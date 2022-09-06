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США тревожит то, что Россия не сломалась под давлением, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022
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США тревожит то, что Россия не сломалась под давлением, заявили в МИД
США тревожит то, что Россия не сломалась под давлением, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022
США тревожит то, что Россия не сломалась под давлением, заявили в МИД
В Вашингтоне встревожены тем, что Россия "не сломалась" под давлением, но США не собираются отказываться от опасного эгоистичного курса, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:49
2022-09-06T13:49
сергей рябков
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Вашингтоне встревожены тем, что Россия "не сломалась" под давлением, но США не собираются отказываться от опасного эгоистичного курса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, что понимание опасности той игры, которую ведет администрация США применительно к России, используя для этого в своих целях Украину, растет. Несомненно. И встревоженность от того, что Россия не "сломалась", несмотря на весь прессинг, который тоже идет по нарастающей - давайте называть вещи своими именами – что решимость Москвы добиваться поставленных целей и не прогибаться под нажимом оппонентов и противников присутствует", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По его словам, Москва не видит пока признаков того, чтобы в практической линии этого государства наметился поворот к чему-то более разумному, происходит накопление факторов риска, наращивание потенциала, который может, в конечном счете, обернуться против интересов самих США."Безоглядность, я бы даже сказал, безотчетность, с которой политики в Вашингтоне следуют вот этому самоопределенному курсу, который продиктован сугубо политическим и геополитическим эгоизмом, – эта составляющая американской внешней политики находится вне сферы коррекции, она не меняется", - добавил дипломат.Он подчеркнул, что Москва будет и далее работать над тем, чтобы коллеги в Вашингтоне ясно представляли себе, какие риски они сами создают.
https://ria.ru/20220905/sanktsii-1814645309.html
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россия
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сергей рябков, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Сергей Рябков, Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
13:49 06.09.2022
 
США тревожит то, что Россия не сломалась под давлением, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: США встревожены тем, что Россия не сломалась под давлением

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Вашингтоне встревожены тем, что Россия "не сломалась" под давлением, но США не собираются отказываться от опасного эгоистичного курса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, что понимание опасности той игры, которую ведет администрация США применительно к России, используя для этого в своих целях Украину, растет. Несомненно. И встревоженность от того, что Россия не "сломалась", несмотря на весь прессинг, который тоже идет по нарастающей - давайте называть вещи своими именами – что решимость Москвы добиваться поставленных целей и не прогибаться под нажимом оппонентов и противников присутствует", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
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По его словам, Москва не видит пока признаков того, чтобы в практической линии этого государства наметился поворот к чему-то более разумному, происходит накопление факторов риска, наращивание потенциала, который может, в конечном счете, обернуться против интересов самих США.
"Безоглядность, я бы даже сказал, безотчетность, с которой политики в Вашингтоне следуют вот этому самоопределенному курсу, который продиктован сугубо политическим и геополитическим эгоизмом, – эта составляющая американской внешней политики находится вне сферы коррекции, она не меняется", - добавил дипломат.
Он подчеркнул, что Москва будет и далее работать над тем, чтобы коллеги в Вашингтоне ясно представляли себе, какие риски они сами создают.
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Сергей РябковРоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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