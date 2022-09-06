https://ria.ru/20220906/vaktsina-1814732524.html
Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России
Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России - РИА Новости, 06.09.2022
Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России
Вакцины против коронавируса и против гриппа есть во всех регионах России, перед предстоящим эпидсезоном следует привиться, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:07
2022-09-06T09:07
2022-09-06T09:07
распространение коронавируса
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россия
дальний восток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вакцины против коронавируса и против гриппа есть во всех регионах России, перед предстоящим эпидсезоном следует привиться, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."У нас во всех регионах есть ковидная вакцина, у нас во все регионы пришла вакцина от гриппа. У нас наступает сезон, поэтому я настоятельно всех призываю вакцинироваться и от ковида, и от гриппа", - сказал Фисенко на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Восток: вызовы и возможности".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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дальний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дальний восток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Дальний Восток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России
Минздрав: вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России