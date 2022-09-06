https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814784235.html

Иркутская область и Татарстан определили план сотрудничества до 2025 года

Иркутская область и Татарстан определили план сотрудничества до 2025 года - РИА Новости, 06.09.2022

Иркутская область и Татарстан определили план сотрудничества до 2025 года

Перспективные направления сотрудничества на период до 2025 года определены соглашением, подписанном на Восточном экономическом форуме губернатором Приангарья... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:04

2022-09-06T12:04

2022-09-06T12:04

иркутская область

экономика

иркутская область

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

республика татарстан (татарстан)

игорь кобзев

рустам минниханов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737671552_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_435d5bf1e84de25c6d138ead8cc53a77.jpg

ИРКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Перспективные направления сотрудничества на период до 2025 года определены соглашением, подписанном на Восточном экономическом форуме губернатором Приангарья Игорем Кобзевым и главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудили вопросы сотрудничества между регионами. В рамках соглашения, подписанного в 2017 году, регионы уже наладили товарообмен в разных сферах экономики. Из Иркутской области в Татарстан завозят в основном лакокрасочные материалы. Из Республики в Приангарье поступают шины, блоки для строительства, парфюмерные и косметические средства, лекарственные препараты, медоборудование, сливочное и растительное масла, сыр, сахар, кондитерские изделия. Новое соглашение расширяет сферы сотрудничества между субъектами.План мероприятий на 2022-2025 годы затрагивает такие сферы, как экономика, образование, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, информационные технологии, молодежная политика, спорт, социальная защита, архитектура, имущественные отношения, культура, туризм, архивное дело и межмуниципальное сотрудничество", - говорится в сообщении.По мнению губернатора Иркутской области, наиболее серьезный потенциал сотрудничества между Приангарьем и Татарстаном намечен в сферах образования, культуры и туризма.

https://ria.ru/20220905/investsoglasheniya-1814567646.html

https://ria.ru/20220808/dobycha-1808050189.html

иркутская область

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, иркутская область, восточный экономический форум — 2022 (вэф), республика татарстан (татарстан), игорь кобзев, рустам минниханов, россия, восточный экономический форум (вэф)