https://ria.ru/20220906/rudina-1814852777.html

Артистку Рудину оштрафовали за фейки о российской армии

Артистку Рудину оштрафовали за фейки о российской армии - РИА Новости, 06.09.2022

Артистку Рудину оштрафовали за фейки о российской армии

Тверской суд Москвы во вторник оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину за фейки о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:48

2022-09-06T14:48

2022-09-06T14:48

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину за фейки о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 06 сентября 2022 года Рудина Татьяна Рудольфовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Ранее в этот же день суд должен был рассмотреть аналогичный протокол, составленный в отношении актрисы Кристины Асмус. Однако заседание было отложено на 14 сентября по просьбе защиты. Кроме того, оно пройдёт в закрытом режиме, прессу и слушателей на процесс не пустят.

https://ria.ru/20220824/feyki-1811878953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, россия, общество