https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814962427.html

Экс-глава ЕКА назвал сотрудничество с Россией выгодным для всех

Экс-глава ЕКА назвал сотрудничество с Россией выгодным для всех - РИА Новости, 06.09.2022

Экс-глава ЕКА назвал сотрудничество с Россией выгодным для всех

Бывший руководитель Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден в ходе пресс-конференции в Ереване в рамках фестиваля наук и искусства Starmus заявил,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T21:16

2022-09-06T21:16

2022-09-06T21:16

космос - риа наука

жан-жак дорден

россия

земля

ереван

европейское космическое агентство

международная космическая станция (мкс)

наука

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ЕРЕВАН, 6 сен - РИА Новости. Бывший руководитель Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден в ходе пресс-конференции в Ереване в рамках фестиваля наук и искусства Starmus заявил, что от сотрудничества Запада с Россией в космической сфере выиграют обе стороны.С середины 1980-х годов Дорден работал в Европейском космическом агентстве, где его назначили руководителем вновь созданного департамента по управлению Международной космической станцией, которая тогда начинала проектироваться. Под его руководством проект американской орбитальной станции Freedom слился с проектом Международной космической станции, став ее американским сегментом."Объединение американских, советских и европейских технологий было замечательным проектом, который стал реальностью", - приводит слова Дордена агентство Sputnik Армения.Он напомнил, что в начале 2000-х возглавил в Европейском космическом агентстве департамент по ракетам-носителям и следил за строительством космодрома во Французской Гвиане, откуда запускались ракеты-носители "Союз". Они, в свою очередь, запускали на орбиту европейские спутники Galileo."Таким образом, я работал над двумя важными совместными проектами с Россией и могу сказать, что от них выиграли и мы, и Россия", - добавил он.Говоря о возможном прекращении сотрудничества в космической сфере с Россией, Дорден отметил, что всегда предпочитает "импортировать сотрудничество" из других стран на планете Земля, нежели "экспортировать конфликты" с Земли в космос.Дорден напомнил, что еще в конце 70-х был отобран во французский отряд космонавтов, который проходил подготовку и в США, и в СССР (от космических миссий и той, и другой стороны в космос полетело по одному человеку). Дорден в этот отряд не попал, но не считает невозможным свой полет в космос, несмотря на 76-летний возраст. "Учитывая, что в прошлом году в космос полетело больше туристов, чем космонавтов-исследователей, то почему бы не полететь человеку, не столь далекому от космоса", - пошутил он.

https://ria.ru/20220830/programmy-1813260764.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, жан-жак дорден, россия, земля, ереван, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс)