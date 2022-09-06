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Песков назвал приговор Сафронову очень суровым - РИА Новости, 06.09.2022
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Песков назвал приговор Сафронову очень суровым
Песков назвал приговор Сафронову очень суровым - РИА Новости, 06.09.2022
Песков назвал приговор Сафронову очень суровым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Ивану Сафронову, осужденному за госизмену на 22 года строгого режима. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:44
2022-09-06T11:15
иван сафронов
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Ивану Сафронову, осужденному за госизмену на 22 года строгого режима.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной частей, опустив описательную и мотивировочную части."Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме", — сказал Песков в эфире РБК ТВ.
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иван сафронов, дмитрий песков, владимир путин, донбасс
Иван Сафронов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Донбасс
09:44 06.09.2022 (обновлено: 11:15 06.09.2022)
 
Песков назвал приговор Сафронову очень суровым

Песков назвал приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову очень суровым

© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаИван Сафронов, обвиняемый в государственной измене
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Ивану Сафронову, осужденному за госизмену на 22 года строгого режима.
Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной частей, опустив описательную и мотивировочную части.
"Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме", — сказал Песков в эфире РБК ТВ.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:45
Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову
 
Иван СафроновДмитрий ПесковВладимир ПутинДонбасс
 
 
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