https://ria.ru/20220906/rudnik-1814748677.html
Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022
Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 06.09.2022
Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022
Строительство нового рудника "Мир-Глубокий" на алмазном месторождении "Мир" обсудили на Восточном экономическом форуме глава Якутии и генеральный директор... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:09
2022-09-06T10:09
2022-09-06T10:09
республика саха (якутия)
экономика
айсен николаев
антон силуанов
русский (остров)
россия
алроса
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Строительство нового рудника "Мир-Глубокий" на алмазном месторождении "Мир" обсудили на Восточном экономическом форуме глава Якутии и генеральный директор компании "Алроса", сообщает пресс-служба главы и правительство республики."Во вторник 6 сентября на полях VII Восточного экономического форума Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов обсудили планы по строительству нового подземного рудника на алмазном месторождении "Мир" – одном из крупнейших и наиболее известных месторождений алмазов в мире", - рассказали в пресс-службе.Как отметил Николаев, результаты предпроектных работ и финансово-экономическое обоснование строительства нового рудника, который получит название "Мир-Глубокий", обсуждены на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым, возглавляющим Наблюдательный совет "Алроса". В результате разработка месторождения признана рентабельной. Министр поручил проработать вопрос оказания господдержки "Алроса" при реализации проекта.Иванов, в свою очередь, подчеркнул, что для безопасности работ особое внимание будет уделяться безопасному прохождению водоносного горизонта. "Специалисты проделали огромный объём научно-исследовательских работ, чтобы учесть все нюансы горно-геологического строения месторождения. Таким образом, у нас на сегодняшний день есть практически все, чтобы уже в этом году принять на уровне Наблюдательного совета необходимые для запуска проекта корпоративные решения", - сказал генеральный директор "Алроса".Ранее сообщалось о том, что АК "Алроса" рассчитывает принять положительное решение о восстановлении рудника "Мир" в Якутии в середине текущего года.В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков. Кимберлитовая трубка "Мир" была открыта более 66 лет назад - 13 июня 1955 года. Карьер, расположенный в городе Мирный в Якутии, считается одним из самых крупных в мире.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/yakutiya-1814709530.html
https://ria.ru/20220905/yakutiya-1814542324.html
русский (остров)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, айсен николаев, антон силуанов, русский (остров), россия, алроса, дальневосточный федеральный университет
Республика Саха (Якутия), Экономика, Айсен Николаев, Антон Силуанов, Русский (остров), Россия, Алроса, Дальневосточный федеральный университет
Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022
Строительство нового рудника на месторождении алмазов "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022
ЯКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Строительство нового рудника "Мир-Глубокий" на алмазном месторождении "Мир" обсудили на Восточном экономическом форуме глава Якутии и генеральный директор компании "Алроса", сообщает пресс-служба главы и правительство республики.
"Во вторник 6 сентября на полях VII Восточного экономического форума Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
и генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов обсудили планы по строительству нового подземного рудника на алмазном месторождении "Мир" – одном из крупнейших и наиболее известных месторождений алмазов в мире", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил Николаев, результаты предпроектных работ и финансово-экономическое обоснование строительства нового рудника, который получит название "Мир-Глубокий", обсуждены на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым
, возглавляющим Наблюдательный совет "Алроса". В результате разработка месторождения признана рентабельной. Министр поручил проработать вопрос оказания господдержки "Алроса" при реализации проекта.
Иванов, в свою очередь, подчеркнул, что для безопасности работ особое внимание будет уделяться безопасному прохождению водоносного горизонта. "Специалисты проделали огромный объём научно-исследовательских работ, чтобы учесть все нюансы горно-геологического строения месторождения. Таким образом, у нас на сегодняшний день есть практически все, чтобы уже в этом году принять на уровне Наблюдательного совета необходимые для запуска проекта корпоративные решения", - сказал генеральный директор "Алроса".
Ранее сообщалось о том, что АК "Алроса" рассчитывает принять положительное решение о восстановлении рудника "Мир" в Якутии в середине текущего года.
В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков. Кимберлитовая трубка "Мир" была открыта более 66 лет назад - 13 июня 1955 года. Карьер, расположенный в городе Мирный в Якутии, считается одним из самых крупных в мире.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.