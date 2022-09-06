01:33 06.09.2022 (обновлено: 02:35 06.09.2022)
На ВЭФ спрогнозировали появление региональных резервных валют
Старший банкир ВЭБ Сторчак спрогнозировал появление региональных резервных валют
Сергей Сторчак. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Развитие региональных объединений стран, деглобализация и регионализация глобальной экономики приведут к тому, что начнут появляться региональные резервные валюты, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак.
"Деглобализация или регионализация глобальной экономики - это явление не придуманное, оно реально существует. Вот и в рамках развития региональных объединений, уверен, начнут появляться локальные резервные валюты, которыми станут денежные единицы тех государств, экономика которых является доминирующей в регионе", - считает Сторчак.
Он добавил, что появление региональных объединений неизбежно приведет к тому, что внутри них будет выделяться какая-то валюта и она будет приобретать черты резервности. Так, экономика России с точки зрения ее масштабов и потенциала доминирует в Союзном государстве и ЕАЭС. "Как следствие, российский рубль уже стал резервной валютой, как минимум, для Республики Беларусь", - обратил внимание Сторчак.
Например, хозяйствующие субъекты многих экономик, входящих в союз, уже используют финансовые инструменты, номинированные в рублях, чтобы управлять временно свободными средствами - это ОФЗ, облигации крупнейших российских предприятий и корпораций: "Газпрома", "Роснефти" и других, а также облигации самого ВЭБа.
Сторчак также отметил, что с тех пор, как в числе резервных валют была немецкая марка, французский франк, итальянская лира, прошло не так много времени. На их место пришел евро, но он "не занял в международных операциях ту долю", которая была в совокупности у перечисленных валют. "Резервность той или иной национальной валюты не является вечной", - обратил внимание Сторчак.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.