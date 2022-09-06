https://ria.ru/20220906/rudina-1814852777.html
Артистку Рудину оштрафовали за фейки о российской армии
Артистку Рудину оштрафовали за фейки о российской армии - РИА Новости, 06.09.2022
Артистку Рудину оштрафовали за фейки о российской армии
Тверской суд Москвы во вторник оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину за фейки о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:48
2022-09-06T14:48
2022-09-06T14:48
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину за фейки о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 06 сентября 2022 года Рудина Татьяна Рудольфовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Ранее в этот же день суд должен был рассмотреть аналогичный протокол, составленный в отношении актрисы Кристины Асмус. Однако заседание было отложено на 14 сентября по просьбе защиты. Кроме того, оно пройдёт в закрытом режиме, прессу и слушателей на процесс не пустят.
https://ria.ru/20220824/feyki-1811878953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, россия, общество
Культура, Новости культуры, Россия, Общество
Артистку Рудину оштрафовали за фейки о российской армии
Суд оштрафовал заслуженную артистку России Татьяну Рудину за фейки о российской армии