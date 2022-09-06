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На ВЭФ спрогнозировали появление региональных резервных валют - РИА Новости, 06.09.2022
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На ВЭФ спрогнозировали появление региональных резервных валют
На ВЭФ спрогнозировали появление региональных резервных валют - РИА Новости, 06.09.2022
На ВЭФ спрогнозировали появление региональных резервных валют
Развитие региональных объединений стран, деглобализация и регионализация глобальной экономики приведут к тому, что начнут появляться региональные резервные... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T01:33
2022-09-06T02:35
экономика
россия
евразийский экономический союз
русский (остров)
владивосток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Развитие региональных объединений стран, деглобализация и регионализация глобальной экономики приведут к тому, что начнут появляться региональные резервные валюты, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак.Он добавил, что появление региональных объединений неизбежно приведет к тому, что внутри них будет выделяться какая-то валюта и она будет приобретать черты резервности. Так, экономика России с точки зрения ее масштабов и потенциала доминирует в Союзном государстве и ЕАЭС. "Как следствие, российский рубль уже стал резервной валютой, как минимум, для Республики Беларусь", - обратил внимание Сторчак.Например, хозяйствующие субъекты многих экономик, входящих в союз, уже используют финансовые инструменты, номинированные в рублях, чтобы управлять временно свободными средствами - это ОФЗ, облигации крупнейших российских предприятий и корпораций: "Газпрома", "Роснефти" и других, а также облигации самого ВЭБа.Сторчак также отметил, что с тех пор, как в числе резервных валют была немецкая марка, французский франк, итальянская лира, прошло не так много времени. На их место пришел евро, но он "не занял в международных операциях ту долю", которая была в совокупности у перечисленных валют. "Резервность той или иной национальной валюты не является вечной", - обратил внимание Сторчак.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
русский (остров)
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экономика, россия, евразийский экономический союз, русский (остров), владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз, Русский (остров), Владивосток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
01:33 06.09.2022 (обновлено: 02:35 06.09.2022)
 
На ВЭФ спрогнозировали появление региональных резервных валют

Старший банкир ВЭБ Сторчак спрогнозировал появление региональных резервных валют

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСергей Сторчак
Сергей Сторчак - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Сторчак. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Развитие региональных объединений стран, деглобализация и регионализация глобальной экономики приведут к тому, что начнут появляться региональные резервные валюты, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак.
"Деглобализация или регионализация глобальной экономики - это явление не придуманное, оно реально существует. Вот и в рамках развития региональных объединений, уверен, начнут появляться локальные резервные валюты, которыми станут денежные единицы тех государств, экономика которых является доминирующей в регионе", - считает Сторчак.
Он добавил, что появление региональных объединений неизбежно приведет к тому, что внутри них будет выделяться какая-то валюта и она будет приобретать черты резервности. Так, экономика России с точки зрения ее масштабов и потенциала доминирует в Союзном государстве и ЕАЭС. "Как следствие, российский рубль уже стал резервной валютой, как минимум, для Республики Беларусь", - обратил внимание Сторчак.
Например, хозяйствующие субъекты многих экономик, входящих в союз, уже используют финансовые инструменты, номинированные в рублях, чтобы управлять временно свободными средствами - это ОФЗ, облигации крупнейших российских предприятий и корпораций: "Газпрома", "Роснефти" и других, а также облигации самого ВЭБа.
Сторчак также отметил, что с тех пор, как в числе резервных валют была немецкая марка, французский франк, итальянская лира, прошло не так много времени. На их место пришел евро, но он "не занял в международных операциях ту долю", которая была в совокупности у перечисленных валют. "Резервность той или иной национальной валюты не является вечной", - обратил внимание Сторчак.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума на территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
00:03
Мировую экономику ждет большой долговой кризис, заявили на ВЭФ
 
ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзРусский (остров)ВладивостокВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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