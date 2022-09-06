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Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 06.09.2022
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https://ria.ru/20220906/rudnik-1814748677.html
Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022
Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 06.09.2022
Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022
Строительство нового рудника "Мир-Глубокий" на алмазном месторождении "Мир" обсудили на Восточном экономическом форуме глава Якутии и генеральный директор... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:09
2022-09-06T10:09
республика саха (якутия)
экономика
айсен николаев
антон силуанов
русский (остров)
россия
алроса
дальневосточный федеральный университет
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ЯКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Строительство нового рудника "Мир-Глубокий" на алмазном месторождении "Мир" обсудили на Восточном экономическом форуме глава Якутии и генеральный директор компании "Алроса", сообщает пресс-служба главы и правительство республики."Во вторник 6 сентября на полях VII Восточного экономического форума Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов обсудили планы по строительству нового подземного рудника на алмазном месторождении "Мир" – одном из крупнейших и наиболее известных месторождений алмазов в мире", - рассказали в пресс-службе.Как отметил Николаев, результаты предпроектных работ и финансово-экономическое обоснование строительства нового рудника, который получит название "Мир-Глубокий", обсуждены на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым, возглавляющим Наблюдательный совет "Алроса". В результате разработка месторождения признана рентабельной. Министр поручил проработать вопрос оказания господдержки "Алроса" при реализации проекта.Иванов, в свою очередь, подчеркнул, что для безопасности работ особое внимание будет уделяться безопасному прохождению водоносного горизонта. "Специалисты проделали огромный объём научно-исследовательских работ, чтобы учесть все нюансы горно-геологического строения месторождения. Таким образом, у нас на сегодняшний день есть практически все, чтобы уже в этом году принять на уровне Наблюдательного совета необходимые для запуска проекта корпоративные решения", - сказал генеральный директор "Алроса".Ранее сообщалось о том, что АК "Алроса" рассчитывает принять положительное решение о восстановлении рудника "Мир" в Якутии в середине текущего года.В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков. Кимберлитовая трубка "Мир" была открыта более 66 лет назад - 13 июня 1955 года. Карьер, расположенный в городе Мирный в Якутии, считается одним из самых крупных в мире.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/yakutiya-1814709530.html
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экономика, айсен николаев, антон силуанов, русский (остров), россия, алроса, дальневосточный федеральный университет
Республика Саха (Якутия), Экономика, Айсен Николаев, Антон Силуанов, Русский (остров), Россия, Алроса, Дальневосточный федеральный университет
10:09 06.09.2022
 
Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022

Строительство нового рудника на месторождении алмазов "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Строительство нового рудника "Мир-Глубокий" на алмазном месторождении "Мир" обсудили на Восточном экономическом форуме глава Якутии и генеральный директор компании "Алроса", сообщает пресс-служба главы и правительство республики.
"Во вторник 6 сентября на полях VII Восточного экономического форума Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов обсудили планы по строительству нового подземного рудника на алмазном месторождении "Мир" – одном из крупнейших и наиболее известных месторождений алмазов в мире", - рассказали в пресс-службе.
Якутия на ВЭФ заключила три соглашения для развития строительной отрасли республики
Вчера, 05:12Республика Саха (Якутия)
Якутия на ВЭФ заключила три соглашения для развития строительной отрасли
Как отметил Николаев, результаты предпроектных работ и финансово-экономическое обоснование строительства нового рудника, который получит название "Мир-Глубокий", обсуждены на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым, возглавляющим Наблюдательный совет "Алроса". В результате разработка месторождения признана рентабельной. Министр поручил проработать вопрос оказания господдержки "Алроса" при реализации проекта.
Иванов, в свою очередь, подчеркнул, что для безопасности работ особое внимание будет уделяться безопасному прохождению водоносного горизонта. "Специалисты проделали огромный объём научно-исследовательских работ, чтобы учесть все нюансы горно-геологического строения месторождения. Таким образом, у нас на сегодняшний день есть практически все, чтобы уже в этом году принять на уровне Наблюдательного совета необходимые для запуска проекта корпоративные решения", - сказал генеральный директор "Алроса".
Ранее сообщалось о том, что АК "Алроса" рассчитывает принять положительное решение о восстановлении рудника "Мир" в Якутии в середине текущего года.
В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков. Кимберлитовая трубка "Мир" была открыта более 66 лет назад - 13 июня 1955 года. Карьер, расположенный в городе Мирный в Якутии, считается одним из самых крупных в мире.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 14:02Республика Саха (Якутия)
Якутия на ВЭФ заключила концессионное соглашение с АО "Саханефтегазсбыт"
 
Республика Саха (Якутия)ЭкономикаАйсен НиколаевАнтон СилуановРусский (остров)РоссияАлросаДальневосточный федеральный университет
 
 
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