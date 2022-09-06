https://ria.ru/20220906/spasateli-1814765973.html
Спасатели выдвинулись к месту гибели туристов на Ключевском вулкане
Спасатели выдвинулись к месту гибели туристов на Ключевском вулкане - РИА Новости, 06.09.2022
Спасатели выдвинулись к месту гибели туристов на Ключевском вулкане
Спасатели на Камчатке выдвинулись к месту гибели девяти туристов, погибших при восхождении на вулкане Ключевская сопка, задача — подготовить тела к эвакуации со РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:57
2022-09-06T10:57
2022-09-06T11:40
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен — РИА Новости. Спасатели на Камчатке выдвинулись к месту гибели девяти туристов, погибших при восхождении на вулкане Ключевская сопка, задача — подготовить тела к эвакуации со склона, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по ГО и ЧС Камчатского края.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК России сообщил, что всего погибли девять человек."Шесть спасателей поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" из домика вулканологов, расположенного на отметке 3300 метров, выдвинулись на высоту 4158 метров для подготовки тел к эвакуации", — говорится в сообщении.По плану, если позволит погода, в среду на место вылетит вертолет, пилот которого имеет разрешение работать на такой высоте."Приземлиться воздушное судно на такой отметке скорее всего не сможет, и спасателям, возможно, придется поднимать тела на борт с помощью лебедки", — сказали в ЦОДе.Кроме того, существует вероятность, что погибших спустят к домику вулканологов.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220906/evakuatsiya-1814707574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, камчатский край, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край, Происшествия
10:57 06.09.2022 (обновлено: 11:40 06.09.2022)
Спасатели выдвинулись к месту гибели туристов на Ключевском вулкане
Спасатели выдвинулись к месту гибели туристов на Ключевском вулкане для эвакуации тел
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен — РИА Новости. Спасатели на Камчатке выдвинулись к месту гибели девяти туристов, погибших при восхождении на вулкане Ключевская сопка, задача — подготовить тела к эвакуации со склона, сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по ГО и ЧС Камчатского края.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК России
сообщил, что всего погибли девять человек.
"Шесть спасателей поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" из домика вулканологов, расположенного на отметке 3300 метров, выдвинулись на высоту 4158 метров для подготовки тел к эвакуации", — говорится в сообщении.
По плану, если позволит погода, в среду на место вылетит вертолет, пилот которого имеет разрешение работать на такой высоте.
"Приземлиться воздушное судно на такой отметке скорее всего не сможет, и спасателям, возможно, придется поднимать тела на борт с помощью лебедки", — сказали в ЦОДе.
Кроме того, существует вероятность, что погибших спустят к домику вулканологов.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии
, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.