https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814784235.html
Иркутская область и Татарстан определили план сотрудничества до 2025 года
Иркутская область и Татарстан определили план сотрудничества до 2025 года - РИА Новости, 06.09.2022
Иркутская область и Татарстан определили план сотрудничества до 2025 года
Перспективные направления сотрудничества на период до 2025 года определены соглашением, подписанном на Восточном экономическом форуме губернатором Приангарья... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:04
2022-09-06T12:04
2022-09-06T12:04
иркутская область
экономика
иркутская область
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
республика татарстан (татарстан)
игорь кобзев
рустам минниханов
россия
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ИРКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Перспективные направления сотрудничества на период до 2025 года определены соглашением, подписанном на Восточном экономическом форуме губернатором Приангарья Игорем Кобзевым и главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудили вопросы сотрудничества между регионами. В рамках соглашения, подписанного в 2017 году, регионы уже наладили товарообмен в разных сферах экономики. Из Иркутской области в Татарстан завозят в основном лакокрасочные материалы. Из Республики в Приангарье поступают шины, блоки для строительства, парфюмерные и косметические средства, лекарственные препараты, медоборудование, сливочное и растительное масла, сыр, сахар, кондитерские изделия. Новое соглашение расширяет сферы сотрудничества между субъектами.План мероприятий на 2022-2025 годы затрагивает такие сферы, как экономика, образование, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, информационные технологии, молодежная политика, спорт, социальная защита, архитектура, имущественные отношения, культура, туризм, архивное дело и межмуниципальное сотрудничество", - говорится в сообщении.По мнению губернатора Иркутской области, наиболее серьезный потенциал сотрудничества между Приангарьем и Татарстаном намечен в сферах образования, культуры и туризма.
https://ria.ru/20220905/investsoglasheniya-1814567646.html
https://ria.ru/20220808/dobycha-1808050189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иркутская область, восточный экономический форум — 2022 (вэф), республика татарстан (татарстан), игорь кобзев, рустам минниханов, россия, восточный экономический форум (вэф)
Иркутская область, Экономика, Иркутская область, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Республика Татарстан (Татарстан), Игорь Кобзев, Рустам Минниханов, Россия, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Иркутская область и Татарстан определили план сотрудничества до 2025 года
Иркутская область и Татарстан на ВЭФ определили план сотрудничества до 2025 года