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Замгенсека ШОС: организация должна иметь консолидированную позицию в ООН - РИА Новости, 06.09.2022
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Замгенсека ШОС: организация должна иметь консолидированную позицию в ООН
Замгенсека ШОС: организация должна иметь консолидированную позицию в ООН - РИА Новости, 06.09.2022
Замгенсека ШОС: организация должна иметь консолидированную позицию в ООН
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества должны стремиться к формированию консолидированной позиции организации по актуальным проблемам на крупных... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:35
2022-09-06T04:35
в мире
шос
оон
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества должны стремиться к формированию консолидированной позиции организации по актуальным проблемам на крупных международных формах, таких, как ООН, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов."Очевидно, что нужно стремиться к формированию консолидированной позиции ШОС по ключевым проблемам современности, которая бы выражалась не только в политических заявлениях и декларациях, а больше в солидарном голосовании в различных международных форумах, прежде всего в ООН. Хотя бы в выдвижении проектов резолюций…" - сказал он в ходе подиумной дискуссии по теме "Роль ШОС в изменяющемся мире" в рамках Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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в мире, шос, оон, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
В мире, ШОС, ООН, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:35 06.09.2022
 
Замгенсека ШОС: организация должна иметь консолидированную позицию в ООН

Замгенсека ШОС Логвинов: организация должна иметь консолидированную позицию в ООН

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества должны стремиться к формированию консолидированной позиции организации по актуальным проблемам на крупных международных формах, таких, как ООН, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.
"Очевидно, что нужно стремиться к формированию консолидированной позиции ШОС по ключевым проблемам современности, которая бы выражалась не только в политических заявлениях и декларациях, а больше в солидарном голосовании в различных международных форумах, прежде всего в ООН. Хотя бы в выдвижении проектов резолюций…" - сказал он в ходе подиумной дискуссии по теме "Роль ШОС в изменяющемся мире" в рамках Восточного экономического форума.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 10:28
Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
В миреШОСООНДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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