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Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью
Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью - РИА Новости, 06.09.2022
Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью
Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству подготовить... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:59
2022-09-06T15:59
2022-09-06T21:58
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству подготовить предложения по совершенствованию системы управления в сфере туризма страны, регионам нужно своего рода "одно окно"."Прошу вас поручить правительству РФ совместно с комиссией государственного совета РФ по направлению туризма, физической культуры и спорта подготовить и представить вам предложения по совершенствованию системы управления в сфере туризма, чтобы сформировать единую вертикаль управления отраслью с четкими параметрами соподчинённости, подотчётности и координации с регионами, чтобы губернаторы и регионы знали "одно окно", - сказал Кожемяко на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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олег кожемяко, владимир путин, россия, приморский край, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, туризм, новости - туризм, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Туризм, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Россия, Приморский край, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Туризм, Новости - Туризм, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
15:59 06.09.2022 (обновлено: 21:58 06.09.2022)
Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью
Губернатор Кожемяко предложил создать единую вертикаль управления туротраслью в России