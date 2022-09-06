https://ria.ru/20220906/vaktsina-1814732524.html

Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России

Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России - РИА Новости, 06.09.2022

Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России

Вакцины против коронавируса и против гриппа есть во всех регионах России, перед предстоящим эпидсезоном следует привиться, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:07

2022-09-06T09:07

2022-09-06T09:07

распространение коронавируса

общество

россия

дальний восток

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вакцины против коронавируса и против гриппа есть во всех регионах России, перед предстоящим эпидсезоном следует привиться, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."У нас во всех регионах есть ковидная вакцина, у нас во все регионы пришла вакцина от гриппа. У нас наступает сезон, поэтому я настоятельно всех призываю вакцинироваться и от ковида, и от гриппа", - сказал Фисенко на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Восток: вызовы и возможности".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/immunitet-1814422689.html

россия

дальний восток

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дальний восток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022