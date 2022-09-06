https://ria.ru/20220906/snegokhod-1814884052.html
Путин призвал развивать снегоходный туризм
Путин призвал развивать снегоходный туризм - РИА Новости, 06.09.2022
Путин призвал развивать снегоходный туризм
Нужно проработать вопросы развития снегоходного туризма, оформить поручения по оформлению прав на управление снегоходами: требовать права как у трактористов -... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:24
2022-09-06T16:24
2022-09-06T16:24
авто
владимир путин
сергей цивилев
кемеровская область
россия
гибдд мвд рф
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Нужно проработать вопросы развития снегоходного туризма, оформить поручения по оформлению прав на управление снегоходами: требовать права как у трактористов - смешно, сообщил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в России.Глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил Путину, что, несмотря на огромный потенциал, снегоходная индустрия в России очень слабо развита, и чтобы это изменить, он предложил провести ряд изменений. В частности, он предложил оформлять права на вождение снегоходов как у автомобилистов, потому что сейчас управлять снегоходами в РФ можно только с правами тракториста, передать полномочия по контролю за снегоходным туризмом ГИБДД, ввести понятие "организованная снегоходная трасса" и прописать все ее обслуживание и параметры. Он также предложил сделать Кузбасс пилотным регионом в этом вопросе."Да нет, пилотных регионов не нужно. Мне кажется, что все, что вы предложили, абсолютно находится в области здравого смысла, и нужно это отразить в перечне поручений и реализовывать сразу по всей стране... Конечно, зачем им сдавать на тракториста, это смешно. Это осталось еще с тех времен, когда первые снегоходы только появились... И ГИБДД надо передать, конечно. И другие предложения правильные, надо, конечно, проработать, правильно прописать и реализовывать", - сказал Путин.
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авто, владимир путин, сергей цивилев, кемеровская область, россия, гибдд мвд рф
Авто, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Россия, ГИБДД МВД РФ
Путин призвал развивать снегоходный туризм
Путин: нужно заняться развитием снегоходного туризма, оформить поручения и реализовывать
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Нужно проработать вопросы развития снегоходного туризма, оформить поручения по оформлению прав на управление снегоходами: требовать права как у трактористов - смешно, сообщил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в России.
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев
сообщил Путину, что, несмотря на огромный потенциал, снегоходная индустрия в России очень слабо развита, и чтобы это изменить, он предложил провести ряд изменений. В частности, он предложил оформлять права на вождение снегоходов как у автомобилистов, потому что сейчас управлять снегоходами в РФ можно только с правами тракториста, передать полномочия по контролю за снегоходным туризмом ГИБДД
, ввести понятие "организованная снегоходная трасса" и прописать все ее обслуживание и параметры. Он также предложил сделать Кузбасс пилотным регионом в этом вопросе.
"Да нет, пилотных регионов не нужно. Мне кажется, что все, что вы предложили, абсолютно находится в области здравого смысла, и нужно это отразить в перечне поручений и реализовывать сразу по всей стране... Конечно, зачем им сдавать на тракториста, это смешно. Это осталось еще с тех времен, когда первые снегоходы только появились... И ГИБДД надо передать, конечно. И другие предложения правильные, надо, конечно, проработать, правильно прописать и реализовывать", - сказал Путин.