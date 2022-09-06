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Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 06.09.2022
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Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 06.09.2022
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:41
2022-09-06T03:41
в мире
мьянма
мин аун хлайн
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
владивосток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Председатель Государственного административного совета, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.Лидер Мьянмы опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что российских военных баз в Мьянме не будет, поскольку это запрещено конституцией страны, но Россия - друг Мьянмы и страны могут найти другие возможности сотрудничества в сфере обороны на фоне существующих в сфере безопасности угроз в регионе.Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Мин Аун Хлайн был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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мьянма
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Максим Горбачев
Максим Горбачев
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в мире, мьянма, мин аун хлайн, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
В мире, Мьянма, Мин Аун Хлайн, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:41 06.09.2022
 
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн в ходе ВЭФ опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

© РИА Новости / Алексей ДаничевПремьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Председатель Государственного административного совета, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.
Лидер Мьянмы опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что российских военных баз в Мьянме не будет, поскольку это запрещено конституцией страны, но Россия - друг Мьянмы и страны могут найти другие возможности сотрудничества в сфере обороны на фоне существующих в сфере безопасности угроз в регионе.
Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Мин Аун Хлайн был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
03:16
В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран
 
В миреМьянмаМин Аун ХлайнРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВладивостокВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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