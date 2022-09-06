https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814771590.html

"Сколково" и Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве

"Сколково" и Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.09.2022

"Сколково" и Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд "Сколково" будет сотрудничать с Республикой Хакасия в развития инновационной экосистемы, включая разработку образовательных программ в сфере... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:18

2022-09-06T11:18

2022-09-06T22:12

республика хакасия

сколково

вэф-2022

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Фонд "Сколково" будет сотрудничать с Республикой Хакасия в развития инновационной экосистемы, включая разработку образовательных программ в сфере технологического предпринимательства; соответствующее соглашение заключено в ходе ВЭФ-2022, сообщает фонд.Взаимодействие Фонда "Сколково" и Хакасии направлено на привлечение в регион крупных индустриальных партнеров и улучшение инновационного климата."Мы наблюдаем положительную тенденцию - все больше регионов России выражают желание сотрудничать с нами. Фонд “Сколково” формирует экосистему предпринимателей, индустриальных заказчиков, инвесторов не только в крупных городах, но и по всей стране. Соглашение с Республикой Хакасия позволит реализовать меры поддержки и популяризации технологического предпринимательства", приводятся в сообщении слова председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова.В рамках реализации соглашения планируется проведение таких мероприятий, как "Дни Сколково" и Startup Tour. Местные технологические стартапы смогут познакомиться с деятельностью Фонда и в будущем стать резидентами "Сколково"."Статус участника позволит компаниям пользоваться сервисами и экспертизой "Сколково", претендовать на льготы для IT-индустрии, масштабировать свои продукты и привлекать квалифицированных специалистов", - отметили в фонде.Также планируется наделить одного из кандидатов от региона статусом регионального представителя "Сколково". Сейчас у Фонда 9 региональных представителей, которые оказывают стартапам экспертную поддержку."Сотрудничество с Фондом для нас — это не просто внедрение в социально-экономическую сферу Хакасии передовых технологических решений и реализация проектов, направленных на поддержку технологических стартапов. В перспективе это развитие инфраструктуры республики, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет", - приводится в сообщении комментарий главы Хакасии Валентина Коновалова.

https://ria.ru/20220810/mikrokompyuter-1808718279.html

https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806849129.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика хакасия, сколково, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф)