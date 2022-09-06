Рейтинг@Mail.ru
СМУ-88 начинает реновацию речпорта Казани за 18 миллиардов рублей - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/renovatsiya-1814756301.html
СМУ-88 начинает реновацию речпорта Казани за 18 миллиардов рублей
СМУ-88 начинает реновацию речпорта Казани за 18 миллиардов рублей - РИА Новости, 06.09.2022
СМУ-88 начинает реновацию речпорта Казани за 18 миллиардов рублей
Татарстанская строительная компания "СМУ-88" построит первый микрорайон в рамках комплексной реновации территории речного порта столицы Татарстана в районе... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:49
2022-09-06T22:09
новости компаний - экономика
казань
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
рустам минниханов
ильсур метшин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814776803_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a5be400b6bc0ca5fa22b05898ec92f65.jpg
Татарстанская строительная компания "СМУ-88" построит первый микрорайон в рамках комплексной реновации территории речного порта столицы Татарстана в районе улицы Портовой.Тут появятся 20 жилых домов премиум-класса с административными и коммерческими помещениями разной этажности — порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. В большинстве своем это будет среднеэтажная застройка в 8-10 жилых этажей с доминантами до 23 жилых этажей в ключевых градостроительных точках. Архитектурно-пространственную концепцию нового микрорайона разработало одно из ведущих российских архитектурных бюро "Цимайло Ляшенко и партнеры". Микрорайон будет выходить на благоустроенную набережную Волги и соседствовать с зеленым бульваром, насыщенным игровыми площадками и зонами отдыха. Внутри квартала появится несколько уровней общественных пространств, в том числе площадь для мероприятий.Соглашение подписали в рамках Восточного экономического форума. Размер инвестиций составит 18 миллиардов рублей"Участие в судьбе Портовой — это главный проект для СМУ-88 и большая ответственность для нас. В ближайшее время мы будем готовы приступить к развитию территории. Нам предстоит задать очень высокую планку — это уникальная территория для города, и отношение к ней должно быть соответствующее. Поэтому к работе мы уже привлекли и будем привлекать в будущем ведущих архитекторов России. Мы рады, что Сбербанк поддерживает наш проект и готов участвовать в реновации такой важной для Казани территории", — отметил директор группы компаний "СМУ-88" Наиль Галеев.С идеей комплексной реновации территории по улице Портовой выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. В течение нескольких лет проводились встречи с архитекторами, инвесторами, специалистами и собственниками земельных участков. Концепция развития этой зоны была представлена в августе 2020 года. В том же году в новом Генеральном плане Казани район улицы Портовой был определен как зона комплексного территориального развития. В августе 2022 года мастер-план территории согласовал президент Татарстана. В целом, проект комплексной реновации территории у казанского речного порта предполагает появление 1,5 миллионов квадратных метров жилья и 1,3 миллиона квадратных метров административных и коммерческих помещений. По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций составляет 500 миллиардов рублей.По словам Мэра Казани Ильсура Метшина, преображение этой территории — долгожданное событие, которое откроет для горожан выход к Волге и создаст продуманную многофункциональную среду. Эта часть Казани станет магнитом для жителей, туристов и инвесторов со всей России. Планируется, что комплексное развитие территории будет реализовано с участием федеральных целевых программ.РЕКЛАМАООО СЗ "ДомСМУ88" ОГРН 1151690098372; ИНН 1657203986ID - 2z7yR8HqZgRLTVj
https://ria.ru/20220830/it-park-1813230616.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814776803_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f3db5b70d38f1a02b599c3a5dfb1da5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, казань, восточный экономический форум — 2022 (вэф), рустам минниханов, ильсур метшин
Новости компаний - Экономика, Казань, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Рустам Минниханов, Ильсур Метшин
12:49 06.09.2022 (обновлено: 22:09 06.09.2022)
 

СМУ-88 начинает реновацию речпорта Казани за 18 миллиардов рублей

© Фото : СМУ-88В Казани стартует реновация территории речного порта
В Казани стартует реновация территории речного порта - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : СМУ-88
Читать ria.ru в
Татарстанская строительная компания "СМУ-88" построит первый микрорайон в рамках комплексной реновации территории речного порта столицы Татарстана в районе улицы Портовой.
Тут появятся 20 жилых домов премиум-класса с административными и коммерческими помещениями разной этажности — порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. В большинстве своем это будет среднеэтажная застройка в 8-10 жилых этажей с доминантами до 23 жилых этажей в ключевых градостроительных точках. Архитектурно-пространственную концепцию нового микрорайона разработало одно из ведущих российских архитектурных бюро "Цимайло Ляшенко и партнеры". Микрорайон будет выходить на благоустроенную набережную Волги и соседствовать с зеленым бульваром, насыщенным игровыми площадками и зонами отдыха. Внутри квартала появится несколько уровней общественных пространств, в том числе площадь для мероприятий.
© Фото : СМУ-88В Казани стартует реновация территории речного порта
В Казани стартует реновация территории речного порта - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : СМУ-88
В Казани стартует реновация территории речного порта
Соглашение подписали в рамках Восточного экономического форума. Размер инвестиций составит 18 миллиардов рублей
"Участие в судьбе Портовой — это главный проект для СМУ-88 и большая ответственность для нас. В ближайшее время мы будем готовы приступить к развитию территории. Нам предстоит задать очень высокую планку — это уникальная территория для города, и отношение к ней должно быть соответствующее. Поэтому к работе мы уже привлекли и будем привлекать в будущем ведущих архитекторов России. Мы рады, что Сбербанк поддерживает наш проект и готов участвовать в реновации такой важной для Казани территории", — отметил директор группы компаний "СМУ-88" Наиль Галеев.
С идеей комплексной реновации территории по улице Портовой выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. В течение нескольких лет проводились встречи с архитекторами, инвесторами, специалистами и собственниками земельных участков. Концепция развития этой зоны была представлена в августе 2020 года. В том же году в новом Генеральном плане Казани район улицы Портовой был определен как зона комплексного территориального развития. В августе 2022 года мастер-план территории согласовал президент Татарстана. В целом, проект комплексной реновации территории у казанского речного порта предполагает появление 1,5 миллионов квадратных метров жилья и 1,3 миллиона квадратных метров административных и коммерческих помещений. По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций составляет 500 миллиардов рублей.
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 17:47Республика Татарстан
В Казани открылся новый IT-парк
По словам Мэра Казани Ильсура Метшина, преображение этой территории — долгожданное событие, которое откроет для горожан выход к Волге и создаст продуманную многофункциональную среду. Эта часть Казани станет магнитом для жителей, туристов и инвесторов со всей России. Планируется, что комплексное развитие территории будет реализовано с участием федеральных целевых программ.
РЕКЛАМА
ООО СЗ "ДомСМУ88" ОГРН 1151690098372; ИНН 1657203986
ID - 2z7yR8HqZgRLTVj
 
Новости компаний - ЭкономикаКазаньВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Рустам МиннихановИльсур Метшин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала