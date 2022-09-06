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Осужденным за экстремизм белорусам могут запретить въезд в страну на 30 лет - РИА Новости, 06.09.2022
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Осужденным за экстремизм белорусам могут запретить въезд в страну на 30 лет
Осужденным за экстремизм белорусам могут запретить въезд в страну на 30 лет - РИА Новости, 06.09.2022
Осужденным за экстремизм белорусам могут запретить въезд в страну на 30 лет
МВД Белорусии разработало инициативу о запрете на въезд в страну в течение 30 лет лицам, которые были обвинены в экстремизме и лишены гражданства республики,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:14
2022-09-06T12:40
в мире
белоруссия
мвд белоруссии
иван кубраков
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МИНСК, 6 сен - РИА Новости. МВД Белорусии разработало инициативу о запрете на въезд в страну в течение 30 лет лицам, которые были обвинены в экстремизме и лишены гражданства республики, заявил глава министерства Иван Кубраков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник проводит совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Свои предложения на заседании президенту представил и глава МВД."Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Беларуси, белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности… В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет", - цитирует Кубракова сайт Лукашенко.По его словам, такое решение будет приниматься главой государства по предложению комиссии по вопросам гражданства. В МВД рассчитывают на профилактический эффект этой законодательной инициативы.Ранее в МВД Белоруссии высказывали предложение, что нужно лишать гражданства белорусов, которые выехали из республики и работают в интересах западных стран. В ведомстве поясняли, что сейчас его утратить могут лишь те, кто приобрел гражданство, а не является гражданином республики по рождению, если суд признает его виновным в совершении ряда преступлений - экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам Белоруссии.
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в мире, белоруссия, мвд белоруссии, иван кубраков
В мире, Белоруссия, МВД Белоруссии, Иван Кубраков
12:14 06.09.2022 (обновлено: 12:40 06.09.2022)
 
Осужденным за экстремизм белорусам могут запретить въезд в страну на 30 лет

Осужденным за экстремизм гражданам Белоруссии могут запретить въезд в страну на 30 лет

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в медиабанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. МВД Белорусии разработало инициативу о запрете на въезд в страну в течение 30 лет лицам, которые были обвинены в экстремизме и лишены гражданства республики, заявил глава министерства Иван Кубраков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник проводит совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Свои предложения на заседании президенту представил и глава МВД.
"Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Беларуси, белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности… В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет", - цитирует Кубракова сайт Лукашенко.
По его словам, такое решение будет приниматься главой государства по предложению комиссии по вопросам гражданства. В МВД рассчитывают на профилактический эффект этой законодательной инициативы.
Ранее в МВД Белоруссии высказывали предложение, что нужно лишать гражданства белорусов, которые выехали из республики и работают в интересах западных стран. В ведомстве поясняли, что сейчас его утратить могут лишь те, кто приобрел гражданство, а не является гражданином республики по рождению, если суд признает его виновным в совершении ряда преступлений - экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам Белоруссии.
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