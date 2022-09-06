https://ria.ru/20220906/turtsiya-1814567031.html

За чужой счет. Будут ли россияне больше платить из-за новых правил Турции

За чужой счет. Будут ли россияне больше платить из-за новых правил Турции - РИА Новости, 06.09.2022

За чужой счет. Будут ли россияне больше платить из-за новых правил Турции

Анкара в пять раз подняла плату за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Это произошло впервые за 39 лет. Вынудил затяжной экономический... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:00

2022-09-06T08:00

2022-09-06T08:06

экономика

николай вавилов

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Ирина Красикова. Анкара в пять раз подняла плату за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Это произошло впервые за 39 лет. Вынудил затяжной экономический кризис в стране, считают аналитики. Инфляция растет, лира рекордно обвалилась. Как это скажется на стоимости перевозок и кошельках российских покупателей — разбиралось РИА Новости.Внимание! Провоз платныйСогласно Конвенции Монтре 1936 года, у Турции суверенитет над проливами, соединяющими Черное и Средиземное моря. По договору провоз грузов бесплатный. Однако это не распространяется на использование маяков, эвакуацию и медицинское обслуживание.С 1983-го действует 75-процентная скидка, поясняют в Минтрансе Турции. Поэтому в Анкаре решили поднять тарифы — имеют на это право.Цена увеличится с 7 октября — с 0,8 до четырех долларов за тонну.В результате ежегодные доходы Турции вырастут с 40 миллионов до двухсот.В условиях экономического кризиса, который переживает страна, деньги совсем не лишние. В июле годовая инфляция превысила 79 процентов. Плюс продолжает стремительно девальвироваться лира: с января — уже на 40 процентов. В 2021-м — на 60.В результате агентство Fitch понизило долговой рейтинг Турции до "мусорного". "Неудивительно, что Анкара воспользовалась возможностью пополнить бюджет", — отмечает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Впрочем, на российском импорте это не отразится, считает он. Почти 70 процентов поставок — через Новороссийск, куда товары попадают из портов причерноморских стран. Остальные 30 приходят в Санкт-Петербург.И даже то, что транспортируют из США и Южной Америки, для конечных покупателей подорожает несильно, говорят аналитики. На одном судне — тысячи контейнеров. Когда компании-заказчики разделят сбор, получится немного. "Есть более серьезные факторы — перебои с поставками, невозможность проводить платежи, структурная инфляция из-за роста тарифов за энергию, недостаток кредитов, уход компаний с рынков", — перечисляет Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.И возникнут сложности с вывозом российского зерна. Цены на него уже упали из-за выхода на рынок украинского, которое дешевле на 20 процентов. Теперь же взлетит стоимость фрахта.Босфор и Дарданеллы — главный маршрут для российских поставок. Найти альтернативу непросто. Но речи о закрытии нет, подчеркивает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.По его словам, Турция воспользовалась правом повысить сборы "в максимально неподходящий момент".Продавцы переложат дополнительные расходы на импортеров, предупреждают эксперты. "Пересмотрят некоторые соглашения. Но с учетом общей ситуации в мире это некритично. Почти наверняка на каждую тонну зерна, от которой из-за подорожания откажутся, найдется еще минимум трое покупателей. Причем Россию нельзя упрекнуть в манипулировании ценами", — говорит Николай Вавилов.Этот год из-за засухи чуть ли не во всех странах-экспортерах будет неурожайным, что усилит спрос при дефиците предложения.Кроме того, с 31 августа вывозную пошлину на пшеницу понизили на 740,9 рубля за тонну, то есть на 12,2 доллара, добавляет Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова.Следовательно, повышение платы за транзит через Босфор и Дарданеллы полностью нивелируется.Переориентация на ВостокМежду тем китайские логистические компании с весны почти вдвое подняли тарифы на контейнерные перевозки. Так, если в феврале транспортировка из КНР по морю стоила шесть тысяч долларов, то с июля — уже около 11,5.Это уровень 2020-го, когда была пандемия. Сейчас же сказываются антироссийские санкции, из-за которых нарушилась логистика.Еще сложнее с авиаперевозками, подорожавшими с конца марта втрое, поскольку сократились прямые рейсы из Китая. Более того, немногие компании могут поставлять определенную продукцию — например, такую, в которой есть литиевые батареи.Как отмечают игроки рынка, помимо китайцев подливают масла в огонь турки, поскольку их экспорт вырос. Ситуацию усугубил уход крупнейших логистических компаний из России. В результате образовалась некая квазимонополия.Ограниченность предложения подстегнула цены. А спрос на товары из "дружественных" стран увеличивается. Так, Турция в июне экспортировала в Россию на 790 миллионов долларов — рекорд с 2010-го.Оттуда завозят бульдозеры, бытовую технику, подъемное оборудование.Активно расширяется партнерство с Китаем. За семь месяцев товарооборот прибавил 29 процентов, до 97,71 миллиарда долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Россия получила товаров на 36,26 миллиарда, отправила — на 61,44.При этом взаиморасчеты — все чаще в национальных валютах. По информации SWIFT, в июле Россия стала третьей по платежам в юанях. В июне была седьмой, в мае — десятой.Нагрузка на китайских и турецких провайдеров усилилась в разы. В результате дорожают товары. Особенно крупногабаритные, в том числе бытовая техника.России необходимо постепенно наращивать собственный контейнерный флот, подчеркивают аналитики. Безусловно, для этого нужно немало времени и денег. Однако вложения себя оправдают, и удастся избежать глобальных рисков.

https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html

турция

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китай

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экономика, николай вавилов, турция, россия, китай, total research, рудн, fitch ratings, swift