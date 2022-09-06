https://ria.ru/20220906/rudnik-1814748677.html

Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022

Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 06.09.2022

Строительство рудника на месторождении "Мир" в Якутии обсудили на ВЭФ-2022

Строительство нового рудника "Мир-Глубокий" на алмазном месторождении "Мир" обсудили на Восточном экономическом форуме глава Якутии и генеральный директор... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:09

2022-09-06T10:09

2022-09-06T10:09

республика саха (якутия)

экономика

айсен николаев

антон силуанов

русский (остров)

россия

алроса

дальневосточный федеральный университет

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ЯКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Строительство нового рудника "Мир-Глубокий" на алмазном месторождении "Мир" обсудили на Восточном экономическом форуме глава Якутии и генеральный директор компании "Алроса", сообщает пресс-служба главы и правительство республики."Во вторник 6 сентября на полях VII Восточного экономического форума Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов обсудили планы по строительству нового подземного рудника на алмазном месторождении "Мир" – одном из крупнейших и наиболее известных месторождений алмазов в мире", - рассказали в пресс-службе.Как отметил Николаев, результаты предпроектных работ и финансово-экономическое обоснование строительства нового рудника, который получит название "Мир-Глубокий", обсуждены на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым, возглавляющим Наблюдательный совет "Алроса". В результате разработка месторождения признана рентабельной. Министр поручил проработать вопрос оказания господдержки "Алроса" при реализации проекта.Иванов, в свою очередь, подчеркнул, что для безопасности работ особое внимание будет уделяться безопасному прохождению водоносного горизонта. "Специалисты проделали огромный объём научно-исследовательских работ, чтобы учесть все нюансы горно-геологического строения месторождения. Таким образом, у нас на сегодняшний день есть практически все, чтобы уже в этом году принять на уровне Наблюдательного совета необходимые для запуска проекта корпоративные решения", - сказал генеральный директор "Алроса".Ранее сообщалось о том, что АК "Алроса" рассчитывает принять положительное решение о восстановлении рудника "Мир" в Якутии в середине текущего года.В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков. Кимберлитовая трубка "Мир" была открыта более 66 лет назад - 13 июня 1955 года. Карьер, расположенный в городе Мирный в Якутии, считается одним из самых крупных в мире.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/yakutiya-1814709530.html

https://ria.ru/20220905/yakutiya-1814542324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, айсен николаев, антон силуанов, русский (остров), россия, алроса, дальневосточный федеральный университет