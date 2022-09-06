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Глава Алтая возглавил на ВЭФ группу по подготовке специалистов для туризма - РИА Новости, 06.09.2022
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Алтайский край
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Глава Алтая возглавил на ВЭФ группу по подготовке специалистов для туризма
Глава Алтая возглавил на ВЭФ группу по подготовке специалистов для туризма - РИА Новости, 06.09.2022
Глава Алтая возглавил на ВЭФ группу по подготовке специалистов для туризма
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавил на Восточном экономическом форуме экспертную группу по подготовке специалистов для туризма, сообщает... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:42
2022-09-06T12:42
алтайский край
виктор томенко
алтайский край
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
политика
туризм
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавил на Восточном экономическом форуме экспертную группу по подготовке специалистов для туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства."Виктор Томенко возглавил на ВЭФ экспертную группу по подготовке специалистов для туризма. Сегодня по этой теме Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, экспертная группа работала 2 дня. В неё вошли губернаторы российских регионов, руководители вузов, представители профессионального сообщества, в том числе рестораторы и отельеры. Они предложили, как усовершенствовать подготовку кадров и обеспечить отрасль специалистами, способными решать задачи нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."Надо приближать к практической деятельности подготовку специалистов и руководителей, которые управляют развитием отрасли. У преподавательского состава наблюдается чересчур академический подход, нужно больше практики. Надо приближать процесс обучения к местам будущей работы, организовывать практику для студентов. Неплохое решение - о создании федерального ресурсного центра на базе одного из вузов – для синхронизации программ подготовки специалистов c потребностями туризма", - цитирует пресс-служба Томенко.
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виктор томенко, алтайский край, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), политика, туризм, новости - туризм
Алтайский край, Виктор Томенко, Алтайский край, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Политика, Туризм, Новости - Туризм
12:42 06.09.2022
 
Глава Алтая возглавил на ВЭФ группу по подготовке специалистов для туризма

Глава Алтая Томенко возглавил на ВЭФ группу по подготовке специалистов для туризма

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавил на Восточном экономическом форуме экспертную группу по подготовке специалистов для туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Виктор Томенко возглавил на ВЭФ экспертную группу по подготовке специалистов для туризма. Сегодня по этой теме Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, экспертная группа работала 2 дня. В неё вошли губернаторы российских регионов, руководители вузов, представители профессионального сообщества, в том числе рестораторы и отельеры. Они предложили, как усовершенствовать подготовку кадров и обеспечить отрасль специалистами, способными решать задачи нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Надо приближать к практической деятельности подготовку специалистов и руководителей, которые управляют развитием отрасли. У преподавательского состава наблюдается чересчур академический подход, нужно больше практики. Надо приближать процесс обучения к местам будущей работы, организовывать практику для студентов. Неплохое решение - о создании федерального ресурсного центра на базе одного из вузов – для синхронизации программ подготовки специалистов c потребностями туризма", - цитирует пресс-служба Томенко.
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