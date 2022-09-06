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Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР - РИА Новости, 06.09.2022
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Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР
Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР - РИА Новости, 06.09.2022
Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР
Проекты в рамках новых международных территорий опережающего развития (ТОР) будут действовать не только в рамках национального законодательства, но и в рамках... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:32
2022-09-06T07:32
экономика
юрий трутнев
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Проекты в рамках новых международных территорий опережающего развития (ТОР) будут действовать не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ.На сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений" Трутнев отметил, что планируется совершенствовать режимы, принципы и отношения с дружественными странами."Такое предложение мы уже (президенту РФ - ред.) Владимиру Владимировичу Путину сделали, он его поддержал. И я надеюсь, что мы сразу после форума постараемся детализировать наши предложения. Мы хотим, чтобы режимы взаимодействия были максимально дружественными. Мы хотим, чтобы в полной мере работали механизмы признания технологий, дипломов, сертификатов, чтобы был максимально объективный суд, чтобы те проекты, которые будут жить на новых международных территориях опережающего развития, действовали не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, удовлетворяя инвесторов из обеих стран", - рассказал Трутнев.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, юрий трутнев, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Юрий Трутнев, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
07:32 06.09.2022
 
Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР

Полпред президента Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПолпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Проекты в рамках новых международных территорий опережающего развития (ТОР) будут действовать не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ.
На сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений" Трутнев отметил, что планируется совершенствовать режимы, принципы и отношения с дружественными странами.
Представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 14:42
Трутнев: будут подготовлены 25 мастер-планов развития городов ДФО
"Такое предложение мы уже (президенту РФ - ред.) Владимиру Владимировичу Путину сделали, он его поддержал. И я надеюсь, что мы сразу после форума постараемся детализировать наши предложения. Мы хотим, чтобы режимы взаимодействия были максимально дружественными. Мы хотим, чтобы в полной мере работали механизмы признания технологий, дипломов, сертификатов, чтобы был максимально объективный суд, чтобы те проекты, которые будут жить на новых международных территориях опережающего развития, действовали не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, удовлетворяя инвесторов из обеих стран", - рассказал Трутнев.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаЮрий ТрутневРоссияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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