https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814771590.html
"Сколково" и Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве
"Сколково" и Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.09.2022
"Сколково" и Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве
Фонд "Сколково" будет сотрудничать с Республикой Хакасия в развития инновационной экосистемы, включая разработку образовательных программ в сфере... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:18
2022-09-06T11:18
2022-09-06T22:12
республика хакасия
сколково
вэф-2022
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Фонд "Сколково" будет сотрудничать с Республикой Хакасия в развития инновационной экосистемы, включая разработку образовательных программ в сфере технологического предпринимательства; соответствующее соглашение заключено в ходе ВЭФ-2022, сообщает фонд.Взаимодействие Фонда "Сколково" и Хакасии направлено на привлечение в регион крупных индустриальных партнеров и улучшение инновационного климата."Мы наблюдаем положительную тенденцию - все больше регионов России выражают желание сотрудничать с нами. Фонд “Сколково” формирует экосистему предпринимателей, индустриальных заказчиков, инвесторов не только в крупных городах, но и по всей стране. Соглашение с Республикой Хакасия позволит реализовать меры поддержки и популяризации технологического предпринимательства", приводятся в сообщении слова председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова.В рамках реализации соглашения планируется проведение таких мероприятий, как "Дни Сколково" и Startup Tour. Местные технологические стартапы смогут познакомиться с деятельностью Фонда и в будущем стать резидентами "Сколково"."Статус участника позволит компаниям пользоваться сервисами и экспертизой "Сколково", претендовать на льготы для IT-индустрии, масштабировать свои продукты и привлекать квалифицированных специалистов", - отметили в фонде.Также планируется наделить одного из кандидатов от региона статусом регионального представителя "Сколково". Сейчас у Фонда 9 региональных представителей, которые оказывают стартапам экспертную поддержку."Сотрудничество с Фондом для нас — это не просто внедрение в социально-экономическую сферу Хакасии передовых технологических решений и реализация проектов, направленных на поддержку технологических стартапов. В перспективе это развитие инфраструктуры республики, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет", - приводится в сообщении комментарий главы Хакасии Валентина Коновалова.
https://ria.ru/20220810/mikrokompyuter-1808718279.html
https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806849129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика хакасия, сколково, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Республика Хакасия, Сколково, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Фонд "Сколково" будет сотрудничать с Республикой Хакасия в развития инновационной экосистемы, включая разработку образовательных программ в сфере технологического предпринимательства; соответствующее соглашение заключено в ходе ВЭФ-2022, сообщает фонд.
Взаимодействие Фонда "Сколково
" и Хакасии направлено на привлечение в регион крупных индустриальных партнеров и улучшение инновационного климата.
"Мы наблюдаем положительную тенденцию - все больше регионов России
выражают желание сотрудничать с нами. Фонд “Сколково” формирует экосистему предпринимателей, индустриальных заказчиков, инвесторов не только в крупных городах, но и по всей стране. Соглашение с Республикой Хакасия позволит реализовать меры поддержки и популяризации технологического предпринимательства", приводятся в сообщении слова председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова.
В рамках реализации соглашения планируется проведение таких мероприятий, как "Дни Сколково" и Startup Tour. Местные технологические стартапы смогут познакомиться с деятельностью Фонда и в будущем стать резидентами "Сколково".
"Статус участника позволит компаниям пользоваться сервисами и экспертизой "Сколково", претендовать на льготы для IT-индустрии, масштабировать свои продукты и привлекать квалифицированных специалистов", - отметили в фонде.
Также планируется наделить одного из кандидатов от региона статусом регионального представителя "Сколково". Сейчас у Фонда 9 региональных представителей, которые оказывают стартапам экспертную поддержку.
"Сотрудничество с Фондом для нас — это не просто внедрение в социально-экономическую сферу Хакасии передовых технологических решений и реализация проектов, направленных на поддержку технологических стартапов. В перспективе это развитие инфраструктуры республики, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет", - приводится в сообщении комментарий главы Хакасии Валентина Коновалова
.