https://ria.ru/20220906/urozhay-1814786406.html

Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай

Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай - РИА Новости, 06.09.2022

Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай

Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай, намолотив 3 миллиона 188 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:10

2022-09-06T12:10

2022-09-06T13:09

экономика

дмитрий азаров

самарская область

россия

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САМАРА, 6 сен — РИА Новости. Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай, намолотив 3 миллиона 188 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, ход уборочной кампании стал одной из главных тем оперативного совещания, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."В этом году у нас абсолютно рекордная урожайность за весь период, за всю историю земли самарской. Это большое достижение в нашей работе. Это результат тех решений, которые мы в последние годы приняли по мерам поддержки, работе по обновлению машинно-тракторного парка, внесению удобрений. Важнейшую роль сыграли и благоприятные погодные условия. Все это позволило нашим труженикам уже намолотить 3 миллиона 188 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, хотя уборочная кампания еще продолжается", - цитирует Азарова пресс-служба.Азаров поблагодарил аграриев за выдающийся результат, побит предыдущий рекорд 2020 года, когда с полей собрали более 2,9 миллиона тонн.Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин отметил, что в этом году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 2 миллиона 204 тысячи гектаров, что на 25 тысяч больше уровня прошлого года. Он напомнил, что посевная кампания в этом году из-за погоды завершилась на четыре недели позже. Однако благодаря современной технике удалось оперативно засеять поля.По словам Абашина, в этом году под урожай следующего года планируют засеять порядка 500 тысяч гектаров под озимые культуры, поскольку они показывают наибольшую урожайность. Помимо прочего, в регионе продолжается работа по подготовке почвы. В этом году вернуть в сельскохозяйственный оборот планируется 20 тысяч гектаров, из них почти 15,8 тысячи уже введено.Кроме того, Азаров поручил министерству сельского хозяйства совместно с администрацией губернатора региона подготовить предложения о присуждении государственных наград труженикам села, где достигнуты наилучшие показатели.

https://ria.ru/20220707/stroitelstvo-1801016236.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/samozanyatye-1803431471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, дмитрий азаров, самарская область, россия