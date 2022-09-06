https://ria.ru/20220906/rossiya-1814829470.html

США тревожит то, что Россия не сломалась под давлением, заявили в МИД

США тревожит то, что Россия не сломалась под давлением, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022

США тревожит то, что Россия не сломалась под давлением, заявили в МИД

В Вашингтоне встревожены тем, что Россия "не сломалась" под давлением, но США не собираются отказываться от опасного эгоистичного курса, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:49

2022-09-06T13:49

2022-09-06T13:49

сергей рябков

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4dff02a32475c7ef7a8c62a6a10f68b8.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Вашингтоне встревожены тем, что Россия "не сломалась" под давлением, но США не собираются отказываться от опасного эгоистичного курса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, что понимание опасности той игры, которую ведет администрация США применительно к России, используя для этого в своих целях Украину, растет. Несомненно. И встревоженность от того, что Россия не "сломалась", несмотря на весь прессинг, который тоже идет по нарастающей - давайте называть вещи своими именами – что решимость Москвы добиваться поставленных целей и не прогибаться под нажимом оппонентов и противников присутствует", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По его словам, Москва не видит пока признаков того, чтобы в практической линии этого государства наметился поворот к чему-то более разумному, происходит накопление факторов риска, наращивание потенциала, который может, в конечном счете, обернуться против интересов самих США."Безоглядность, я бы даже сказал, безотчетность, с которой политики в Вашингтоне следуют вот этому самоопределенному курсу, который продиктован сугубо политическим и геополитическим эгоизмом, – эта составляющая американской внешней политики находится вне сферы коррекции, она не меняется", - добавил дипломат.Он подчеркнул, что Москва будет и далее работать над тем, чтобы коллеги в Вашингтоне ясно представляли себе, какие риски они сами создают.

https://ria.ru/20220905/sanktsii-1814645309.html

https://ria.ru/20220904/krizis-1814336096.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей рябков, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии