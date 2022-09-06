https://ria.ru/20220906/soveschaniya-1814731525.html
В Кремле рассказали об экономических совещаниях Путина
В Кремле рассказали об экономических совещаниях Путина - РИА Новости, 06.09.2022
В Кремле рассказали об экономических совещаниях Путина
Президент России Владимир Путин регулярно проводит экономические совещания, обсуждаются разные сценарии развития событий в России, но реальные цифры дают повод... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:05
2022-09-06T09:05
2022-09-06T09:05
владимир путин
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно проводит экономические совещания, обсуждаются разные сценарии развития событий в России, но реальные цифры дают повод для умеренного оптимизма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, вы знаете, что президент регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Фактически на еженедельной основе принимает участников экономического блока, из правительства, Центробанка, иногда принимает участие в крупных государственных компаниях. И, конечно, это именно рабочие мероприятия, без всяких церемоний, конечно, там высказываются разные точки зрения. Моделируются различные варианты развития событий", - сказал Песков."Поэтому, разные сценарии действительно обсуждаются, разные цифры роста, возможного падения и так далее произносятся на таких совещаниях, но сейчас мы можем собственно констатировать, те реальные цифры, которые мы имеем по статистике, они пока дают нам повод для умеренного оптимизма. Падаем мы медленнее, чем даже мы сами прогнозировали, у нас сократится ВВП чуть больше, чем на 2% по итогам года, прогнозировалось больше... Поэтому, сейчас есть повод для умеренного оптимизма, просчитывать нужно все сценарии, но также наверное, нужно напомнить, что проводится достаточно титаническая работа для стабилизации экономики", - отметил он.Песков добавил, что весьма негативная тенденция наблюдается в мировой экономике, даже в условиях санкций, Россия не является "закрытой коробкой" и она не может существовать вне влияния мировой экономики. Степень прогнозируемости постоянно снижается, в связи с тем хаосом, который творится в мире, который во многом спрогнозирован санкциями, дестабилизацией мировой экономики, наложились последствия ковидной дестабилизации, и это не может не приводить к большому количеству кризисных факторов, подчеркнул он.
https://ria.ru/20220906/krizis-1814694024.html
https://ria.ru/20220905/kontseptsiya-1814504923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Экономика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об экономических совещаниях Путина
Песков: цифры с экономических совещаний Путина дают повод для умеренного оптимизма
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно проводит экономические совещания, обсуждаются разные сценарии развития событий в России, но реальные цифры дают повод для умеренного оптимизма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну, вы знаете, что президент регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Фактически на еженедельной основе принимает участников экономического блока, из правительства, Центробанка, иногда принимает участие в крупных государственных компаниях. И, конечно, это именно рабочие мероприятия, без всяких церемоний, конечно, там высказываются разные точки зрения. Моделируются различные варианты развития событий", - сказал Песков.
"Поэтому, разные сценарии действительно обсуждаются, разные цифры роста, возможного падения и так далее произносятся на таких совещаниях, но сейчас мы можем собственно констатировать, те реальные цифры, которые мы имеем по статистике, они пока дают нам повод для умеренного оптимизма. Падаем мы медленнее, чем даже мы сами прогнозировали, у нас сократится ВВП чуть больше, чем на 2% по итогам года, прогнозировалось больше... Поэтому, сейчас есть повод для умеренного оптимизма, просчитывать нужно все сценарии, но также наверное, нужно напомнить, что проводится достаточно титаническая работа для стабилизации экономики", - отметил он.
Песков добавил, что весьма негативная тенденция наблюдается в мировой экономике, даже в условиях санкций, Россия не является "закрытой коробкой" и она не может существовать вне влияния мировой экономики. Степень прогнозируемости постоянно снижается, в связи с тем хаосом, который творится в мире, который во многом спрогнозирован санкциями, дестабилизацией мировой экономики, наложились последствия ковидной дестабилизации, и это не может не приводить к большому количеству кризисных факторов, подчеркнул он.