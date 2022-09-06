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В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран - РИА Новости, 06.09.2022
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В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран
В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран - РИА Новости, 06.09.2022
В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран
В Восточном экономическом форуме во Владивостоке принимают участие гости из 68 стран, в том числе из США, Японии, Европы, сообщил вице-премьер РФ, полпред... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:16
2022-09-06T03:16
экономика
владивосток
юрий трутнев
сша
япония
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. В Восточном экономическом форуме во Владивостоке принимают участие гости из 68 стран, в том числе из США, Японии, Европы, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ."В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причем совсем не только близкие к Дальнему Востоку, это Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия... Это говорит о том, что, несмотря на существенно изменившуюся конструкцию мира, тем не менее мы интересны друг другу. У нас есть шанс на понимание", - сказал Трутнев на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением. Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, владивосток, юрий трутнев, сша, япония, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Владивосток, Юрий Трутнев, США, Япония, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
03:16 06.09.2022
 
В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран

Вице-премьер Трутнев: в ВЭФ принимают участие гости из 68 стран, в том числе из Европы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Баннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. В Восточном экономическом форуме во Владивостоке принимают участие гости из 68 стран, в том числе из США, Японии, Европы, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ.
"В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причем совсем не только близкие к Дальнему Востоку, это Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия... Это говорит о том, что, несмотря на существенно изменившуюся конструкцию мира, тем не менее мы интересны друг другу. У нас есть шанс на понимание", - сказал Трутнев на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением. Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений".
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
00:17
Во Владивостоке открывается основная программа ВЭФ
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаВладивостокЮрий ТрутневСШАЯпонияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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