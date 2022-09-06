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Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай - РИА Новости, 06.09.2022
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Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай
Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай - РИА Новости, 06.09.2022
Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай
Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай, намолотив 3 миллиона 188 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:10
2022-09-06T13:09
экономика
дмитрий азаров
самарская область
россия
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САМАРА, 6 сен — РИА Новости. Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай, намолотив 3 миллиона 188 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, ход уборочной кампании стал одной из главных тем оперативного совещания, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."В этом году у нас абсолютно рекордная урожайность за весь период, за всю историю земли самарской. Это большое достижение в нашей работе. Это результат тех решений, которые мы в последние годы приняли по мерам поддержки, работе по обновлению машинно-тракторного парка, внесению удобрений. Важнейшую роль сыграли и благоприятные погодные условия. Все это позволило нашим труженикам уже намолотить 3 миллиона 188 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, хотя уборочная кампания еще продолжается", - цитирует Азарова пресс-служба.Азаров поблагодарил аграриев за выдающийся результат, побит предыдущий рекорд 2020 года, когда с полей собрали более 2,9 миллиона тонн.Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин отметил, что в этом году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 2 миллиона 204 тысячи гектаров, что на 25 тысяч больше уровня прошлого года. Он напомнил, что посевная кампания в этом году из-за погоды завершилась на четыре недели позже. Однако благодаря современной технике удалось оперативно засеять поля.По словам Абашина, в этом году под урожай следующего года планируют засеять порядка 500 тысяч гектаров под озимые культуры, поскольку они показывают наибольшую урожайность. Помимо прочего, в регионе продолжается работа по подготовке почвы. В этом году вернуть в сельскохозяйственный оборот планируется 20 тысяч гектаров, из них почти 15,8 тысячи уже введено.Кроме того, Азаров поручил министерству сельского хозяйства совместно с администрацией губернатора региона подготовить предложения о присуждении государственных наград труженикам села, где достигнуты наилучшие показатели.
https://ria.ru/20220707/stroitelstvo-1801016236.html
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экономика, дмитрий азаров, самарская область, россия
Экономика, Дмитрий Азаров, Самарская область, Россия
12:10 06.09.2022 (обновлено: 13:09 06.09.2022)
 
Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай

Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай благодаря мерам поддержки

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле
Колосья ржи на поле - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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САМАРА, 6 сен — РИА Новости. Аграрии Самарской области собрали рекордный урожай, намолотив 3 миллиона 188 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Самарской области в этом году установлен абсолютный рекорд по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день аграрии региона намолотили 3 миллиона 188 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, ход уборочной кампании стал одной из главных тем оперативного совещания, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"В этом году у нас абсолютно рекордная урожайность за весь период, за всю историю земли самарской. Это большое достижение в нашей работе. Это результат тех решений, которые мы в последние годы приняли по мерам поддержки, работе по обновлению машинно-тракторного парка, внесению удобрений. Важнейшую роль сыграли и благоприятные погодные условия. Все это позволило нашим труженикам уже намолотить 3 миллиона 188 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, хотя уборочная кампания еще продолжается", - цитирует Азарова пресс-служба.
Азаров поблагодарил аграриев за выдающийся результат, побит предыдущий рекорд 2020 года, когда с полей собрали более 2,9 миллиона тонн.
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Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин отметил, что в этом году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 2 миллиона 204 тысячи гектаров, что на 25 тысяч больше уровня прошлого года. Он напомнил, что посевная кампания в этом году из-за погоды завершилась на четыре недели позже. Однако благодаря современной технике удалось оперативно засеять поля.
По словам Абашина, в этом году под урожай следующего года планируют засеять порядка 500 тысяч гектаров под озимые культуры, поскольку они показывают наибольшую урожайность. Помимо прочего, в регионе продолжается работа по подготовке почвы. В этом году вернуть в сельскохозяйственный оборот планируется 20 тысяч гектаров, из них почти 15,8 тысячи уже введено.
Кроме того, Азаров поручил министерству сельского хозяйства совместно с администрацией губернатора региона подготовить предложения о присуждении государственных наград труженикам села, где достигнуты наилучшие показатели.
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