше миллиона и с экономикой, которая будет значительно больше чем сейчас, плохо будет всем: и Петропавловску, и Магадану, и всем на свете", - сказал Шувалов.Согласно данным территориального органа Росстата по Приморскому краю, численность населения Владивостока на начало 2022 года составляла 629 тысяч человек.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220619/metro-1796511356.html

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Кирилл Волков

экономика, игорь шувалов, владивосток, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)