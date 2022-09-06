https://ria.ru/20220906/vaktsina-1814724105.html
ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян
ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян - РИА Новости, 06.09.2022
ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян
Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали современную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования, заявила... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:29
2022-09-06T08:29
2022-09-06T08:34
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
оспа обезьян
россия
вэф-2022
дальневосточный федеральный университет
владивосток
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали современную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования",- сказала Скворцова на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество, оспа обезьян, россия, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров), дальний восток, вероника скворцова
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество, Оспа обезьян, Россия, ВЭФ-2022, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Русский (остров), Дальний Восток, Вероника Скворцова
08:29 06.09.2022 (обновлено: 08:34 06.09.2022)
ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян
Скворцова: ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян