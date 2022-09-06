https://ria.ru/20220906/stolovaya-1814957205.html

В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую

В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую - РИА Новости, 06.09.2022

В освобожденном Рубежном в ЛНР открыли социальную столовую

Более 1 тысячи человек ежедневно получают горячее питание в социальной столовой в освобожденном городе Рубежное в Луганской Народной Республике, инфраструктура... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T20:36

2022-09-06T20:36

2022-09-06T20:36

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

луганская народная республика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ЛУГАНСК, 6 сен – РИА Новости. Более 1 тысячи человек ежедневно получают горячее питание в социальной столовой в освобожденном городе Рубежное в Луганской Народной Республике, инфраструктура которого значительно пострадала во время боев в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.По словам жителей города, такой большой спрос на горячую еду связан с тем, что, несмотря на то, что во многих домах уже есть электричество и вода по графику, газа в большинстве районов пока нет, соответственно, приготовить еду достаточно проблематично.В начале августа Минэнерго РФ сообщило, что российские энергетики с 1 августа начнут оказывать помощь в восстановлении газоснабжения и электросетей в ЛНР. В конце августа первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин отметил, что к подаче газа полностью готов населенный пункт Рубежное.

https://ria.ru/20220809/pomosch-1808374053.html

рубежное

луганская народная республика

россия

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в мире, рубежное, луганская народная республика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)