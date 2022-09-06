https://ria.ru/20220906/vaktsina-1814724105.html

ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян

ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян - РИА Новости, 06.09.2022

ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали современную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования, заявила... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:29

2022-09-06T08:29

2022-09-06T08:34

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

оспа обезьян

россия

вэф-2022

дальневосточный федеральный университет

владивосток

русский (остров)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_0:283:3000:1971_1920x0_80_0_0_c5808e447880bb9e46a41396541b4631.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали современную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования",- сказала Скворцова на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

владивосток

русский (остров)

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, оспа обезьян, россия, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров), дальний восток, вероника скворцова