12:49 06.09.2022 (обновлено: 22:09 06.09.2022)
СМУ-88 начинает реновацию речпорта Казани за 18 миллиардов рублей
© Фото : СМУ-88В Казани стартует реновация территории речного порта
© Фото : СМУ-88
Татарстанская строительная компания "СМУ-88" построит первый микрорайон в рамках комплексной реновации территории речного порта столицы Татарстана в районе улицы Портовой.
Тут появятся 20 жилых домов премиум-класса с административными и коммерческими помещениями разной этажности — порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. В большинстве своем это будет среднеэтажная застройка в 8-10 жилых этажей с доминантами до 23 жилых этажей в ключевых градостроительных точках. Архитектурно-пространственную концепцию нового микрорайона разработало одно из ведущих российских архитектурных бюро "Цимайло Ляшенко и партнеры". Микрорайон будет выходить на благоустроенную набережную Волги и соседствовать с зеленым бульваром, насыщенным игровыми площадками и зонами отдыха. Внутри квартала появится несколько уровней общественных пространств, в том числе площадь для мероприятий.
© Фото : СМУ-88В Казани стартует реновация территории речного порта
© Фото : СМУ-88
В Казани стартует реновация территории речного порта
Соглашение подписали в рамках Восточного экономического форума. Размер инвестиций составит 18 миллиардов рублей
"Участие в судьбе Портовой — это главный проект для СМУ-88 и большая ответственность для нас. В ближайшее время мы будем готовы приступить к развитию территории. Нам предстоит задать очень высокую планку — это уникальная территория для города, и отношение к ней должно быть соответствующее. Поэтому к работе мы уже привлекли и будем привлекать в будущем ведущих архитекторов России. Мы рады, что Сбербанк поддерживает наш проект и готов участвовать в реновации такой важной для Казани территории", — отметил директор группы компаний "СМУ-88" Наиль Галеев.
С идеей комплексной реновации территории по улице Портовой выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. В течение нескольких лет проводились встречи с архитекторами, инвесторами, специалистами и собственниками земельных участков. Концепция развития этой зоны была представлена в августе 2020 года. В том же году в новом Генеральном плане Казани район улицы Портовой был определен как зона комплексного территориального развития. В августе 2022 года мастер-план территории согласовал президент Татарстана. В целом, проект комплексной реновации территории у казанского речного порта предполагает появление 1,5 миллионов квадратных метров жилья и 1,3 миллиона квадратных метров административных и коммерческих помещений. По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций составляет 500 миллиардов рублей.
30 августа, 17:47Республика ТатарстанВ Казани открылся новый IT-парк
По словам Мэра Казани Ильсура Метшина, преображение этой территории — долгожданное событие, которое откроет для горожан выход к Волге и создаст продуманную многофункциональную среду. Эта часть Казани станет магнитом для жителей, туристов и инвесторов со всей России. Планируется, что комплексное развитие территории будет реализовано с участием федеральных целевых программ.
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