https://ria.ru/20220906/publikatsiya-1814705771.html
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 06.09.2022
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:41
2022-09-06T03:41
2022-09-06T03:41
в мире
мьянма
мин аун хлайн
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
владивосток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814705254_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1760f507a41efb17439b097d2772b693.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Председатель Государственного административного совета, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.Лидер Мьянмы опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что российских военных баз в Мьянме не будет, поскольку это запрещено конституцией страны, но Россия - друг Мьянмы и страны могут найти другие возможности сотрудничества в сфере обороны на фоне существующих в сфере безопасности угроз в регионе.Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Мин Аун Хлайн был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/vef-1814704366.html
мьянма
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2022
Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма, мин аун хлайн, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
В мире, Мьянма, Мин Аун Хлайн, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн в ходе ВЭФ опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Председатель Государственного административного совета, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.
Лидер Мьянмы опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что российских военных баз в Мьянме не будет, поскольку это запрещено конституцией страны, но Россия - друг Мьянмы и страны могут найти другие возможности сотрудничества в сфере обороны на фоне существующих в сфере безопасности угроз в регионе.
Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Мин Аун Хлайн был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.