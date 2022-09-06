https://ria.ru/20220906/renovatsiya-1814756301.html

СМУ-88 начинает реновацию речпорта Казани за 18 миллиардов рублей

СМУ-88 начинает реновацию речпорта Казани за 18 миллиардов рублей - РИА Новости, 06.09.2022

СМУ-88 начинает реновацию речпорта Казани за 18 миллиардов рублей

Татарстанская строительная компания "СМУ-88" построит первый микрорайон в рамках комплексной реновации территории речного порта столицы Татарстана в районе... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:49

2022-09-06T12:49

2022-09-06T22:09

новости компаний - экономика

казань

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

рустам минниханов

ильсур метшин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814776803_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a5be400b6bc0ca5fa22b05898ec92f65.jpg

Татарстанская строительная компания "СМУ-88" построит первый микрорайон в рамках комплексной реновации территории речного порта столицы Татарстана в районе улицы Портовой.Тут появятся 20 жилых домов премиум-класса с административными и коммерческими помещениями разной этажности — порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. В большинстве своем это будет среднеэтажная застройка в 8-10 жилых этажей с доминантами до 23 жилых этажей в ключевых градостроительных точках. Архитектурно-пространственную концепцию нового микрорайона разработало одно из ведущих российских архитектурных бюро "Цимайло Ляшенко и партнеры". Микрорайон будет выходить на благоустроенную набережную Волги и соседствовать с зеленым бульваром, насыщенным игровыми площадками и зонами отдыха. Внутри квартала появится несколько уровней общественных пространств, в том числе площадь для мероприятий.Соглашение подписали в рамках Восточного экономического форума. Размер инвестиций составит 18 миллиардов рублей"Участие в судьбе Портовой — это главный проект для СМУ-88 и большая ответственность для нас. В ближайшее время мы будем готовы приступить к развитию территории. Нам предстоит задать очень высокую планку — это уникальная территория для города, и отношение к ней должно быть соответствующее. Поэтому к работе мы уже привлекли и будем привлекать в будущем ведущих архитекторов России. Мы рады, что Сбербанк поддерживает наш проект и готов участвовать в реновации такой важной для Казани территории", — отметил директор группы компаний "СМУ-88" Наиль Галеев.С идеей комплексной реновации территории по улице Портовой выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. В течение нескольких лет проводились встречи с архитекторами, инвесторами, специалистами и собственниками земельных участков. Концепция развития этой зоны была представлена в августе 2020 года. В том же году в новом Генеральном плане Казани район улицы Портовой был определен как зона комплексного территориального развития. В августе 2022 года мастер-план территории согласовал президент Татарстана. В целом, проект комплексной реновации территории у казанского речного порта предполагает появление 1,5 миллионов квадратных метров жилья и 1,3 миллиона квадратных метров административных и коммерческих помещений. По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций составляет 500 миллиардов рублей.По словам Мэра Казани Ильсура Метшина, преображение этой территории — долгожданное событие, которое откроет для горожан выход к Волге и создаст продуманную многофункциональную среду. Эта часть Казани станет магнитом для жителей, туристов и инвесторов со всей России. Планируется, что комплексное развитие территории будет реализовано с участием федеральных целевых программ.РЕКЛАМАООО СЗ "ДомСМУ88" ОГРН 1151690098372; ИНН 1657203986ID - 2z7yR8HqZgRLTVj

https://ria.ru/20220830/it-park-1813230616.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, казань, восточный экономический форум — 2022 (вэф), рустам минниханов, ильсур метшин