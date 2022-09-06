https://ria.ru/20220906/vef-1814704366.html

В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран

В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран - РИА Новости, 06.09.2022

В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран

В Восточном экономическом форуме во Владивостоке принимают участие гости из 68 стран, в том числе из США, Японии, Европы, сообщил вице-премьер РФ, полпред... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T03:16

2022-09-06T03:16

2022-09-06T03:16

экономика

владивосток

юрий трутнев

сша

япония

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. В Восточном экономическом форуме во Владивостоке принимают участие гости из 68 стран, в том числе из США, Японии, Европы, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ."В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причем совсем не только близкие к Дальнему Востоку, это Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия... Это говорит о том, что, несмотря на существенно изменившуюся конструкцию мира, тем не менее мы интересны друг другу. У нас есть шанс на понимание", - сказал Трутнев на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением. Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-1814694852.html

владивосток

сша

япония

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Максим Горбачев

экономика, владивосток, юрий трутнев, сша, япония, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)