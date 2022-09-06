https://ria.ru/20220906/tekhnoliderstvo-1814846174.html
Кирилл Каем рассказал на ВЭФ-2022 о достижении технологического лидерства
Кирилл Каем рассказал на ВЭФ-2022 о достижении технологического лидерства - РИА Новости, 06.09.2022
Кирилл Каем рассказал на ВЭФ-2022 о достижении технологического лидерства
Задача достижения технологического лидерства в новой экономической обстановке приведет к возникновению двух моделей внедрения новых технологий, считает старший... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:32
2022-09-06T14:32
2022-09-06T22:07
фонд "сколково"
экономика
технологии
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Задача достижения технологического лидерства в новой экономической обстановке приведет к возникновению двух моделей внедрения новых технологий, считает старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем.Каем выступил на сессии "Как победить в технологическом развитии", прошедшей на ВЭФ-2022."Первая модель — классическая стартаперская, а другая, в той части, которая касается критических технологий, будет существовать в виде государственного заказа. Мы неизбежно перейдем к стимулированию государством таких технологий. Нужно будет изменять систему льготирования и совершенно четко финансово поддерживать те предприятия, которые внедряют новые технологии", — привели в пресс-службе фонда его слова.Каем подчеркнул, что Фонд "Сколково" сейчас действует, строго опираясь на заказ партнёров."Свой фокус сконцентрировали на внедрении технологий и на быстрый рост тех компаний, чьи технологии востребованы. Как и все институты развития в рамках второй парадигмы мы также работаем с нашими партнерами, выбирая те направления, по которым в первую очередь оказывается поддержка. Например, с министерством промышленности и торговли — это поддержка дизайн-центров микроэлектроники, с Минцифры — первых внедрений", — сказал вице-президент фонда.
https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "сколково", экономика, технологии, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Фонд "Сколково", Экономика, Технологии, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Задача достижения технологического лидерства в новой экономической обстановке приведет к возникновению двух моделей внедрения новых технологий, считает старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем.
Каем выступил на сессии "Как победить в технологическом развитии", прошедшей на ВЭФ-2022.
"Первая модель — классическая стартаперская, а другая, в той части, которая касается критических технологий, будет существовать в виде государственного заказа. Мы неизбежно перейдем к стимулированию государством таких технологий. Нужно будет изменять систему льготирования и совершенно четко финансово поддерживать те предприятия, которые внедряют новые технологии", — привели в пресс-службе фонда его слова.
Каем подчеркнул, что Фонд "Сколково"
сейчас действует, строго опираясь на заказ партнёров.
"Свой фокус сконцентрировали на внедрении технологий и на быстрый рост тех компаний, чьи технологии востребованы. Как и все институты развития в рамках второй парадигмы мы также работаем с нашими партнерами, выбирая те направления, по которым в первую очередь оказывается поддержка. Например, с министерством промышленности и торговли — это поддержка дизайн-центров микроэлектроники, с Минцифры — первых внедрений", — сказал вице-президент фонда.