https://ria.ru/20220906/shkoly-1814853720.html

Советники по воспитательной работе появились в школах Липецкой области

Советники по воспитательной работе появились в школах Липецкой области - РИА Новости, 06.09.2022

Советники по воспитательной работе появились в школах Липецкой области

Советники директора школы по воспитательной работе появились в 200 образовательных учреждениях Липецкой области, регион стал одним из 35 субъектов РФ, где... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:52

2022-09-06T14:52

2022-09-06T14:52

липецкая область

игорь артамонов

школы

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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Советники директора школы по воспитательной работе появились в 200 образовательных учреждениях Липецкой области, регион стал одним из 35 субъектов РФ, где стартовал проект, цель которого – развитие личности на основе духовно-нравственных ценностей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, основная задача советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями – не только передавать знания, умения и навыки, но и развивать способности ребёнка через организацию ярких и интересных мероприятий во внеучебное время.Участники нынешнего проекта - специалисты с педагогическим образованием, победители конкурса "Навигаторы детства", который провели Минпросвещения и Российское движение школьников. Все они прошли обучение, изучили современные технологии воспитания, организацию коллективной творческой деятельности, различные формы работы с детьми.По мнению главы региона, у советников очень важная миссия."Важно не только учить, но и воспитывать детей. Важно формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции. Такие советники могут выстроить правильный, конструктивный диалог с ребятами и создать вокруг ребёнка единую гармоничную среду для его развития", - сказал Артамонов.Он также добавил, что в скором будущем советники по воспитательной работе появятся во всех 270 школах Липецкой области, а потом и в средних специальных учебных заведениях.

https://ria.ru/20220905/biblioteka-1814670314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, школы