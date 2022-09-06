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Спасатели добрались до выживших на Ключевской сопке туристов
Спасатели добрались до выживших на Ключевской сопке туристов - РИА Новости, 06.09.2022
Спасатели добрались до выживших на Ключевской сопке туристов
Спасатели добрались туристов из группы, в которой погибли девять человек, сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:31
2022-09-06T03:31
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели добрались туристов из группы, в которой погибли девять человек, сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.Гид сообщил, что оставшийся на высоте 4200 метров турист не подавал признаков жизни."Решение об их эвакуации (наземно или с помощью авиации) будет принято в ближайшее время", — добавили в ЦОДе.Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского края, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы.В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один алпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220905/proisshestvie-1814546360.html
https://ria.ru/20220905/vulkan-1814546257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Новости - Туризм, Туризм, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
03:31 06.09.2022 (обновлено: 03:45 06.09.2022)
Спасатели добрались до выживших на Ключевской сопке туристов
Спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане туристов, два человека в порядке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели добрались туристов из группы, в которой погибли девять человек, сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.
"Первая группа спасателей добралась до отметки 3300 к домику вулканологов и осмотрела пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с (отметки – ред.) 4158, обморожение ног и рук, остальные в порядке", - сказали в ведомстве.
Гид сообщил, что оставшийся на высоте 4200 метров турист не подавал признаков жизни.
"Решение об их эвакуации (наземно или с помощью авиации) будет принято в ближайшее время", — добавили в ЦОДе.
Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского края, Владимирской и Новосибирской области
, а также из Москвы
.
В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один алпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии
, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.