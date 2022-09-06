Глава Алтая возглавил на ВЭФ группу по подготовке специалистов для туризма
Глава Алтая Томенко возглавил на ВЭФ группу по подготовке специалистов для туризма
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавил на Восточном экономическом форуме экспертную группу по подготовке специалистов для туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Виктор Томенко возглавил на ВЭФ экспертную группу по подготовке специалистов для туризма. Сегодня по этой теме Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, экспертная группа работала 2 дня. В неё вошли губернаторы российских регионов, руководители вузов, представители профессионального сообщества, в том числе рестораторы и отельеры. Они предложили, как усовершенствовать подготовку кадров и обеспечить отрасль специалистами, способными решать задачи нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Надо приближать к практической деятельности подготовку специалистов и руководителей, которые управляют развитием отрасли. У преподавательского состава наблюдается чересчур академический подход, нужно больше практики. Надо приближать процесс обучения к местам будущей работы, организовывать практику для студентов. Неплохое решение - о создании федерального ресурсного центра на базе одного из вузов – для синхронизации программ подготовки специалистов c потребностями туризма", - цитирует пресс-служба Томенко.