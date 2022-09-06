https://ria.ru/20220906/safronov-1814742364.html

Песков назвал приговор Сафронову очень суровым

Песков назвал приговор Сафронову очень суровым - РИА Новости, 06.09.2022

Песков назвал приговор Сафронову очень суровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Ивану Сафронову, осужденному за госизмену на 22 года строгого режима. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:44

2022-09-06T09:44

2022-09-06T11:15

иван сафронов

дмитрий песков

владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Ивану Сафронову, осужденному за госизмену на 22 года строгого режима.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной частей, опустив описательную и мотивировочную части."Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме", — сказал Песков в эфире РБК ТВ.

https://ria.ru/20220905/safronov-1814634762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иван сафронов, дмитрий песков, владимир путин, донбасс