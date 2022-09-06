https://ria.ru/20220906/turizm-1814944409.html

Губернатор Калужской области принял участие в Госсовете по туризму

Губернатор Калужской области принял участие в Госсовете по туризму - РИА Новости, 06.09.2022

Губернатор Калужской области принял участие в Госсовете по туризму

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в РФ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:24

2022-09-06T19:24

2022-09-06T19:24

калужская область

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

дальневосточный федеральный университет

россия

владивосток

владислав шапша

калужская область

владимир путин

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КАЛУГА, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в РФ, сообщает правительство региона."Шестого сентября во Владивостоке губернатор Владислав Шапша принял участие в расширенном заседании президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях, которое провел президент России Владимир Путин", - говорится в сообщении.Госсовет прошел в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. На заседании Владимир Путин отметил, что активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона свои уникальные преимущества, подчеркнул президент.Накануне члены совещания традиционно рассматривали озвученные на Госсовете вопросы на семинаре. Шапша работал на семинаре в группе по созданию туристических территорий и обеспечения их необходимой инфраструктурой."Одно из предложений на заседании президиума Госсовета касалось развития туризма в малых городах с богатой историей, сельского туризма. Во время рабочих поездок по региону с главами администраций районов и городов обязательно обсуждаю эту тему. Богатейшая история, красивая природа, интересные проекты, в том числе в сфере АПК. Все это имеет огромный потенциал. И наша задача – его реализовать", – цитирует Шапшу пресс-служба правительства региона.По его словам, туризм – это про людей не только в смысле впечатлений, отдыха и оздоровления, но и про тех, кто занят в этой сфере. "А по оценкам экспертов, туризм напрямую влияет на развитие более 50 смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса", - подчеркнул губернатор.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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https://ria.ru/20220906/politsiya-1814907358.html

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восточный экономический форум — 2022 (вэф), дальневосточный федеральный университет, россия, владивосток, владислав шапша, калужская область, владимир путин