https://ria.ru/20220906/safronov-1814742364.html
Песков назвал приговор Сафронову очень суровым
Песков назвал приговор Сафронову очень суровым - РИА Новости, 06.09.2022
Песков назвал приговор Сафронову очень суровым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Ивану Сафронову, осужденному за госизмену на 22 года строгого режима. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:44
2022-09-06T09:44
2022-09-06T11:15
иван сафронов
дмитрий песков
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Ивану Сафронову, осужденному за госизмену на 22 года строгого режима.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной частей, опустив описательную и мотивировочную части."Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме", — сказал Песков в эфире РБК ТВ.
https://ria.ru/20220905/safronov-1814634762.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, дмитрий песков, владимир путин, донбасс
Иван Сафронов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Донбасс
09:44 06.09.2022 (обновлено: 11:15 06.09.2022)
Песков назвал приговор Сафронову очень суровым
Песков назвал приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову очень суровым