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Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/turotrasl-1814874726.html
Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью
Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью - РИА Новости, 06.09.2022
Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью
Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству подготовить... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:59
2022-09-06T21:58
туризм
олег кожемяко
владимир путин
россия
приморский край
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству подготовить предложения по совершенствованию системы управления в сфере туризма страны, регионам нужно своего рода "одно окно"."Прошу вас поручить правительству РФ совместно с комиссией государственного совета РФ по направлению туризма, физической культуры и спорта подготовить и представить вам предложения по совершенствованию системы управления в сфере туризма, чтобы сформировать единую вертикаль управления отраслью с четкими параметрами соподчинённости, подотчётности и координации с регионами, чтобы губернаторы и регионы знали "одно окно", - сказал Кожемяко на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
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олег кожемяко, владимир путин, россия, приморский край, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, туризм, новости - туризм, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Туризм, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Россия, Приморский край, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Туризм, Новости - Туризм, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
15:59 06.09.2022 (обновлено: 21:58 06.09.2022)
 
Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью

Губернатор Кожемяко предложил создать единую вертикаль управления туротраслью в России

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству подготовить предложения по совершенствованию системы управления в сфере туризма страны, регионам нужно своего рода "одно окно".
"Прошу вас поручить правительству РФ совместно с комиссией государственного совета РФ по направлению туризма, физической культуры и спорта подготовить и представить вам предложения по совершенствованию системы управления в сфере туризма, чтобы сформировать единую вертикаль управления отраслью с четкими параметрами соподчинённости, подотчётности и координации с регионами, чтобы губернаторы и регионы знали "одно окно", - сказал Кожемяко на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 15:51Туризм
Догузова предложила создать новые морские курорты
 
ТуризмОлег КожемякоВладимир ПутинРоссияПриморский крайРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022ТуризмНовости - ТуризмВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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