Замгенсека ШОС: организация должна иметь консолидированную позицию в ООН
Замгенсека ШОС Логвинов: организация должна иметь консолидированную позицию в ООН
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества должны стремиться к формированию консолидированной позиции организации по актуальным проблемам на крупных международных формах, таких, как ООН, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.
"Очевидно, что нужно стремиться к формированию консолидированной позиции ШОС по ключевым проблемам современности, которая бы выражалась не только в политических заявлениях и декларациях, а больше в солидарном голосовании в различных международных форумах, прежде всего в ООН. Хотя бы в выдвижении проектов резолюций…" - сказал он в ходе подиумной дискуссии по теме "Роль ШОС в изменяющемся мире" в рамках Восточного экономического форума.
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ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.