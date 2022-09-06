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Экс-глава ЕКА назвал сотрудничество с Россией выгодным для всех - РИА Новости, 06.09.2022
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Наука
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Экс-глава ЕКА назвал сотрудничество с Россией выгодным для всех
Экс-глава ЕКА назвал сотрудничество с Россией выгодным для всех - РИА Новости, 06.09.2022
Экс-глава ЕКА назвал сотрудничество с Россией выгодным для всех
Бывший руководитель Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден в ходе пресс-конференции в Ереване в рамках фестиваля наук и искусства Starmus заявил,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:16
2022-09-06T21:16
космос - риа наука
жан-жак дорден
россия
земля
ереван
европейское космическое агентство
международная космическая станция (мкс)
наука
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ЕРЕВАН, 6 сен - РИА Новости. Бывший руководитель Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден в ходе пресс-конференции в Ереване в рамках фестиваля наук и искусства Starmus заявил, что от сотрудничества Запада с Россией в космической сфере выиграют обе стороны.С середины 1980-х годов Дорден работал в Европейском космическом агентстве, где его назначили руководителем вновь созданного департамента по управлению Международной космической станцией, которая тогда начинала проектироваться. Под его руководством проект американской орбитальной станции Freedom слился с проектом Международной космической станции, став ее американским сегментом."Объединение американских, советских и европейских технологий было замечательным проектом, который стал реальностью", - приводит слова Дордена агентство Sputnik Армения.Он напомнил, что в начале 2000-х возглавил в Европейском космическом агентстве департамент по ракетам-носителям и следил за строительством космодрома во Французской Гвиане, откуда запускались ракеты-носители "Союз". Они, в свою очередь, запускали на орбиту европейские спутники Galileo."Таким образом, я работал над двумя важными совместными проектами с Россией и могу сказать, что от них выиграли и мы, и Россия", - добавил он.Говоря о возможном прекращении сотрудничества в космической сфере с Россией, Дорден отметил, что всегда предпочитает "импортировать сотрудничество" из других стран на планете Земля, нежели "экспортировать конфликты" с Земли в космос.Дорден напомнил, что еще в конце 70-х был отобран во французский отряд космонавтов, который проходил подготовку и в США, и в СССР (от космических миссий и той, и другой стороны в космос полетело по одному человеку). Дорден в этот отряд не попал, но не считает невозможным свой полет в космос, несмотря на 76-летний возраст. "Учитывая, что в прошлом году в космос полетело больше туристов, чем космонавтов-исследователей, то почему бы не полететь человеку, не столь далекому от космоса", - пошутил он.
https://ria.ru/20220830/programmy-1813260764.html
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космос - риа наука, жан-жак дорден, россия, земля, ереван, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Жан-Жак Дорден, Россия, Земля, Ереван, Европейское космическое агентство, Международная космическая станция (МКС), Наука
21:16 06.09.2022
 
Экс-глава ЕКА назвал сотрудничество с Россией выгодным для всех

Экс-глава Европейского космического агентства Дорден: работа Запада и России обоюдовыгодна

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 сен - РИА Новости. Бывший руководитель Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден в ходе пресс-конференции в Ереване в рамках фестиваля наук и искусства Starmus заявил, что от сотрудничества Запада с Россией в космической сфере выиграют обе стороны.
С середины 1980-х годов Дорден работал в Европейском космическом агентстве, где его назначили руководителем вновь созданного департамента по управлению Международной космической станцией, которая тогда начинала проектироваться. Под его руководством проект американской орбитальной станции Freedom слился с проектом Международной космической станции, став ее американским сегментом.
"Объединение американских, советских и европейских технологий было замечательным проектом, который стал реальностью", - приводит слова Дордена агентство Sputnik Армения.
Он напомнил, что в начале 2000-х возглавил в Европейском космическом агентстве департамент по ракетам-носителям и следил за строительством космодрома во Французской Гвиане, откуда запускались ракеты-носители "Союз". Они, в свою очередь, запускали на орбиту европейские спутники Galileo.
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"Таким образом, я работал над двумя важными совместными проектами с Россией и могу сказать, что от них выиграли и мы, и Россия", - добавил он.
Говоря о возможном прекращении сотрудничества в космической сфере с Россией, Дорден отметил, что всегда предпочитает "импортировать сотрудничество" из других стран на планете Земля, нежели "экспортировать конфликты" с Земли в космос.
Дорден напомнил, что еще в конце 70-х был отобран во французский отряд космонавтов, который проходил подготовку и в США, и в СССР (от космических миссий и той, и другой стороны в космос полетело по одному человеку). Дорден в этот отряд не попал, но не считает невозможным свой полет в космос, несмотря на 76-летний возраст. "Учитывая, что в прошлом году в космос полетело больше туристов, чем космонавтов-исследователей, то почему бы не полететь человеку, не столь далекому от космоса", - пошутил он.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЖан-Жак ДорденРоссияЗемляЕреванЕвропейское космическое агентствоМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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