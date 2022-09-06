https://ria.ru/20220906/vezd-1814787972.html

Осужденным за экстремизм белорусам могут запретить въезд в страну на 30 лет

Осужденным за экстремизм белорусам могут запретить въезд в страну на 30 лет - РИА Новости, 06.09.2022

Осужденным за экстремизм белорусам могут запретить въезд в страну на 30 лет

МВД Белорусии разработало инициативу о запрете на въезд в страну в течение 30 лет лицам, которые были обвинены в экстремизме и лишены гражданства республики,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:14

2022-09-06T12:14

2022-09-06T12:40

в мире

белоруссия

мвд белоруссии

иван кубраков

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МИНСК, 6 сен - РИА Новости. МВД Белорусии разработало инициативу о запрете на въезд в страну в течение 30 лет лицам, которые были обвинены в экстремизме и лишены гражданства республики, заявил глава министерства Иван Кубраков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник проводит совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Свои предложения на заседании президенту представил и глава МВД."Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Беларуси, белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности… В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет", - цитирует Кубракова сайт Лукашенко.По его словам, такое решение будет приниматься главой государства по предложению комиссии по вопросам гражданства. В МВД рассчитывают на профилактический эффект этой законодательной инициативы.Ранее в МВД Белоруссии высказывали предложение, что нужно лишать гражданства белорусов, которые выехали из республики и работают в интересах западных стран. В ведомстве поясняли, что сейчас его утратить могут лишь те, кто приобрел гражданство, а не является гражданином республики по рождению, если суд признает его виновным в совершении ряда преступлений - экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам Белоруссии.

https://ria.ru/20220906/belorussiya-1814777261.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, мвд белоруссии, иван кубраков