https://ria.ru/20220906/turotrasl-1814874726.html

Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью

Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью - РИА Новости, 06.09.2022

Кожемяко предложил создать "одно окно" в сфере управления туротраслью

Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству подготовить... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:59

2022-09-06T15:59

2022-09-06T21:58

туризм

олег кожемяко

владимир путин

россия

приморский край

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству подготовить предложения по совершенствованию системы управления в сфере туризма страны, регионам нужно своего рода "одно окно"."Прошу вас поручить правительству РФ совместно с комиссией государственного совета РФ по направлению туризма, физической культуры и спорта подготовить и представить вам предложения по совершенствованию системы управления в сфере туризма, чтобы сформировать единую вертикаль управления отраслью с четкими параметрами соподчинённости, подотчётности и координации с регионами, чтобы губернаторы и регионы знали "одно окно", - сказал Кожемяко на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия

приморский край

русский (остров)

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