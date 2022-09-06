21:58 06.09.2022 (обновлено: 23:37 06.09.2022)
Глава немецкой Uniper призвал готовиться к "худшему сценарию" с газом
Глава немецкой газовой компании Uniper Маубах призвал готовиться к "худшему сценарию"
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Европе из-за растущих цен на газ следует ожидать еще более серьезных проблем, заявил в интервью CNBC генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.
"В нынешнем году я уже несколько раз говорил об этом и хочу донести данную мысль в том числе до политиков: худшее еще впереди", — сказал глава компании.
По словам Маубаха, цены на газ на оптовом рынке за два года взлетели в 20 раз.
"Поэтому я считаю, что нам нужно провести по-настоящему открытую дискуссию, чтобы каждый взял на себя ответственность за то, как решить эту проблему", — добавил он.
В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.