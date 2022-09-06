https://ria.ru/20220906/vizy-1814903181.html
ЕС сообщит об остановке соглашения по визам за два дня до вступления в силу
ЕС сообщит об остановке соглашения по визам за два дня до вступления в силу - РИА Новости, 06.09.2022
ЕС сообщит об остановке соглашения по визам за два дня до вступления в силу
ЕС не менее, чем за 48 часов уведомит Россию о вступлении в силу решения о приостановке соглашения по упрощенному визовому режиму, говорится в пояснении... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:16
2022-09-06T17:16
2022-09-06T17:32
визы
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санкции в отношении россии
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. ЕС не менее, чем за 48 часов уведомит Россию о вступлении в силу решения о приостановке соглашения по упрощенному визовому режиму, говорится в пояснении Еврокомиссии по процедуре решения.Еврокомиссия во вторник представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией. Эти предложения будут утверждены постпредами стран ЕС в среду 7 сентября, и уже 12 сентября решение может вступить в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Еврокомиссия планирует также опубликовать рекомендации консульствам европейских стран по работе в новых условиях."Теперь Совет ЕС должен изучить и утвердить предложение по приостановке соглашения по упрощению выдачи виз. Как только оно будет принято, приостановка вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС. Решение будет доведено до России, как минимум, за 48 часов до вступления в силу", - говорится в пояснении.
https://ria.ru/20220906/vizy-1814898825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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визы, евросоюз, в мире, россия, еврокомиссия, совет ес, санкции в отношении россии, санкции
Визы, Евросоюз, В мире, Россия, Еврокомиссия, Совет ЕС, Санкции в отношении России, Санкции
17:16 06.09.2022 (обновлено: 17:32 06.09.2022)
ЕС сообщит об остановке соглашения по визам за два дня до вступления в силу
ЕС уведомит Россию о приостановке соглашения по визам за 48 часов до его вступления в силу