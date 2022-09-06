https://ria.ru/20220906/uvolnenie-1814842735.html

В Раде предложили увольнять за поддержку России

В Раде предложили увольнять за поддержку России - РИА Новости, 06.09.2022

В Раде предложили увольнять за поддержку России

Законопроект, предлагающий увольнять сотрудников стратегически значимых предприятий и объектов инфраструктуры Украины, которые поддерживают РФ, внесен в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:21

2022-09-06T14:21

2022-09-06T14:21

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украина

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верховная рада украины

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Законопроект, предлагающий увольнять сотрудников стратегически значимых предприятий и объектов инфраструктуры Украины, которые поддерживают РФ, внесен в украинский парламент."Предлагается определить на законодательном уровне дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя при таких условий: "совершение работником, работающим на объектах государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства и / или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Среди таких предприятий в документе указаны объекты в сфере энергообеспечения, водоснабжения, здравоохранения, фармацевтической и химической промышленности, правопорядка и правосудия, финансовых услуг, обороны, госбезопасности и гражданской защиты населения. В том числе указано, что речь идет об атомных электростанциях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220906/kontrnastuplenie-1814734747.html

https://ria.ru/20220906/uoters-1814839793.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия, верховная рада украины