https://ria.ru/20220906/samolet-1814723520.html
Самолет с неисправностью системы уборки шасси сел в Екатеринбурге
Самолет с неисправностью системы уборки шасси сел в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.09.2022
Самолет с неисправностью системы уборки шасси сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", у которого после вылета в Сочи была выявлена неисправность в системе уборки шасси, приземлился в Екатеринбурге,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:21
2022-09-06T08:21
2022-09-06T08:22
происшествия
екатеринбург
сочи
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", у которого после вылета в Сочи была выявлена неисправность в системе уборки шасси, приземлился в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба перевозчика.Ранее сообщалось, что во вторник во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи у самолета "Уральских авиалиний" на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси, борт готовился к посадке в аэропорте вылета. На борту находились 162 пассажира, из них шесть несовершеннолетних и шесть членов экипажа."Борт на стоянке. Приземлился благополучно в 9.49 (7.49 мск)", - говорится в сообщении.По информации перевозчика, для пассажиров подготовлен резервный борт.
https://ria.ru/20220905/samolet-1814574494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, сочи, уральские авиалинии
Происшествия, Екатеринбург, Сочи, Уральские авиалинии
08:21 06.09.2022 (обновлено: 08:22 06.09.2022)
Самолет с неисправностью системы уборки шасси сел в Екатеринбурге
Самолет "Уральских авиалиний" с неисправностью системы уборки шасси сел в Екатеринбурге