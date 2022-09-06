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Мэр Днепра пожаловался на ограничение расходов местного самоуправления

Мэр Днепра пожаловался на ограничение расходов местного самоуправления - РИА Новости, 06.09.2022

Мэр Днепра пожаловался на ограничение расходов местного самоуправления

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов заявил, что из-за военных действий городские власти лишены права тратить деньги из казны на какие-либо работы, кроме... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:35

2022-09-06T14:35

2022-09-06T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

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борис филатов

днепр (город)

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мэр украинского города Днепр Борис Филатов заявил, что из-за военных действий городские власти лишены права тратить деньги из казны на какие-либо работы, кроме аварийных, большая часть денег идет на оборону страны.По его словам, с конца февраля кабмин Украины принял решение о том, что местное самоуправление не может тратить деньги на какие-либо работы, кроме аварийных.По его словам, сейчас деньги идут только на срочные вопросы и на оборону. При этом он добавил, что в городе сложилась тяжелая ситуация с ремонтом дорог, они начали "сыпаться везде"."Мы, местное самоуправление, не можем убедить крупных киевских начальников, что если такая ситуация с оплатами будет продолжаться, то к весне многие дороги просто сойдут вместе со снегом", - утонил мэр города.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с конца февраля на оборону и безопасность страны из государственного бюджета было потрачено более 420 миллиардов гривен (11,4 миллиарда долларов).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220823/korban-1811615960.html

https://ria.ru/20220730/avtokratiya-1806063009.html

украина

днепр (город)

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в мире, украина, борис филатов, днепр (город), россия, денис шмыгаль