https://ria.ru/20220906/vef-2022-1814797108.html

На ВЭФ-2022 озвучат первые результаты программы "Муравьев-Амурский 2030"

На ВЭФ-2022 озвучат первые результаты программы "Муравьев-Амурский 2030" - РИА Новости, 06.09.2022

На ВЭФ-2022 озвучат первые результаты программы "Муравьев-Амурский 2030"

Первые результаты программы "Муравьев-Амурский 2030" озвучат 8 сентября на VII Восточном экономическом форуме в рамках сессии "Муравьев–Амурский 2030",... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:34

2022-09-06T12:34

2022-09-06T22:11

дальний восток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

муравьев-амурский 2030

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Первые результаты программы "Муравьев-Амурский 2030" озвучат 8 сентября на VII Восточном экономическом форуме в рамках сессии "Муравьев–Амурский 2030", посвященной программе подготовки управленческих кадров для регионов Дальнего Востока, сообщает пресс-офис программы.Участники сессии подробно разберут результаты программы с момента её первого анонса на ВЭФ в 2021 году, обсудят вопросы трудоустройства и наставничества, а также попытаются понять: кто они – чиновники нового поколения и в чем уникальность подготовки "дальневосточного управленческого спецназа".В мероприятии примут участие, в частности, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков, генеральный директор Национального Альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития Андрей Шаронов, специальный представитель госкорпорации Росатом по вопросам развития Арктики Владимир Панов.Глава Минвостокразвития поделится стратегическим видением и миссией программы в контексте развития Дальнего Востока. Губернаторы расскажут о личном опыте и ожиданиях от программы, а также о возможностях для реализации в своих регионах, и необходимых этого компетенциях, обсудят проектные инициативы курсантов.Курсанты расскажут на сессии что послужило мотивацией участия в программе, с какими трудностями пришлось столкнуться, личной трансформации и инициативах для развития Дальнего Востока.О том, что ждет курсантов в следующих модулях и новациях расскажет Дарья Кирьянова, руководитель программы "Муравьев-Амурский 2030". В финале сессии состоится дискуссия."Муравьев-Амурский – 2030" – это годовая образовательная программа с последующим двухлетним трудоустройством на госслужбу в регионы Дальнего Востока для 50 курсантов. Престиж работы на государственной службе Дальнего Востока и Арктики характеризуется цифрами – это конкурс 50 человек на место среди более 2,3 тыс. кандидатов от Калининграда до Камчатки.В мае 2022 года определены финалисты – это 50 талантливых молодых специалистов и руководителей, для которых стартовала годовая образовательная программа, разработанная совместно с Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

https://ria.ru/20220905/kursanty-1814533391.html

https://ria.ru/20220905/vef-1814509527.html

дальний восток

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

дальний восток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), муравьев-амурский 2030