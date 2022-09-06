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Турция ждет потока зимовщиков из Европы из-за роста цен на газ - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
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Турция ждет потока зимовщиков из Европы из-за роста цен на газ
Турция ждет потока зимовщиков из Европы из-за роста цен на газ - РИА Новости, 06.09.2022
Турция ждет потока зимовщиков из Европы из-за роста цен на газ
Отельеры Турции рассчитывают на значительной рост интереса к региону со стороны европейских туристов зимой, сообщает Turizm Aktuel. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:22
2022-09-06T19:22
туризм
турция
германия
новости - туризм
евросоюз
туризм
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Отельеры Турции рассчитывают на значительной рост интереса к региону со стороны европейских туристов зимой, сообщает Turizm Aktuel.Индустрия гостеприимства страны готовится принять в ближайшие месяцы в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем годом ранее. Тогда в период с ноября по февраль только из Германии приехало 427 тысяч гостей.Наибольшие ожидания связаны с пенсионерами: отельеры предполагают, что хотя бы часть из 150 миллионов европейских пожилых граждан предпочтет провести зиму в Турции. Это позволит им сэкономить на оплате части коммунальных услуг на родине, традиционно растущих в холодное время года.Председатель Ассоциации турбизнеса провинции Анталья (AKTOB) Эркан Ягджи отметил, что регион — одно из лучших направлений для жителей ЕС по соотношению цены и качества.Предполагается, что как минимум 152 гостиницы провинции, традиционно закрывающихся на зиму, в этом году продолжат принимать гостей.
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турция, германия, новости - туризм, евросоюз, туризм
Туризм, Турция, Германия, Новости - Туризм, Евросоюз, Туризм
19:22 06.09.2022
 
Турция ждет потока зимовщиков из Европы из-за роста цен на газ

Турция ожидает рост числа европейских туристов зимой из-за подорожания российского газа

© РИА Новости / Анастасия МальниковаСмотровая площадка города Кушадасы
Смотровая площадка города Кушадасы - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Анастасия Мальникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Отельеры Турции рассчитывают на значительной рост интереса к региону со стороны европейских туристов зимой, сообщает Turizm Aktuel.
Индустрия гостеприимства страны готовится принять в ближайшие месяцы в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем годом ранее. Тогда в период с ноября по февраль только из Германии приехало 427 тысяч гостей.
Наибольшие ожидания связаны с пенсионерами: отельеры предполагают, что хотя бы часть из 150 миллионов европейских пожилых граждан предпочтет провести зиму в Турции. Это позволит им сэкономить на оплате части коммунальных услуг на родине, традиционно растущих в холодное время года.
Председатель Ассоциации турбизнеса провинции Анталья (AKTOB) Эркан Ягджи отметил, что регион — одно из лучших направлений для жителей ЕС по соотношению цены и качества.
Предполагается, что как минимум 152 гостиницы провинции, традиционно закрывающихся на зиму, в этом году продолжат принимать гостей.
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