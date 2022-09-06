https://ria.ru/20220906/spasateli-1814765973.html

Спасатели выдвинулись к месту гибели туристов на Ключевском вулкане

Спасатели выдвинулись к месту гибели туристов на Ключевском вулкане - РИА Новости, 06.09.2022

Спасатели выдвинулись к месту гибели туристов на Ключевском вулкане

Спасатели на Камчатке выдвинулись к месту гибели девяти туристов, погибших при восхождении на вулкане Ключевская сопка, задача — подготовить тела к эвакуации со РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:57

2022-09-06T10:57

2022-09-06T11:40

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен — РИА Новости. Спасатели на Камчатке выдвинулись к месту гибели девяти туристов, погибших при восхождении на вулкане Ключевская сопка, задача — подготовить тела к эвакуации со склона, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по ГО и ЧС Камчатского края.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК России сообщил, что всего погибли девять человек."Шесть спасателей поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" из домика вулканологов, расположенного на отметке 3300 метров, выдвинулись на высоту 4158 метров для подготовки тел к эвакуации", — говорится в сообщении.По плану, если позволит погода, в среду на место вылетит вертолет, пилот которого имеет разрешение работать на такой высоте."Приземлиться воздушное судно на такой отметке скорее всего не сможет, и спасателям, возможно, придется поднимать тела на борт с помощью лебедки", — сказали в ЦОДе.Кроме того, существует вероятность, что погибших спустят к домику вулканологов.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220906/evakuatsiya-1814707574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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