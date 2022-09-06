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Советники по воспитательной работе появились в школах Липецкой области - РИА Новости, 06.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220906/shkoly-1814853720.html
Советники по воспитательной работе появились в школах Липецкой области
Советники по воспитательной работе появились в школах Липецкой области - РИА Новости, 06.09.2022
Советники по воспитательной работе появились в школах Липецкой области
Советники директора школы по воспитательной работе появились в 200 образовательных учреждениях Липецкой области, регион стал одним из 35 субъектов РФ, где... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:52
2022-09-06T14:52
липецкая область
игорь артамонов
школы
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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Советники директора школы по воспитательной работе появились в 200 образовательных учреждениях Липецкой области, регион стал одним из 35 субъектов РФ, где стартовал проект, цель которого – развитие личности на основе духовно-нравственных ценностей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, основная задача советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями – не только передавать знания, умения и навыки, но и развивать способности ребёнка через организацию ярких и интересных мероприятий во внеучебное время.Участники нынешнего проекта - специалисты с педагогическим образованием, победители конкурса "Навигаторы детства", который провели Минпросвещения и Российское движение школьников. Все они прошли обучение, изучили современные технологии воспитания, организацию коллективной творческой деятельности, различные формы работы с детьми.По мнению главы региона, у советников очень важная миссия."Важно не только учить, но и воспитывать детей. Важно формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции. Такие советники могут выстроить правильный, конструктивный диалог с ребятами и создать вокруг ребёнка единую гармоничную среду для его развития", - сказал Артамонов.Он также добавил, что в скором будущем советники по воспитательной работе появятся во всех 270 школах Липецкой области, а потом и в средних специальных учебных заведениях.
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игорь артамонов, школы
Липецкая область, Игорь Артамонов, Школы
14:52 06.09.2022
 

Советники по воспитательной работе появились в школах Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Советники директора школы по воспитательной работе появились в 200 образовательных учреждениях Липецкой области, регион стал одним из 35 субъектов РФ, где стартовал проект, цель которого – развитие личности на основе духовно-нравственных ценностей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, основная задача советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями – не только передавать знания, умения и навыки, но и развивать способности ребёнка через организацию ярких и интересных мероприятий во внеучебное время.
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Участники нынешнего проекта - специалисты с педагогическим образованием, победители конкурса "Навигаторы детства", который провели Минпросвещения и Российское движение школьников. Все они прошли обучение, изучили современные технологии воспитания, организацию коллективной творческой деятельности, различные формы работы с детьми.
По мнению главы региона, у советников очень важная миссия.
"Важно не только учить, но и воспитывать детей. Важно формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции. Такие советники могут выстроить правильный, конструктивный диалог с ребятами и создать вокруг ребёнка единую гармоничную среду для его развития", - сказал Артамонов.
Он также добавил, что в скором будущем советники по воспитательной работе появятся во всех 270 школах Липецкой области, а потом и в средних специальных учебных заведениях.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновШколы
 
 
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