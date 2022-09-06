https://ria.ru/20220906/valyuty-1814699907.html

На ВЭФ спрогнозировали появление региональных резервных валют

На ВЭФ спрогнозировали появление региональных резервных валют - РИА Новости, 06.09.2022

На ВЭФ спрогнозировали появление региональных резервных валют

Развитие региональных объединений стран, деглобализация и регионализация глобальной экономики приведут к тому, что начнут появляться региональные резервные... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T01:33

2022-09-06T01:33

2022-09-06T02:35

экономика

россия

евразийский экономический союз

русский (остров)

владивосток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Развитие региональных объединений стран, деглобализация и регионализация глобальной экономики приведут к тому, что начнут появляться региональные резервные валюты, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак.Он добавил, что появление региональных объединений неизбежно приведет к тому, что внутри них будет выделяться какая-то валюта и она будет приобретать черты резервности. Так, экономика России с точки зрения ее масштабов и потенциала доминирует в Союзном государстве и ЕАЭС. "Как следствие, российский рубль уже стал резервной валютой, как минимум, для Республики Беларусь", - обратил внимание Сторчак.Например, хозяйствующие субъекты многих экономик, входящих в союз, уже используют финансовые инструменты, номинированные в рублях, чтобы управлять временно свободными средствами - это ОФЗ, облигации крупнейших российских предприятий и корпораций: "Газпрома", "Роснефти" и других, а также облигации самого ВЭБа.Сторчак также отметил, что с тех пор, как в числе резервных валют была немецкая марка, французский франк, итальянская лира, прошло не так много времени. На их место пришел евро, но он "не занял в международных операциях ту долю", которая была в совокупности у перечисленных валют. "Резервность той или иной национальной валюты не является вечной", - обратил внимание Сторчак.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/krizis-1814694024.html

россия

русский (остров)

владивосток

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Максим Горбачев

экономика, россия, евразийский экономический союз, русский (остров), владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)