РЖД модернизируют логистический узел на железнодорожной станции в Ижевске
Бречалов: РЖД создаст логистический узел на железнодорожной станции в Ижевске
Логотип ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
УФА, 6 сен – РИА Новости. Компания "Российские железные дороги" создаст логистический узел на железнодорожной станции в Ижевске, который в месяц сможет обрабатывать до одной тысячи контейнеров, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
В пресс-службе главы региона сообщили, что речь идет о строительстве контейнерной площадки площадью 3,9 тысячи квадратных метров с возможностью обработки 1 тысячи контейнеров в месяц. При этом сейчас здесь обрабатывают только 250 контейнеров в месяц.
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Отмечается, что договоренности о строительстве были достигнуты после переговоров генерального директора – председателя правления РЖД Олега Белозерова и главы Удмуртии Александра Бречалова на Петербургском международном экономическом форуме в июне.
"Объемы производства в Удмуртии в первом полугодии выросли на 30%. Нашим предприятиям необходимо больше возможностей для отправки грузов, в том числе экспортных – в Китай. Модернизация станции не только увеличит грузооборот, но и сократит сроки доставки, снизит ее стоимость. Спасибо Олегу Валентиновичу Белозерову за решение реализовывать этот проект", - цитирует пресс-служба Бречалова.
По его словам, инвестиции в проект составят 27 миллионов рублей, начало работ запланировано на второе полугодие 2023 года, здесь появится 30 новых рабочих мест.
В пресс-службе рассказали, что модернизация площадки позволит создать зону хранения на 90 контейнеров, в том числе рефрижераторных, позволяющих хранить продукцию, требующую определенного температурного режима. А также решит проблему обработки грузов массой свыше 25 тонн – в текущих условиях это невозможно. Первые разговоры о создании логистического узла начались еще 4 года назад.
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