https://ria.ru/20220906/shos-1814708217.html

Замгенсека ШОС: организация должна иметь консолидированную позицию в ООН

Замгенсека ШОС: организация должна иметь консолидированную позицию в ООН - РИА Новости, 06.09.2022

Замгенсека ШОС: организация должна иметь консолидированную позицию в ООН

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества должны стремиться к формированию консолидированной позиции организации по актуальным проблемам на крупных... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T04:35

2022-09-06T04:35

2022-09-06T04:35

в мире

шос

оон

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества должны стремиться к формированию консолидированной позиции организации по актуальным проблемам на крупных международных формах, таких, как ООН, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов."Очевидно, что нужно стремиться к формированию консолидированной позиции ШОС по ключевым проблемам современности, которая бы выражалась не только в политических заявлениях и декларациях, а больше в солидарном голосовании в различных международных форумах, прежде всего в ООН. Хотя бы в выдвижении проектов резолюций…" - сказал он в ходе подиумной дискуссии по теме "Роль ШОС в изменяющемся мире" в рамках Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220824/shoygu-1811752515.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, шос, оон, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)