https://ria.ru/20220906/publikatsiya-1814705771.html

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 06.09.2022

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

Председатель Государственного административного совета, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T03:41

2022-09-06T03:41

2022-09-06T03:41

в мире

мьянма

мин аун хлайн

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

владивосток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Председатель Государственного административного совета, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.Лидер Мьянмы опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что российских военных баз в Мьянме не будет, поскольку это запрещено конституцией страны, но Россия - друг Мьянмы и страны могут найти другие возможности сотрудничества в сфере обороны на фоне существующих в сфере безопасности угроз в регионе.Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Мин Аун Хлайн был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-1814704366.html

мьянма

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

в мире, мьянма, мин аун хлайн, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)