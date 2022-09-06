https://ria.ru/20220906/stolovaya-1814957205.html
В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую
В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую - РИА Новости, 06.09.2022
В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую
Более 1 тысячи человек ежедневно получают горячее питание в социальной столовой в освобожденном городе Рубежное в Луганской Народной Республике, инфраструктура... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T20:36
2022-09-06T20:36
2022-09-06T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096164_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_20a149d75819eb2c24c692fed49f8dd1.jpg
ЛУГАНСК, 6 сен – РИА Новости. Более 1 тысячи человек ежедневно получают горячее питание в социальной столовой в освобожденном городе Рубежное в Луганской Народной Республике, инфраструктура которого значительно пострадала во время боев в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.По словам жителей города, такой большой спрос на горячую еду связан с тем, что, несмотря на то, что во многих домах уже есть электричество и вода по графику, газа в большинстве районов пока нет, соответственно, приготовить еду достаточно проблематично.В начале августа Минэнерго РФ сообщило, что российские энергетики с 1 августа начнут оказывать помощь в восстановлении газоснабжения и электросетей в ЛНР. В конце августа первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин отметил, что к подаче газа полностью готов населенный пункт Рубежное.
https://ria.ru/20220809/pomosch-1808374053.html
рубежное
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096164_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7017ab7a9f69979436db3c06e9e85504.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рубежное, луганская народная республика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую
В Рубежном более тысячи человек ежедневно получают горячее питание в социальной столовой