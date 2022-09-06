https://ria.ru/20220906/tor-1814718624.html
Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР
Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР - РИА Новости, 06.09.2022
Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР
Проекты в рамках новых международных территорий опережающего развития (ТОР) будут действовать не только в рамках национального законодательства, но и в рамках... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:32
2022-09-06T07:32
2022-09-06T07:32
экономика
юрий трутнев
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763601689_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_8c9da8098ec8353a1bbddc0d6733d570.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Проекты в рамках новых международных территорий опережающего развития (ТОР) будут действовать не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ.На сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений" Трутнев отметил, что планируется совершенствовать режимы, принципы и отношения с дружественными странами."Такое предложение мы уже (президенту РФ - ред.) Владимиру Владимировичу Путину сделали, он его поддержал. И я надеюсь, что мы сразу после форума постараемся детализировать наши предложения. Мы хотим, чтобы режимы взаимодействия были максимально дружественными. Мы хотим, чтобы в полной мере работали механизмы признания технологий, дипломов, сертификатов, чтобы был максимально объективный суд, чтобы те проекты, которые будут жить на новых международных территориях опережающего развития, действовали не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, удовлетворяя инвесторов из обеих стран", - рассказал Трутнев.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20220905/trutnev-1814558085.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763601689_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_8706ddd96d5364505b461bdc30367659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юрий трутнев, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Юрий Трутнев, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР
Полпред президента Трутнев рассказал о работе проектов в рамках международных ТОР
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Проекты в рамках новых международных территорий опережающего развития (ТОР) будут действовать не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ.
На сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай
" "Ворота в многополярный мир. Дальний Восток
в новой архитектуре международных отношений" Трутнев отметил, что планируется совершенствовать режимы, принципы и отношения с дружественными странами.
"Такое предложение мы уже (президенту РФ - ред.) Владимиру Владимировичу Путину сделали, он его поддержал. И я надеюсь, что мы сразу после форума постараемся детализировать наши предложения. Мы хотим, чтобы режимы взаимодействия были максимально дружественными. Мы хотим, чтобы в полной мере работали механизмы признания технологий, дипломов, сертификатов, чтобы был максимально объективный суд, чтобы те проекты, которые будут жить на новых международных территориях опережающего развития, действовали не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, удовлетворяя инвесторов из обеих стран", - рассказал Трутнев.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.