https://ria.ru/20220906/vladivostok-1814747908.html
Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником
Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником - РИА Новости, 06.09.2022
Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником
Владивосток, который является воротами России на Дальнем Востоке, должен стать городом-миллионником, чтобы ускорить развитие всей российской экономики, заявил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:04
2022-09-06T10:04
2022-09-06T10:05
восточный экономический форум
экономика
игорь шувалов
владивосток
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Владивосток, который является воротами России на Дальнем Востоке, должен стать городом-миллионником, чтобы ускорить развитие всей российской экономики, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на сессии ВЭФ "Новая жизнь дальневосточных городов: стратегии развития"."Владивосток нужен как большая экономика. При моей любви к Чукотке я должен сказать, что если Владивосток не будет городом с населением больше миллиона и с экономикой, которая будет значительно больше чем сейчас, плохо будет всем: и Петропавловску, и Магадану, и всем на свете", - сказал Шувалов.Согласно данным территориального органа Росстата по Приморскому краю, численность населения Владивостока на начало 2022 года составляла 629 тысяч человек.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь шувалов, владивосток, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Восточный экономический форум, Экономика, Игорь Шувалов, Владивосток, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:04 06.09.2022 (обновлено: 10:05 06.09.2022)
Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником
Шувалов: Владивосток должен быть миллионником, чтобы ускорить развитие экономики