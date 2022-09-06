https://ria.ru/20220906/retsessiya-1814781067.html

Решетников назвал сценарий с долгой рецессией в России рабочей страшилкой

Решетников назвал сценарий с долгой рецессией в России рабочей страшилкой - РИА Новости, 06.09.2022

Решетников назвал сценарий с долгой рецессией в России рабочей страшилкой

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал "рабочей страшилкой" сценарий с глубоким и длительным спадом экономики РФ в условиях санкций и изоляции. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:59

2022-09-06T11:59

2022-09-06T11:59

экономика

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ввп

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал "рабочей страшилкой" сценарий с глубоким и длительным спадом экономики РФ в условиях санкций и изоляции.Агентство Блумберг во вторник написало со ссылкой на копию внутреннего правительственного документа, что спад экономики РФ из-за изоляции может быть более длительным и глубоким, чем официальные прогнозы властей, а экономика вернется к уровню до начала спецоперации на Украине только в конце десятилетия или позже. По его данным, инерционный сценарий предполагает, что экономика РФ достигнет дна в 2023 году, снизившись на 8,3% к уровню 2021 года, в стрессовом сценарии максимальное падение ожидается в 2024 году - на 11,9% к прошлому году."Что же касается всех остальных сценариев, безусловно, мы всегда считали и считаем разные сценарии. Есть сценарии, скажем так, "все страхи мира", в том числе мы тут и с экспертами обмениваемся (оценками - ред.). Но надо понимать, что мы используем эти сценарии в том числе и для того, чтобы сравнивать, что будет, если мы реализуем или не реализуем те или иные программы. Поэтому к этим сценариям надо относиться, скажем так, как к страшилкам что ли, рабочим", - отметил Решетников.Он отметил, что российская экономика достойно справляется с санкциионным давлением. Снижение ВВП РФ в 2022 году, по оценке Минэкономразвития, составит 2,9%, в 2023 году будет также снижение из-за высокой базы первого квартала текущего года - на 0,9%, при этом экономика вернется к росту квартал к кварталу уже в конце текущего - начале следующего года. Базовый же сценарий развития России до конца десятилетия предполагает, что экономика страны в 2030 году вырастет на 17% по сравнению с 2021 годом.Решетников также сообщил, что есть аналитические расчеты развития ситуации, если власти не будут сопротивляться давлению, не будут ничего делать. "Тогда, безусловно, переход в зону роста затягивается. И у нас есть сценарий, что мы только на 8% можем превысить уровень 2021 года. Но подчеркну, это в том случае, если мы не приняли бы тех решений, которые сейчас уже приняты", - подчеркнул Решетников.

https://ria.ru/20220905/produkty-1814484603.html

https://ria.ru/20220904/valyuta-1814306922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ввп