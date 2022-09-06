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Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником - РИА Новости, 06.09.2022
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Символика Восточного экономического форума на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920
Восточный экономический форум
https://ria.ru/20220906/vladivostok-1814747908.html
Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником
Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником - РИА Новости, 06.09.2022
Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником
Владивосток, который является воротами России на Дальнем Востоке, должен стать городом-миллионником, чтобы ускорить развитие всей российской экономики, заявил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:04
2022-09-06T10:05
восточный экономический форум
экономика
игорь шувалов
владивосток
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Владивосток, который является воротами России на Дальнем Востоке, должен стать городом-миллионником, чтобы ускорить развитие всей российской экономики, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на сессии ВЭФ "Новая жизнь дальневосточных городов: стратегии развития"."Владивосток нужен как большая экономика. При моей любви к Чукотке я должен сказать, что если Владивосток не будет городом с населением больше миллиона и с экономикой, которая будет значительно больше чем сейчас, плохо будет всем: и Петропавловску, и Магадану, и всем на свете", - сказал Шувалов.Согласно данным территориального органа Росстата по Приморскому краю, численность населения Владивостока на начало 2022 года составляла 629 тысяч человек.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, игорь шувалов, владивосток, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Восточный экономический форум, Экономика, Игорь Шувалов, Владивосток, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:04 06.09.2022 (обновлено: 10:05 06.09.2022)
 
Шувалов призвал сделать Владивосток городом-миллионником

Шувалов: Владивосток должен быть миллионником, чтобы ускорить развитие экономики

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Владивосток, который является воротами России на Дальнем Востоке, должен стать городом-миллионником, чтобы ускорить развитие всей российской экономики, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на сессии ВЭФ "Новая жизнь дальневосточных городов: стратегии развития".
"Владивосток нужен как большая экономика. При моей любви к Чукотке я должен сказать, что если Владивосток не будет городом с населением больше миллиона и с экономикой, которая будет значительно больше чем сейчас, плохо будет всем: и Петропавловску, и Магадану, и всем на свете", - сказал Шувалов.
Согласно данным территориального органа Росстата по Приморскому краю, численность населения Владивостока на начало 2022 года составляла 629 тысяч человек.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Восточный экономический форумЭкономикаИгорь ШуваловВладивостокРоссияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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