https://ria.ru/20220906/turtsiya-1814924342.html

Турция ждет потока зимовщиков из Европы из-за роста цен на газ

Турция ждет потока зимовщиков из Европы из-за роста цен на газ - РИА Новости, 06.09.2022

Турция ждет потока зимовщиков из Европы из-за роста цен на газ

Отельеры Турции рассчитывают на значительной рост интереса к региону со стороны европейских туристов зимой, сообщает Turizm Aktuel. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:22

2022-09-06T19:22

2022-09-06T19:22

туризм

турция

германия

новости - туризм

евросоюз

туризм

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Отельеры Турции рассчитывают на значительной рост интереса к региону со стороны европейских туристов зимой, сообщает Turizm Aktuel.Индустрия гостеприимства страны готовится принять в ближайшие месяцы в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем годом ранее. Тогда в период с ноября по февраль только из Германии приехало 427 тысяч гостей.Наибольшие ожидания связаны с пенсионерами: отельеры предполагают, что хотя бы часть из 150 миллионов европейских пожилых граждан предпочтет провести зиму в Турции. Это позволит им сэкономить на оплате части коммунальных услуг на родине, традиционно растущих в холодное время года.Председатель Ассоциации турбизнеса провинции Анталья (AKTOB) Эркан Ягджи отметил, что регион — одно из лучших направлений для жителей ЕС по соотношению цены и качества.Предполагается, что как минимум 152 гостиницы провинции, традиционно закрывающихся на зиму, в этом году продолжат принимать гостей.

https://ria.ru/20220903/marmaris-1812066471.html

турция

германия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

турция, германия, новости - туризм, евросоюз, туризм