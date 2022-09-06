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В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/stolovaya-1814957205.html
В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую
В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую - РИА Новости, 06.09.2022
В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую
Более 1 тысячи человек ежедневно получают горячее питание в социальной столовой в освобожденном городе Рубежное в Луганской Народной Республике, инфраструктура... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T20:36
2022-09-06T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ЛУГАНСК, 6 сен – РИА Новости. Более 1 тысячи человек ежедневно получают горячее питание в социальной столовой в освобожденном городе Рубежное в Луганской Народной Республике, инфраструктура которого значительно пострадала во время боев в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.По словам жителей города, такой большой спрос на горячую еду связан с тем, что, несмотря на то, что во многих домах уже есть электричество и вода по графику, газа в большинстве районов пока нет, соответственно, приготовить еду достаточно проблематично.В начале августа Минэнерго РФ сообщило, что российские энергетики с 1 августа начнут оказывать помощь в восстановлении газоснабжения и электросетей в ЛНР. В конце августа первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин отметил, что к подаче газа полностью готов населенный пункт Рубежное.
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в мире, рубежное, луганская народная республика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
20:36 06.09.2022
 
В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую

В Рубежном более тысячи человек ежедневно получают горячее питание в социальной столовой

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Рубежное
Стела на въезде в Рубежное - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Стела на въезде в Рубежное. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 сен – РИА Новости. Более 1 тысячи человек ежедневно получают горячее питание в социальной столовой в освобожденном городе Рубежное в Луганской Народной Республике, инфраструктура которого значительно пострадала во время боев в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"Много, очень много людей ходит, 1 тысяча 50 человек в день. Первое блюдо даем, хлеб свежий и чай", - рассказала повар столовой РИА Новости.
По словам жителей города, такой большой спрос на горячую еду связан с тем, что, несмотря на то, что во многих домах уже есть электричество и вода по графику, газа в большинстве районов пока нет, соответственно, приготовить еду достаточно проблематично.
"Кормят хорошо, один раз в день – первое блюдо дают, потому что у нас газа нет еще. Газ скоро обещают дать, воду уже дали по графику нашему дому, свет постоянно, и газ, надеемся, скоро будет", - сказала РИА Новости жительница города Валентина.
В начале августа Минэнерго РФ сообщило, что российские энергетики с 1 августа начнут оказывать помощь в восстановлении газоснабжения и электросетей в ЛНР. В конце августа первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин отметил, что к подаче газа полностью готов населенный пункт Рубежное.
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