https://ria.ru/20220906/uniper-1814967441.html

Глава немецкой Uniper призвал готовиться к "худшему сценарию" с газом

Глава немецкой Uniper призвал готовиться к "худшему сценарию" с газом - РИА Новости, 06.09.2022

Глава немецкой Uniper призвал готовиться к "худшему сценарию" с газом

Европе из-за растущих цен на газ следует ожидать еще более серьезных проблем, заявил в интервью CNBC генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T21:58

2022-09-06T21:58

2022-09-06T23:37

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европа

uniper

газпром

северный поток

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Европе из-за растущих цен на газ следует ожидать еще более серьезных проблем, заявил в интервью CNBC генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.По словам Маубаха, цены на газ на оптовом рынке за два года взлетели в 20 раз."Поэтому я считаю, что нам нужно провести по-настоящему открытую дискуссию, чтобы каждый взял на себя ответственность за то, как решить эту проблему", — добавил он.В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.

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в мире, экономика, европа, uniper, газпром, северный поток