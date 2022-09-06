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Посол Индии призвал интенсифицировать товарооборот с Россией

Посол Индии призвал интенсифицировать товарооборот с Россией - РИА Новости, 08.09.2022

Посол Индии призвал интенсифицировать товарооборот с Россией

Российско-индийский товарооборот несбалансирован, и сейчас наступило время его интенсифицировать, заявил посол Индии в России Паван Капур. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-06T13:22

2022-09-06T13:22

2022-09-08T09:46

экономика

россия

индия

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российско-индийский товарооборот несбалансирован, и сейчас наступило время его интенсифицировать, заявил посол Индии в России Паван Капур."И что касается торгового дисбаланса, я хотел только подчеркнуть, что торговля возрастает, но она слишком односторонняя, она слишком несбалансированная. Сейчас есть возможность для того, чтобы гораздо больше был поток продукции из Индии в РФ. Мы ждем определенных решений, определенных согласований", - сказал он в ходе подиумной дискуссии "Россия-Индия" в рамках Восточного экономического форума.Дипломат добавил, что развивается взаимодействие центральных банков двух стран."Центральный банк принял в июле очень важное решение, к которому присоединился российский центральный банк об открытии счетов в наших национальный валютах, и мы узнали об очень важных шагах, которые уже сделаны", - рассказал посол.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, индия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)