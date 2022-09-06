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Глава немецкой Uniper призвал готовиться к "худшему сценарию" с газом - РИА Новости, 06.09.2022
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Глава немецкой Uniper призвал готовиться к "худшему сценарию" с газом
Глава немецкой Uniper призвал готовиться к "худшему сценарию" с газом - РИА Новости, 06.09.2022
Глава немецкой Uniper призвал готовиться к "худшему сценарию" с газом
Европе из-за растущих цен на газ следует ожидать еще более серьезных проблем, заявил в интервью CNBC генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:58
2022-09-06T23:37
в мире
экономика
европа
uniper
газпром
северный поток
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Европе из-за растущих цен на газ следует ожидать еще более серьезных проблем, заявил в интервью CNBC генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.По словам Маубаха, цены на газ на оптовом рынке за два года взлетели в 20 раз."Поэтому я считаю, что нам нужно провести по-настоящему открытую дискуссию, чтобы каждый взял на себя ответственность за то, как решить эту проблему", — добавил он.В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.
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в мире, экономика, европа, uniper, газпром, северный поток
В мире, Экономика, Европа, Uniper, Газпром, Северный поток
21:58 06.09.2022 (обновлено: 23:37 06.09.2022)
 
Глава немецкой Uniper призвал готовиться к "худшему сценарию" с газом

Глава немецкой газовой компании Uniper Маубах призвал готовиться к "худшему сценарию"

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Европе из-за растущих цен на газ следует ожидать еще более серьезных проблем, заявил в интервью CNBC генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.
"В нынешнем году я уже несколько раз говорил об этом и хочу донести данную мысль в том числе до политиков: худшее еще впереди", — сказал глава компании.
По словам Маубаха, цены на газ на оптовом рынке за два года взлетели в 20 раз.
"Поэтому я считаю, что нам нужно провести по-настоящему открытую дискуссию, чтобы каждый взял на себя ответственность за то, как решить эту проблему", — добавил он.
В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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