https://ria.ru/20220906/tor-1814718624.html

Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР

Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР - РИА Новости, 06.09.2022

Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР

Проекты в рамках новых международных территорий опережающего развития (ТОР) будут действовать не только в рамках национального законодательства, но и в рамках... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:32

2022-09-06T07:32

2022-09-06T07:32

экономика

юрий трутнев

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Проекты в рамках новых международных территорий опережающего развития (ТОР) будут действовать не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ.На сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений" Трутнев отметил, что планируется совершенствовать режимы, принципы и отношения с дружественными странами."Такое предложение мы уже (президенту РФ - ред.) Владимиру Владимировичу Путину сделали, он его поддержал. И я надеюсь, что мы сразу после форума постараемся детализировать наши предложения. Мы хотим, чтобы режимы взаимодействия были максимально дружественными. Мы хотим, чтобы в полной мере работали механизмы признания технологий, дипломов, сертификатов, чтобы был максимально объективный суд, чтобы те проекты, которые будут жить на новых международных территориях опережающего развития, действовали не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, удовлетворяя инвесторов из обеих стран", - рассказал Трутнев.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20220905/trutnev-1814558085.html

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экономика, юрий трутнев, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)