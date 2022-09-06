Экс-глава ЕКА назвал сотрудничество с Россией выгодным для всех
Экс-глава Европейского космического агентства Дорден: работа Запада и России обоюдовыгодна
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 сен - РИА Новости. Бывший руководитель Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден в ходе пресс-конференции в Ереване в рамках фестиваля наук и искусства Starmus заявил, что от сотрудничества Запада с Россией в космической сфере выиграют обе стороны.
С середины 1980-х годов Дорден работал в Европейском космическом агентстве, где его назначили руководителем вновь созданного департамента по управлению Международной космической станцией, которая тогда начинала проектироваться. Под его руководством проект американской орбитальной станции Freedom слился с проектом Международной космической станции, став ее американским сегментом.
"Объединение американских, советских и европейских технологий было замечательным проектом, который стал реальностью", - приводит слова Дордена агентство Sputnik Армения.
Он напомнил, что в начале 2000-х возглавил в Европейском космическом агентстве департамент по ракетам-носителям и следил за строительством космодрома во Французской Гвиане, откуда запускались ракеты-носители "Союз". Они, в свою очередь, запускали на орбиту европейские спутники Galileo.
"Таким образом, я работал над двумя важными совместными проектами с Россией и могу сказать, что от них выиграли и мы, и Россия", - добавил он.
Говоря о возможном прекращении сотрудничества в космической сфере с Россией, Дорден отметил, что всегда предпочитает "импортировать сотрудничество" из других стран на планете Земля, нежели "экспортировать конфликты" с Земли в космос.
Дорден напомнил, что еще в конце 70-х был отобран во французский отряд космонавтов, который проходил подготовку и в США, и в СССР (от космических миссий и той, и другой стороны в космос полетело по одному человеку). Дорден в этот отряд не попал, но не считает невозможным свой полет в космос, несмотря на 76-летний возраст. "Учитывая, что в прошлом году в космос полетело больше туристов, чем космонавтов-исследователей, то почему бы не полететь человеку, не столь далекому от космоса", - пошутил он.