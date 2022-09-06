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Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России - РИА Новости, 06.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220906/vaktsina-1814732524.html
Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России
Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России - РИА Новости, 06.09.2022
Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России
Вакцины против коронавируса и против гриппа есть во всех регионах России, перед предстоящим эпидсезоном следует привиться, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:07
2022-09-06T09:07
распространение коронавируса
общество
россия
дальний восток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вакцины против коронавируса и против гриппа есть во всех регионах России, перед предстоящим эпидсезоном следует привиться, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."У нас во всех регионах есть ковидная вакцина, у нас во все регионы пришла вакцина от гриппа. У нас наступает сезон, поэтому я настоятельно всех призываю вакцинироваться и от ковида, и от гриппа", - сказал Фисенко на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Восток: вызовы и возможности".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
дальний восток
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общество, россия, дальний восток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Дальний Восток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
09:07 06.09.2022
 
Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России

Минздрав: вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вакцины против коронавируса и против гриппа есть во всех регионах России, перед предстоящим эпидсезоном следует привиться, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
"У нас во всех регионах есть ковидная вакцина, у нас во все регионы пришла вакцина от гриппа. У нас наступает сезон, поэтому я настоятельно всех призываю вакцинироваться и от ковида, и от гриппа", - сказал Фисенко на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Восток: вызовы и возможности".
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 04:47Распространение коронавируса
Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияДальний ВостокРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022
 
 
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