https://ria.ru/20220906/rzhd-1814800659.html

РЖД модернизируют логистический узел на железнодорожной станции в Ижевске

РЖД модернизируют логистический узел на железнодорожной станции в Ижевске - РИА Новости, 06.09.2022

РЖД модернизируют логистический узел на железнодорожной станции в Ижевске

Компания "Российские железные дороги" создаст логистический узел на железнодорожной станции в Ижевске, который в месяц сможет обрабатывать до одной тысячи... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:42

2022-09-06T12:42

2022-09-06T12:42

удмуртская республика

ржд

ижевск

китай

александр бречалов

олег белозеров

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_65ac51b4efe8e922c8d27f36f4799c9c.jpg

УФА, 6 сен – РИА Новости. Компания "Российские железные дороги" создаст логистический узел на железнодорожной станции в Ижевске, который в месяц сможет обрабатывать до одной тысячи контейнеров, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.В пресс-службе главы региона сообщили, что речь идет о строительстве контейнерной площадки площадью 3,9 тысячи квадратных метров с возможностью обработки 1 тысячи контейнеров в месяц. При этом сейчас здесь обрабатывают только 250 контейнеров в месяц.Отмечается, что договоренности о строительстве были достигнуты после переговоров генерального директора – председателя правления РЖД Олега Белозерова и главы Удмуртии Александра Бречалова на Петербургском международном экономическом форуме в июне."Объемы производства в Удмуртии в первом полугодии выросли на 30%. Нашим предприятиям необходимо больше возможностей для отправки грузов, в том числе экспортных – в Китай. Модернизация станции не только увеличит грузооборот, но и сократит сроки доставки, снизит ее стоимость. Спасибо Олегу Валентиновичу Белозерову за решение реализовывать этот проект", - цитирует пресс-служба Бречалова.По его словам, инвестиции в проект составят 27 миллионов рублей, начало работ запланировано на второе полугодие 2023 года, здесь появится 30 новых рабочих мест.В пресс-службе рассказали, что модернизация площадки позволит создать зону хранения на 90 контейнеров, в том числе рефрижераторных, позволяющих хранить продукцию, требующую определенного температурного режима. А также решит проблему обработки грузов массой свыше 25 тонн – в текущих условиях это невозможно. Первые разговоры о создании логистического узла начались еще 4 года назад.

https://ria.ru/20220819/rzhd-1810728840.html

https://ria.ru/20220905/poezd-1814506578.html

ижевск

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд, ижевск, китай, александр бречалов, олег белозеров, технологии, экономика