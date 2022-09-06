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Посол Индии призвал интенсифицировать товарооборот с Россией - РИА Новости, 08.09.2022
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Посол Индии призвал интенсифицировать товарооборот с Россией
Посол Индии призвал интенсифицировать товарооборот с Россией - РИА Новости, 08.09.2022
Посол Индии призвал интенсифицировать товарооборот с Россией
Российско-индийский товарооборот несбалансирован, и сейчас наступило время его интенсифицировать, заявил посол Индии в России Паван Капур. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-06T13:22
2022-09-08T09:46
экономика
россия
индия
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российско-индийский товарооборот несбалансирован, и сейчас наступило время его интенсифицировать, заявил посол Индии в России Паван Капур."И что касается торгового дисбаланса, я хотел только подчеркнуть, что торговля возрастает, но она слишком односторонняя, она слишком несбалансированная. Сейчас есть возможность для того, чтобы гораздо больше был поток продукции из Индии в РФ. Мы ждем определенных решений, определенных согласований", - сказал он в ходе подиумной дискуссии "Россия-Индия" в рамках Восточного экономического форума.Дипломат добавил, что развивается взаимодействие центральных банков двух стран."Центральный банк принял в июле очень важное решение, к которому присоединился российский центральный банк об открытии счетов в наших национальный валютах, и мы узнали об очень важных шагах, которые уже сделаны", - рассказал посол.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, индия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Индия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
13:22 06.09.2022 (обновлено: 09:46 08.09.2022)
 
Посол Индии призвал интенсифицировать товарооборот с Россией

Посол Индии заявил, что настало время интенсифицировать товарооборот с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российско-индийский товарооборот несбалансирован, и сейчас наступило время его интенсифицировать, заявил посол Индии в России Паван Капур.
"И что касается торгового дисбаланса, я хотел только подчеркнуть, что торговля возрастает, но она слишком односторонняя, она слишком несбалансированная. Сейчас есть возможность для того, чтобы гораздо больше был поток продукции из Индии в РФ. Мы ждем определенных решений, определенных согласований", - сказал он в ходе подиумной дискуссии "Россия-Индия" в рамках Восточного экономического форума.
Дипломат добавил, что развивается взаимодействие центральных банков двух стран.
"Центральный банк принял в июле очень важное решение, к которому присоединился российский центральный банк об открытии счетов в наших национальный валютах, и мы узнали об очень важных шагах, которые уже сделаны", - рассказал посол.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 14:40
Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции России, утверждает Axios
 
ЭкономикаРоссияИндияРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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