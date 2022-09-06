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Канадская журналистка осудила позицию Оттавы по свободе слова на Украине - РИА Новости, 06.09.2022
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Канадская журналистка осудила позицию Оттавы по свободе слова на Украине
Канадская журналистка осудила позицию Оттавы по свободе слова на Украине - РИА Новости, 06.09.2022
Канадская журналистка осудила позицию Оттавы по свободе слова на Украине
Позиция Канады по свободе слова на Украине лицемерна, заявила канадская журналистка Ева Бартлетт, внесенная в список украинского националистического сайта... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:44
2022-09-06T15:44
в мире
украина
обсе
канада
луганская народная республика
дунья миятович
ситуация в днр и лнр
мария захарова
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Позиция Канады по свободе слова на Украине лицемерна, заявила канадская журналистка Ева Бартлетт, внесенная в список украинского националистического сайта "Миротворец"Она отметила, что журналистам "затыкают рот" на Украине, из-за чего невозможно "вести свою работу". По словам Бартлетт, Канада "закрывает глаза на все репортажи, которые не соответствуют их повестке".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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в мире, украина, обсе, канада, луганская народная республика, дунья миятович, ситуация в днр и лнр, мария захарова
В мире, Украина, ОБСЕ, Канада, Луганская Народная Республика, Дунья Миятович, Ситуация в ДНР и ЛНР, Мария Захарова
15:44 06.09.2022
 
Канадская журналистка осудила позицию Оттавы по свободе слова на Украине

Канадская журналистка Бартлетт назвала позицию Оттавы по свободе СМИ на Украине лицемерной

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Позиция Канады по свободе слова на Украине лицемерна, заявила канадская журналистка Ева Бартлетт, внесенная в список украинского националистического сайта "Миротворец"
"Канада постоянно твердит, что Украина - это демократическая страна, что там есть свобода СМИ, но при этом закрывает глаза на то, что в самой Украине такой свободы СМИ нет", - сказала Бартлетт в ходе круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня"
Она отметила, что журналистам "затыкают рот" на Украине, из-за чего невозможно "вести свою работу". По словам Бартлетт, Канада "закрывает глаза на все репортажи, которые не соответствуют их повестке".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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В миреУкраинаОБСЕКанадаЛуганская Народная РеспубликаДунья МиятовичСитуация в ДНР и ЛНРМария Захарова
 
 
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