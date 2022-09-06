https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814715157.html

Эксперт: Россия и КНР наращивают сотрудничество, несмотря на санкции Запада

Эксперт: Россия и КНР наращивают сотрудничество, несмотря на санкции Запада - РИА Новости, 06.09.2022

Эксперт: Россия и КНР наращивают сотрудничество, несмотря на санкции Запада

Западные антироссийские санкции повлияли на торговлю между Китаем и Россией, но она сохранила положительную динамику, две страны продолжают активно развивать... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:55

2022-09-06T06:55

2022-09-06T06:56

экономика

россия

китай

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ПЕКИН, 6 сен – РИА Новости. Западные антироссийские санкции повлияли на торговлю между Китаем и Россией, но она сохранила положительную динамику, две страны продолжают активно развивать обоюдовыгодные крупные энергетические проекты, а результаты торгово-экономического сотрудничества Пекина и Москвы воодушевляют, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра Тайхэ Чэн Хунган.При этом, подчеркнул он, "страны ЕС также столкнулись с самым серьезным кризисом послевоенного времени из-за дефицита энергоресурсов, что привело в действие цепную реакцию в виде высоких цен на энергоносители, увеличения производственных издержек, роста цен на товары и стремительного роста инфляции"."Китай неоднократно заявлял, что он решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций, которые никогда не были эффективным способом решения проблем, они лишь усугубляют раскол и конфронтацию, создавая трудности для экономики и жизнедеятельности населения соответствующих стран", - подчеркнул аналитик.Вместе с тем, по его словам, "нельзя отрицать, что влияние конфликта между Россией и Украиной распространилось на весь мир, спровоцировав общий рост цен на нефть и газ и негативно отразившись на производственных затратах китайских предприятий и потребительских ценах"."Торговля между Китаем и Россией также испытала определенное влияние, но общая положительная динамика торгово-экономического сотрудничества двух стран не изменилась. Мы заметили, что стратегический фокус развития России стремительно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, где Китай является важнейшим партнером России", - отметил Чэн Хунган.По словам аналитика, хотя глобальные производственные цепочки и цепи поставок сильно пострадали, а в мировой экономике очевидна тенденция к снижению, "соответствующие данные и результаты китайско-российского торгово-экономического сотрудничества воодушевляют". Так, за первые 7 месяцев 2022 года объем китайско-российской торговли увеличится на 29%, до 97,71 миллиарда долларов, а по итогам года, как ожидается, достигнет рекордных 170 миллиардов долларов."Новое развитие получило энергетическое сотрудничество, отвечающее стратегическим интересам Китая и России. В этом году Россия три месяца подряд была крупнейшим импортером нефти в Китай: в июле Китай импортировал из России 7,145 миллиона тонн нефти. В феврале этого года Китай и Россия подписали новое соглашение о природном газе сроком на 30 лет, и экспорт природного газа из России в Китай увеличился на 10 миллиардов кубометров в год", - напомнил эксперт.Он также отметил, что газотранспортная мощность "Силы Сибири-1" увеличится с 38 миллиардов кубометров до 48 миллиардов кубометров в год."В ближайшее время будет запущен еще один крупный проект, а именно проект газопровода "Сила Сибири-2", совместно продвигаемый Китаем, Россией и Монголией. Эта ветка будет обладать годовой пропускной способностью в 50 миллиардов кубометров, образуя полную производственную цепочку по добыче, транзиту и потреблению природного газа в России, Монголии и Китае, и будет способствовать экономическому развитию трех стран, принося пользу их народам", - добавил он.

https://ria.ru/20220903/kitay-1814202196.html

https://ria.ru/20220906/vodorod-1814711636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, китай, восточный экономический форум — 2022 (вэф)