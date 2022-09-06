https://ria.ru/20220906/samolet-1814723520.html

Самолет с неисправностью системы уборки шасси сел в Екатеринбурге

Самолет с неисправностью системы уборки шасси сел в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.09.2022

Самолет с неисправностью системы уборки шасси сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", у которого после вылета в Сочи была выявлена неисправность в системе уборки шасси, приземлился в Екатеринбурге,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:21

2022-09-06T08:21

2022-09-06T08:22

происшествия

екатеринбург

сочи

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", у которого после вылета в Сочи была выявлена неисправность в системе уборки шасси, приземлился в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба перевозчика.Ранее сообщалось, что во вторник во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи у самолета "Уральских авиалиний" на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси, борт готовился к посадке в аэропорте вылета. На борту находились 162 пассажира, из них шесть несовершеннолетних и шесть членов экипажа."Борт на стоянке. Приземлился благополучно в 9.49 (7.49 мск)", - говорится в сообщении.По информации перевозчика, для пассажиров подготовлен резервный борт.

https://ria.ru/20220905/samolet-1814574494.html

екатеринбург

сочи

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, сочи, уральские авиалинии