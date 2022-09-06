https://ria.ru/20220906/svoboda-1814870058.html

Канадская журналистка осудила позицию Оттавы по свободе слова на Украине

Канадская журналистка осудила позицию Оттавы по свободе слова на Украине - РИА Новости, 06.09.2022

Канадская журналистка осудила позицию Оттавы по свободе слова на Украине

Позиция Канады по свободе слова на Украине лицемерна, заявила канадская журналистка Ева Бартлетт, внесенная в список украинского националистического сайта... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:44

2022-09-06T15:44

2022-09-06T15:44

в мире

украина

обсе

канада

луганская народная республика

дунья миятович

ситуация в днр и лнр

мария захарова

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Позиция Канады по свободе слова на Украине лицемерна, заявила канадская журналистка Ева Бартлетт, внесенная в список украинского националистического сайта "Миротворец"Она отметила, что журналистам "затыкают рот" на Украине, из-за чего невозможно "вести свою работу". По словам Бартлетт, Канада "закрывает глаза на все репортажи, которые не соответствуют их повестке".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804056298.html

украина

канада

луганская народная республика

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в мире, украина, обсе, канада, луганская народная республика, дунья миятович, ситуация в днр и лнр, мария захарова